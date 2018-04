DHA YURT BÜLTENİ-16

CHP'li Böke: Yüzde 10,8 işsizlik oranı OHAL'den kaynaklanıyor

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Türkiye bugün yüzde 10.8 işsizlik oranıyla karşı karşıyayasa yani her 10 kişiden bir tanesi iş arıyor ve bulamıyorsa eğer bu ülkede toplumun iş bulanlarının 3'te 1'i her 3 çalışanından biri güvencesiz kayıt dışı çalışıyorsa bunun OHAL'den kaynaklı olduğunu her yerde haykırmamız gerekiyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Karabük'e gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Böke,"Bugün 21 ay önce başlatılmış bir sivil darbenin aracı olarak kullanılıyor olan OHAL'e itiraz ediyoruz. Ve itirazımızın sadece OHAL'in kalkmasına dönük olmadığı gerçeğide bu itirazı yapmak zorundayız. Çünkü bugün OHAL kalksa, OHAL'in kendisinin kalkmış olacağı bir düzende değiliz. OHAL, bir rejim inşaasının aracı olarak kullanılıyor. Onun içinde mücadelemiz OHAL rejimini ortadan kaldırma mücadelesi olmak zorunda. Cumhuriyete karşı bir rejim inşaa ediliyor. Ve OHAL bu rejim inşaasının sadece araçlarından bir tanesi. Nasıl ki kendi iktidarları uğruna başka topraklara savaşa gitmeyi gözü almışlarsa nasıl ki başka topraklarda füzeler yağarken hemen emperyal güçlerin arkasına hizalanmışlarsa nasıl ki bugün vatandaş enflasyonun altında, düşük asgari ücretin altında güvencesiz çalışma koşullarıyla ezilirken bunu görmezden gelip süper teşvik paketleri açıklamayı kendilerine hak görüyorlarsa OHAL'de işte aynı bunlar gibi bu rejimin inşaasının bir ayağı bir parçası sadece" dedi. OHAL rejiminin bitmesi talebiyle sokaklarda olduklarını söyleyen Böke konuşmasını şöyle sürdürdü:" Onun için unutmamalıyız ki biz bugün sadece OHAL'in kalkması talebiyle sokaklarda değiliz, biz OHAL rejiminin bitmesi talebiyle sokaklardayız ve bu eylemimiz, eylemlerimiz ve talebimiz sadece bugünle sınırlı değil, bugünden o demokrasiyi kurana kadar her an bu mücadeleyi vereceğiz ve ve vermek zorundayız. " Bugün açıklanan işsizlik oranına değinen Böke şöyle devam etti: "Türkiye bugün yüzde 10.8 işsizlik oranıyla karşı karşıyaysa yani her 10 kişiden bir tanesi iş arıyor ve bulamıyorsa eğer bu ülkede toplumun iş bulanlarının 3'te 1'i her 3 çalışanından biri güvencesiz kayıt dışı çalışıyorsa bunun OHAL'den kaynaklı olduğunu her yerde haykırmamız gerekiyor. Çünkü bugün OHAL'i kullanarak saray rejimi doğrudan emeği yok sayan, güvencesizleştiren, taşerona sürekli vaat veren ama güvenlik soruşturmaları adı altında bir ihraç süreci başlatan emek karşıtı bir rejimin ta kendisidir. Eğer biz bu ülkede güvenceli çalışmak istiyorsak, taşeronla değil hakkıyla çalışılan bir düzen istiyorsak, bu ülkede işsizlik bitsin istiyorsak o zaman hep beraber OHAL'e 'hayır' demeliyiz ve hep beraber demokrasiye sahip çıkmalıyız."

Bayburt'ta çiftçiler, hibe edilen hayvanları almak istemedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Genç Çiftçiler' projesi kapsamında çiftçilere hibe edilen büyükbaş hayvanlar teslim edildi. Çiftçiler, piyasa değerinden daha düşük olduğunu öne sürdükleri hayvanları teslim almak istemedi, duruma tepki gösterdi. Yetkililerin 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' şeklinde uyarısı üzerine çiftçiler hayvanları teslim aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsaldaki genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlattığı 'Genç Çiftçiler' projesi kapsamında, büyükbaş hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan çiftçilere hayvanları teslim edilmeye başlandı. Çiftçiler, dağıtılan hayvanları, cinslerinin farklı ve piyasa değerinin düşük olduğunu iddia ederek almak istemedi. Çiftçiler, yetkililerin 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' şeklinde uyarısı üzerine hayvanları teslim aldı.

'YAZIK, GÜNAHTIR'

Hayvanları görünce şok olduklarını belirten çiftçi Zeki Kalkan, "Devletimiz bu hakkı bizlere tanımış. 'Simental' cinsi geleceği söylenmişti. Bu cinsin tanesi 5 bin lira. Buraya gelen hayvanların tanesi ise en fazla 2 bin liradır. Yazık, günahtır. Bu devletimizin parası 1-2 kişiye peşkeş çekiliyor. Bunu istemiyoruz. Çoğumuz bu hayvanları almak istemiyor" diyerek tepki gösterdi.



Tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü

Düzce’de otomobil içerisinde alkol alan iki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle son buldu.Kerim Sivrikaya arkadaşı Rıdvan Değerli'yi otomobille ezerek öldürdü.

Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri mevkiinde ormanlık alanda araç içerisinde alkol alan Rıdvan Değerli ile Kerim Sivrikaya adlı iki arkadaş arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Rıdvan Değerli elinde ki alkol şişesi ile arkadaşı Kerim Sivrikaya’nın kafasına vurdu ve otomobilden inerek kaçmaya başladı. Duruma sinirlenen Kerim Sivrikaya ise otomobile binerek, Rıdvan Değerli’yi kovalamaya başladı. Otomobil ile Rıdvan Değerli’yi yakalayan Kerim Sivrikaya, şahsın üzerinden geçiptekten sonra olay yerinde bırıkap kaçtı. Etraftaki vatandaşların sabah Rıdvan Değerli’ye ait cesedi fark etmesi ile harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada olayın cinayet olduğunu fark ettiler. Yapılan güvenlik kamerası araştırmalarından ilk olarak aracın plakası ve daha sonra araç bulundu. Yapılan incelemelerde arkadaşının üzerinden araçla geçen Kerim Sivrikaya yakalanarak göz altına alındı. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konya Derbent'te 45 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı

Başbakanık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Çekilen kurada 45 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

TOKİ tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan '2+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 45 kişinin daireleri belirlendi. Derbent Belediye Başkanı Ak Partili Hamdi Acar, "Derbent Konya'nın en güzel ilçelerinden biri. Bu ilçede bir ev sahibi olmak ayrılacıktır. TOKİ'yeçok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kızı için kuraya girdiğini söyleyen Mehmet Eşkin, "Mutluyuz. Burada evi olmayanlar ev sahibi oldular. Yapanlardan Allah arzı olsun. Devamını istiyoruz. Devamı yapılsın ki Konya'da oturan Derbentliler buraya gelir ve ev sahibi olur. Kızım için aldım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Bu proje çocukların engellileri anlaması için düzenleniyor

Sakarya ve 4 ilde eğitim gören küçük yaşta çocukların, engelli yaşıtlarıyla aralarındaki saygı ve hoşgörü bağlarını güçlendirmek için başatılan "Marmara Bölgesi Berabere Bütünleştirme Futsal Turnuvası" (Salon futbolu) projesi tanıtıldı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim gören çocuk yaştaki bireylerin özel eğitime tabi engelli çocuklarla aralarındaki iletişim bağını güçlendirmek için "Marmara Bölgesi Berabere Bütünleştirme Futsal Turnuvası" isimli bir proje başlattı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği projenin tanıtım toplantısı Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, proje görevlileri ve eğitim camiasından bir çok isim katıldı.Sakarya, Düzce, Yalova, İzmite ve İstanbul'da düzenlenecek olan futsal turnuvasına engelli çocuklar ve Özel Eğitim Kurumları ile Devlet Okulları'nda öğrenim gören yaşıtlarının katılacağı belirtildi. Projeyle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Samet Güren bu çalışmayla çocukların, engelli kardeşleriyle arasındaki 'Birbirini anlama ve hoşgörü' bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Berabere 2018 projesi ile eğitimde benimsediğimiz "Kaynaştırma ve Bütünleştirme" uygulamalarını grup ve takım oyunları ile hayat boyu genelleme ile farkındalıkları olan çocuklarımızla akran grubu homojen bir takım oyunu ile bir araya getirerek hoşgörü, dayanışma ve birlikteliği artırıyoruz. Çocuklarımıza görev alma görevi tanımlama birlikte hareket etme ve görevi tamamlama gibi kazanımları eğlenceli bir literaür ile sunarak çocuklarımıza müsamere ve kendini ifade etme fırsatı sağlayarak aynı zamanda her iki ebeveyn grubu arasında birbirini anlama ve hoşgörüyü arttırma fırsatı sağlıyoruz. 16 özel takımız ve 128 öğrencimiz 1ay boyunca sahada birlikte oynayacakları futsal maçlarında 3+3 homojen gruplar halinde 10x2 20 dakika süreli 50 tane futsal maçlarının sonucunda tüm takımlarımız turnuvayı berabere bitirecektir. Berabere kalan tüm takımlarımıza kupa madalya ve özel ödüllerimiz ile turnuvalarımızı bitirip ödül töreni ve gala ile taçlandıracağız. Açılış 20 Nisan Cuma günü saat:11.00'da Zübeyde Hanım Ortaokulu Spor Salonunda yapılacaktır" dedi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, projenin bir yıl sonra tüm Türkiye genelinde düzenleneceğini belirterek, "Takım oyunlarını önemsiyoruz. Bu anlamda birlikte hareket edebilmeyi başarmaları gerekiyor. Engelli öğrencilerin akranlarıyla takım ruhuyla çalıştığı zaman sosyal proje gerçekleştiririz. Asıl engel insanların yüreklerinde. Yeter ki yüreklerimizde engel olmasın. Hayat birlikte paylaşıldığında güzel. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir proje ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha büyük düşünelim bunu sadece Sakarya'daki çocuklarımız üzerinde değil ama başlamış bir süreç var. Bu yıl bunun uygulamasını Sakarya'da yapalım. Seneye bunu Türkiye turnuvasına dönüştürüp inşallah Türkiye genelinde bir turnuvaya dönüştürüp Sakarya'da başlatarak her yıl ayrı bir ilimizde bu süreci yürütmeyi hedefliyoruz. Ben inanıyorum ki bu konuda gerek Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri hanım efendi Başbakınımız, Milli Eğitim Bakanımız büyük bir destek sağlayacağına ben inanıyorum." diye konuştu. Program sonunda katılımcılar el ele tutuşarak hep bir ağızdan "Hayat berabere spor berabere bu sahada engel yok" sloganını söylediler.

