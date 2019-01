DHA YURT BÜLTENİ -16

YURT BÜLTENİ -16

Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme (2)

HULİSİ AKAR: İŞÇİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet'te yaptığı inceleme sonrası açıkama yaparak işçilerin özlük haklarının elinden alınmayacağını söyledi.

1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nda ki incelemelerinin ardından Sakarya Valiliği'ne gelen Bakan Akar ve beraberindek heyet buradaki makam odasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı askeri fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili yapılan görüşme sonrası Valilik binası önünde basın açıklaması yapan Hulusi Akar, özelleştirmenin gerçekleşeceğini ancak işçilerin özlük haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini söyledi.

Bakan Akar,"Gerekli görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle ilgili gerekli açıklamaları dile getirdik. Biraz önce sayın valimizi ziyaret ettik. Kendileriyle görüştük, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım. Çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerin bölge halkının rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülkenin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hakları hukuku gözetilecek şekilde. Orada çalışanların özlük haklarına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Kazasız belasız bitireceğiz inşallah" dedi.

Bakan Akar, konuşmasının ardından Sakarya Valiliği'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın girişi

-Protokol selamlaması

-Açıklama

Haber-Kamera:Aziz Güvener-ADAPAZARI,()

HDP'li Güven'in annesi, Konya'da toprağa verildi

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vefat eden annesi Cevriye Güven (94), Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Cezaevinde tutuklu olan Leyla Güven'in katılamadığı cenazede, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile 3 HDP'li vekil de yer aldı.

31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanan Leyla Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 8 Kasım'da başlattığı açlık grevini sürdüren Güven'in, Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yapalı Mahallesi'nde yaşayan annesi Cevriye Güven, bugün yaşamını yitirdi. Güven'in cenazesi Yapalı Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Leyla Güven, cenazeye katılamadı. Törende yer alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun aileye taziye bulundu.

Görüntü Dökümü

- Cenaze namazından detay

- Fatma Kurtulan ve diğer milletvekillerinden detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA ))

Yaralı bulunan karaca için seferber olundu

Manisa'nın Soma ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla yaralandığı sanılan karaca, götürüldüğü Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ndeki ilk müdahalenin ardından, kırılan sol arka bacağının ameliyat edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne gönderildi.

Soma'nın Yağcılı Mahallesi'nin Suçıktı Mevkisi'nde, bugün saat 09.00 sıralarında, yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bir karaca bulundu. Vatandaşlar Karaca'yı, Yağcılı Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirdi. Yaralı karaca için jandarma, Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi seferber oldu. Jandarma, durumu Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı sanılan karacayı teslim alıp, Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ne getirdi. Burada Veteriner Volkan İşler tarafından yapılan kontrolde, karacanın sol arka bacağında kırık, ağzı ve vücudunun diğer yerlerinde de darbeye bağlı yaralanmalar olduğu belirlendi. Veteriner İşler tarafından yaralarına gereken müdahale yapılan karacanın, kırılan bacağı da yerine oturtulup, sabitlendi. Ancak, kırılan bacağın ameliyatı için yeterli teknik donanımın bulunmaması nedeniyle, karaca Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Ameliyatının burada da mümkün olmaması halinde karacanın İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği belirtildi. Karaca'nın gerekli tedavisinin yapılıp, rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

-Yaralı karacanın taşınması

-Yaralı karacanın tedavi edilmesi

-Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği Veterineri Volkan İşler ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

Rize'nin tanıtım filmi yayımlandı

Rize'de valiliğin katkılarıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Suyun her hali, Rize' isimli tanıtım filmi hazırlandı. Kentin tarihi, doğası ve suyun her halinin anlatıldığı filmle, Rize ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Rize için 2018 yılının verimli bir turizm yılı olarak geçtiğini belirtti. Hocaoğlu, "2019'a da aynı ümitlerle giriyoruz. Önümüzde kış ve onun getirdiği hareketlilik var. Rize'de kış mevsiminde de güzel faaliyetler yapılıyor. Özellikle bu konuda Türkiye'de sadece yöremizde yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski'den bahsetmek gerekir. Heliski faaliyet bu yılda Kaçkarlar'da gerçekleştirilecek. Yaz döneminde yaşanan hareketliliği kış döneminde de görmüş olacağız. 2018 yılında 900 bini aşkın ziyaretçi ilimize geldi. Bunun yaklaşık 120 bini yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere İran, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere hemen hemen her ülkeden ziyaretçileri ağırladık" dedi.

2018 yılında da tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Hocaoğlu şunları söyledi:

"Bir taraftan gelen ziyaretçileri ağırlayıp bir taraftanda tanıtımlarımız devam ediyor. Hem yerli hemde yabancı turizm fuarlarında faaliyetlerimizi sürdürdürüyoruz. İlimizin önemli potansiyele sahip bölgelerinde, yerinde tanıtımlar yaparak ziyaretçilerin ilgisini buralara taşıdık. Bu faaliyetlerimizi de 2018'ın sonuna doğru hazırladığımız bir tanıtım filmi ile adeta taçlandırdık. Tanıtım filmimiz; Rize'nin ana öznesini oluşturan doğa, tarih, yeşil ve su eksenli bir film oldu. Bu tanıtım filminde ilimizin bütün potansiyelini en güzel görüntülerle ele alarak kısa ve öz bir çalışma gerçekleştirdik. Rize'de suyun, yeşilin ve tarihin yolculuğunu bu filmde vurguladık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hazırlanan tanıtım filminden bölümler

Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

İznik Belediyesinde hedef, kırsal kalkınmayı sağlamak

İZNİK Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Alım Merkezleriyle üreticiyi tüccarla buluşturuyor. Öncelikli hedefleri arasında tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Belediyesi, ilçede kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynarca Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezleri üretici ve tüketiciyi buluşturarak, çiftçinin ürünlerini daha yüksek fiyattan satmasına vesile oluyor. Mahmudiye Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi ise 350 metrekare kapalı alan üzerinde 5 bölümden oluşurken, Tacir Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi 10 bin metrekare alan üzerinde 8 bölümden meydana geliyor.

'ÜRETİCİ İLE TÜCCARI BULUŞTURDUK'

Öncelikli hedeflerinin arasında tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bölgenin en iyi zeytinlerinin, en iyi sebze ve meyvelerinin yetiştiği ve ilçemizin ekonomisine de büyük bir girdi sağlayan tarım halkımızın çoğunluğunun da geçim kaynağı. Bizler de bunun öneminin farkında olarak, kırsal kalkınmaya ve çiftçimize yönelik yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birçok noktada hayata geçirdiğimiz Sebze ve Meyve Alım Merkezleri, Zeytin Alım Merkezleri, depolama alanları, sulama depoları çiftçilerimize kolaylıklar sağlıyor. Kaynarca, Mahmudiye ve Tacir Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz Sebze ve Meyve Alım Merkezlerinde tüccar ve üreticilerimizi merkezinde bir araya getirdik. Aynı şekilde Şerefiye, Çakırca ve Elbeyli mahallelerinde hayata geçirdiğimiz Zeytin Alım Merkezlerinde üreticilerimiz zeytinlerini yerinde Marmarabirlik ile buluşturma fırsatı yakalıyor. Yaptığımız çalışmaların çiftçilerimize sağladığı fayda bizlerin en büyük mutluluğuö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Alım merkezlerini dron görüntüsü

-Yapıların içinden görüntü

Süre:1 dk 29 sn Boyut:167 mb

Haber-Kamera:Mehmet BULDU/BURSA,()

Lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıkan kamyon takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Derince Harmantarla mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Seyfettin Coşar idaresindeki 34 EB 5944 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metal bariyerlere çarptı. Bariyerleri ezerek yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki yeşillik alanda takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atan kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Seyfettin Coşar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılırken, sürücü Coşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan kamyondan görüntü

-Patlayan lastiğin görüntüsü

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()

Kızak kaydı, aşık oynadı, közleme yediler

Erzurum'da düzenlenen kızak şenliğinde renkli anlar yaşandı. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği şenlikte Erzurum'un geleneksel oyunları hatırlandı. Sobada pişirilen kestane ve közlenen patateslerden yiyen katılımcılar, kızaklarıyla karın keyfini çıkardı. Büyükler, aşık oyunuyla çocukluklarına geri döndü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocukları internet ve telefon bağımlılığından kurtarmak için bu yıl ilk kez 'Kızak Şenliği' düzenledi. Tarihi kale önündeki şenliğe ahşap kızaklarıyla katılan çocuklara büyükler de eşlik etti. Kızaklarıyla kale önünde keyif yaşayan büyükler zaman zaman talihsizlikler yaşadı. Ahşap kızaklarıyla yarışan çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Bir tarafta kızak eğlencesi yapılan şenlikte bir taraftan soba üstünde tel helvası ve patates közlenmesi renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Şenliğe katılanlar tel helvası, patates közlemesi ve kestane yedi.

Spor Lisesi Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Erdal Emeç, okulda ders olarak kızak konusunu işlediklerini belirterek, şenliğe katılan öğrencilerin kendi yaptıkları kızaklarla katıldıklarını söyledi. Emeç, bilgisayar ve telefonla vakit geçiren çocuklara farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Kızak şenliğine katılan AK Parti Milletvekili Selami Altınok, çocukluğuna döndüğünü söyledi. Kızak kaydığını ve aşık oyunu oynadığını anlatan Altınok, katılımcıların çocukluklarına döndüklerini ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise şenlikteki amaçlarının çocukları internet ve telefon bağımlılığından kurtarmak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erzurum kalesi önünde kızak şenliği

-Kızak kayan çocuk ve büyükler

-Kızak şenliğinden genel ve detay

-Kızak kayan bir kişinin düşmesi

-Gençlik ve Spor İl Müdürüyle röp

-Milletvekili ve vatandaşların aşık oynaması

-Aşık oyunundan görüntü

-Milletvekili Selami Altınok'la röp

-Beden Eğitimi Öğretmeni Erdal Emeç'le röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()