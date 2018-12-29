DHA YURT BÜLTENİ -16

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GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in (28) acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Üs Bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Giresun'un Dereli ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför olan baba Emrullah Dinç'e oğlunun şahadet haberini verdi.

Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in nişanlı olduğu öğrenildi. Şehit asker, Dereli ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

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TRENİN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ MİNİBÜSTEKİ 5 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, yük treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten minibüse çarpması ve yaklaşık 150 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kaklık Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 RZ 070 plakalı minibüs, Kaklık Mahallesindeki hemzemin geçitten geçerken, Denizli’den Afyon istikametine giden yük treni çarptı. Tren, çarptığı minibüsü önüne alarak yaklaşık 150 metre sürükledi. Trenin durmasının ardından çarpışmanın etkisiyle minibüs içindeki 5 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın arama kurtarma ekipleri, ambulanslar ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri tren önünde sürüklenen minibüste sıkışan 5 kişiyi yaralı olarak çıkarıp kurtardı.

Trenin yaklaşık 150 metre sürüklediği minibüs içinde mucize eseri yaralı kurtulan sürücü Hasan Çalışkan ile Mehmet Taş, polis memuru Vedat Besim, İsmail Çalışkan ve kardeşi Ahmet Çalışkan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay görüntüler

- Yük treninden görüntüler

- Trenin çarptığı minibüsten

- İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntüler

- Olay yerinde toplanan kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera:Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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