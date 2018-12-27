DHA YURT BÜLTENİ -16

YURT BÜLTENİ -16

Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip test sürüşü yaptı (2)

'BELKİ BİRAZ UTANIRLARDI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) 'Yatırımcılara Yer Tahsisi' programına katıldı. 3'üncü bölgede faaliyet gösterecek 21 firmaya 26 parselin tahsis edildiğini belirten Bakan Varank, "İnşallah en kısa zamanda da diğer parselleri yatırımcılarla buluşturacağız. Gerek faaliyet kollarının çeşitliliği, gerekse oluşturulacak istihdam kapasitesi, Mersin'in ekonomik gücüne güç katacak nitelikte" dedi.

Konuşmasında CHP'ye de yüklenen Varank, "Geçen hafta bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'ndaydık. Özellikle ana muhalefet sürekli, 'Türkiye'de yatırım yapılmıyor, fabrika açılmıyor, özel sektör yatırım yapmıyor' iddiasında bulundu. Biz cevaplarımızı somut örnekleri ile teker teker verdik. Keşke Meclis kürsüsüne çıkıp, yalan yanlış ifadelerle bizi eleştirenler burada olsaydı da bu töreni izleselerdi, belki biraz utanırlardı."

ÇUKUROVA HAVALİMANI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ise Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmaların yeniden başlayacağını müjdeledi. Elvan, "İnşallah nisan ayında Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapısını bitireceğiz ve buraya uçağı indireceğiz. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Elvan, yatırımcı firma temsilcilerine 'Sanayi Parseli Tahsis Belgesi'ni verdi. Bakan Varank daha sonra kurulan tezgahta tantuni yapıp katılımcılara ikram etti.

Görüntü Dökümü

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- Protokolün görüntüleri

- Salondan genel görüntüler

- Bakan Varank'ın konuşması

- Elvan'ın konuşması

- Belgelerin verilmesi

- Bakan Varank'ın tantuni yapması

SÜRE: 02'11" BOYUT: 231 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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ÇEDAŞ'IN 'ENERJİ TİMLERİ' ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Sivas, Tokat ve Yozgat'taki 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ’ın Arıza Onarım Bakım personelinden oluşan "enerji timleri" zorlu kış şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu arıza noktalarına 4x4 arazi araçları ile ulaşan ‘enerji timleri’ arızaları kısa sürede gideriyor. Vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan enerji timleri özellikle fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini iş makineleri yardımı ile onarıyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtınanın özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman arızalara neden olduğunu belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Hizmet bölgemizde etkili olan olumsuz hava koşulları, bazı kırsal alanlardaki elektrik dağıtım şebekelerinde tahribata yol açabiliyor. Sert hava koşulları nedeniyle takviye ederek sayılarını artırdığımız ekiplerimiz, vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmamak adına buz yükü ve iletken kopmasından kaynaklı geçici arızalara, hava koşullarının el verdiği çerçevede müdahale ediyor. Bünyemizde oluşturduğumuz kriz masası ile kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için 7/24 çalışırken ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ile koordineli olarak hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kesintisiz enerji için ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kıvılcım, vatandaşların iletken kopukluklarına kendilerinin müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlatarak olası arıza ve kesintiler ile bilgi almak isteyen abonelerin ise 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’ndan destek alabileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin görüntüsü

-Devrilen direğin kaldırılması

-Konuşmaları

(349 mb)

Haber:SİVAS, ()

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GÖLCÜK'TEKİ BUNGALOV VE OTEL PROJESİNE MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme proje kapsamında yapılacak olan dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin ise durdurulması talebini ise reddetti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkilerin ardından ihale, 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalov evlerin yapımına başlandı. Geçen Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alandaki boş bölümlerde, 25 bungalov yapıldı. Evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU DAVA AÇMIŞTI

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından, kurulan Gölcük Platformu konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na projenin doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açtı. Davada hem Gölcük Tabiat Parkı’na yapılacak olan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü ile teleferik hattı ile dağ kızağı projesinin reddi talep edildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Bolu İdare Mahkemesi’nde görülen davada proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti raporunda yapılmakta olan evlerin mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiği gözlendiği yönünde rapor hazırlandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Gölcük Tabiat Parkı’na yapılan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı.

DAĞ KIZAĞI VE TELEFERİK HATTI

Mahkeme proje kapsamında içinde dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin ise bölgeye zararı olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurması talebinin reddine karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük Tabiat Parkı görüntüleri (Dün çekilen)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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AMASYA'DA KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Amasya’da misafirliği gittiği akrabalarından evine döndüğü sırada sokakta Sebiha Ersoy'un (63) çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, olayın şokunu yaşayan kadına yardım ederek kendisini de evine kadar bıraktığı ortaya çıktı.

Önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, Sebiha Ersoy, misafirliği gittiği akrabalarından evine gitmek için yola çıktı. Hamdullah Efendi Cem Evi'nin önündeki kaldırımda, Ersoy'un arkasından yaklaşan şüpheli bir kişi, içerisinde cep telefonu, para, tespih ve yemenin bulunduğu çantayı alarak hızla kaçtı. Çantayı alıp kaçan şüphelinin hemen ardından yardım isteyen kadının yanına gelen H.Ş.(27) adlı genç, 'geçmiş olsun' diyerek yardım etmek istediğini söyledi. Olayın şokunu yaşayan Ersoy, yanına gelen H.Ş. tarafından evine bırakıldı. Kadının durumu anlatması üzerine, çocukları polise haber verdi.

İŞBİRLİKÇİSİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucunda kapkaç yöntemiyle çantayı alarak kaçan şüphelinin İ.G. (26) olduğunu, yardım ettiği kadını evine kadar götüren H.Ş.'nin de kapkaçı ile işbirliği yaptığını tespit etti. Polis, olayın şüphelilerini ikametlerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.G., kadının kolundan alarak kaçtığı çantada yer alan cep telefonu ise polise yakalanmamak için kırıp parçaladıklarını da saptadı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

'YAVRUM ÇANTAMDA BİR ŞEY YOK' DİYE BAĞIRDIM'

Kapkaç mağduru Sebiha Ersoy, kapkaçının arkasından 'Yavrum çantamda bir şey yok, bırak' diye bağırdığını anlatarak, "Eve geçiyordum. Yolda, arkamdan gelmiş, görmedim. Hiç fark etmedim. Aniden hızlıca saldırıp bana görünmeden çantamı çekti. Çantayı çekmesiyle elim ters döndü. Daha sonra da kaçtı. Arkasından 'Yavrum çantamda bir şey yok bırak' diye bağırdım ama hiç arkasına bile bakmadan koşarak uzaklaştı. Çantamda, yeleğim, gözlüğüm, cep telefonum, yemenim ve tespihim vardı. Ondan sonra arkamdan bir kişi daha geldi. İki kişilermiş ben bilemedim. O da 'Ne oldu teyze' diye sordu? Meğer benimle gelen de çantamı alıp kaçanla berabermiş. Bana 'Seni evine götürüyüm teyze' dedi. Bende 'Telefonun var mı?, Telefon et polisi ara' dedim. 'Telefonum yok' dedi. O da daha sonra kaçtı gitti. Eve gelince çocuklarıma durumu anlattım onlarda hemen polisi aradı. Yakalanmamak için telefonumu da kırıp parçalamışlarö dedi.

Mehmet Paşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ise, kentte belirli mahallelerde bu tür nahoş olayların olduğunu, kendilerinin ise emniyete yaptıkları başvuru sonucu bazı noktalarda polislerin önlem alıp, devriyelerini de artırdıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapkaç şüphelilerinin adliyeye götürülüşü detay

- Asayiş Müdürlüğü dışı detay

-Kapkaç yapılan mahalle detay

-Kapkaç mağduru ve kırılan cep telefonundan detay

- röportajlar

- Diğer detaylar

BOYUT: 505 MB

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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TEZGAHTAKİ MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİ YIRTIP, "BENDEN ŞİKAYETÇİ OL" DEDİ

İzmir’in Konak ilçesinde, Sefer Saygılı’nın Milli Piyango ve kazı kazan biletleri sattığı tezgahına gelen M.K., birkaç kazı kazan bileti kazıdıktan sonra bir anda tezgahtaki biletleri yırtmaya başladı. Saygılı, toplam 9 yarım bileti yırtan M.K.’nın, "Polis çağır ve benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum" sözleri üzerine şoke oldu. M.K. ise Kantar Karakolu’na götürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Sefer Saygılı’nın Cumhuriyet Meydanı yakınlarında açıp, Milli Piyango ve kazı kazan biletleri sattığı tezgahta meydana geldi. Tezgaha gelen M.K., Saygılı’dan kazı kazan bileti istedi. Birkaç bilet kazıyan M.K., daha sonra parasını vermek yerine tezgahtaki Milli Piyango biletlerine saldırdı. Toplam 9 yarım bileti yırtan M.K., Saygılı’nın müdahalesiyle durdu. İddiaya göre M.K., satıcıya dönüp, “Benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum. Polis çağır" dedi. Şoke olan Saygılı’nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, M.K.’yı Kantar Polis Merkezi’ne götürdü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ifadesinde neden kendisinden şikayetçi olunmasını istediğine dair bir şey söylemediği bildirildi.

Olay hakkında konuşan satıcı Sefer Saygılı, "Önce birkaç kazı kazan bilet alıp kazıdı. Sonra ben parayı verecek diye beklerken bir anda biletlere saldırdı. Hemen tutup engellemeye çalıştım. Yoldan geçen bir kişi de sağ olsun yardım etti. Sonra bana dönüp, ‘Polis çağırıp benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum’ dedi. Sonra polisler gelip, alıp götürdü. Yarım biletin tanesi 35 TL. Yırtılan biletlerin toplam 315 TL ediyor. Bu biletleri götürüp Milli Piyango İdaresi’nden onaylatacağım, sonra tekrar geçerli olacaklar. Allah herkese akıl fikir versin" dedi.

Sefer Saygılı'nın M.K.'dan şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sefer Saygılı ile röp.

- Yırtılan biletlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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FULYA ÖZDEMİR'İN KATİLİNE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİYLE 18 YIL HAPİS

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahmuk edildi. Şikayetçi avukatları cezanın az olduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atilla Makta duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanık Atilla Makta ve avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti Atilla Makta'ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta'nın cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek ceza 18 yıl hapse indirildi.

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Fulya Özdemir'in ailesinin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz, hazırlık aşamasındaki iddianamede sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının istendiğini, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesinin ardından hazırlanan iddianamede ise sanık Atilla Makta'ya haksız tahrik indiriminden yararlanmadan ceza verilmesinin talep edildiğini vurguladı. Karar duruşmasında da savcılık makamının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğini kaydeden Avukat Yılmaz, "Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırarak, 18 yıl hapis verdi. Müşteki avukatları olarak bu kararı temyiz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını yersiz buluyoruz. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak aydınlatılamadığını düşünüyoruz. Müşteki avukatları olarak planlı yani taammüden adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etmiştik, fakat mahkeme heyeti kasten öldürmeden ceza verdi" dedi.

'DİREKT TEMYİZE TABİ BİR KARAR'

Ailenin avukatlarından Selami Dalyan da "Kararla ilgili temyiz tutum dilekçesi verdik. Öncelikle kararı istinafa taşıyacağız. Oradan olumsuz bir sonuç gelirse o zaman Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız. Zaten sanığın aldığı ceza 15 yılın üstü olduğu için direkt temyize tabi bir karar. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra istinafa başvuracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olayla ilgili ARŞİV görüntüler

ANTALYA/

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AYDIN'DA SÜRÜCÜLERE 'YAŞAM TÜNELİ'NDE EĞİTİM

Aydın'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında sürücülere "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan polis noktasına 'Yaşam Tüneli' projesi kapsamında, sürücülere eğitim verildi. İnsansız hava aracı 'drone' ile hataları tespit edilen sürücüler durdurulup, önce 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadıra davet edildi. Ardından da sürücülere burada trafikteki hataları gösterilip, eğitim verildi. Proje ile ilgili bilgi veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün

uygulamaya koyduğu ve hükümetin de desteklemiş olduğu 'Yaşam Tüneli' projemizi Aydın'da faaliyete geçirdik. Aydın - Muğla Karayolu üzerindeki denetim noktasında projemizi tatbik ediyoruz. Drone destekli yapmış olduğumuz denetimlerde amacımız vatandaşlarımızı trafik ihlali konusunda eğitmektir. Özellikle kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu ile konuşmak, süratli araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller konusunda sürücülere görsel olarak hatalarını gösterip, bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Aydın'da sürücülerde trafik kültürü ve bilincini yerleştirmek için çabalıyoruz. Yani, drone'yi sadece cezai işlemler için kullanmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin 'Drone' ile denetim yapıp, sürücülerin hatalarını tesit etmesi

-Durdurulan sürücülerin 'Yaşam Tüneli'ne davet edilip, hatalarının gösterilip, trafik kuralları konusunda bilgilendirilmesi

-Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, )



