DHA YURT BÜLTENİ -16

YURT BÜLTENİ -16

FIRAT KALKANI BÖLGESİNE ASKERİ SEVKİYAT

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlanmak üzere farklı illerden gelen çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısından Suriye'ye geçerek üs bölgelerine doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekat öncesinde bölgeye askeri araç sevkiyatı arttı. Farklı şehirlerden gelen çok sayıda asker ve zırhlı aracın bulunduğu konvoy bugün Karkamış'a ulaştı. Öğleden sonra sınır kapısından Suriye'ye geçen konvoyun Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçlar

- Araçların başındaki askerler

- Karkamış Sınır Kapısı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: GAZİANTEP-)

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HASTANE TUVALETİNDE DOĞUM YAPIP, BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, M.Ç. (21), gittiği devlet hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, dünyaya getirdiği kız bebeği çöp kovasına attı. Temizlik görevlisinin bulduğu bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç. ise polis ekiplerince evinden alınıp, tedavi için aynı hastaneye götürüldü.

Olay, dün gece, Andırın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin temizlik görevlisi, tuvalette duyduğu bebek sesi üzerine çöp kovasına baktı. Görevli, kovanın içinde yeni doğmuş bebek olduğunu gördü. Bebeği çöp kovasından çıkaran temizlik görevlisi, acil müdahale odasına götürdü. İlk müdahalesi yapılan kız bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, bebeğin annesinin, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen M.Ç. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.Ç., polis ekiplerince evinden alınarak, hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede yeni doğum yaptığı olduğu belirlenen genç kadın, tedavisi için bebeğinin götürüldüğü hastaneye sevk edildi.

TORUNU OLDUĞUNU EVE POLİSLER GELİNCE ÖĞRENDİ

Tedavisi sürdürülen M.Ç.'nin, hamileliği süresince bol elbiseler giyip, karnına bezler bağlayarak, gebeliğini gizlediği ve gece doğum sancısı başlayınca da annesine karnının çok ağrıdığı yalanını söyleyerek, kendisini hastaneye götürmesini istediği öğrenildi. Hastaneye giden M.Ç.'nin, doktorun yazdığı ilacı kullanma bahanesiyle tuvalete girdiği ve burada doğum yaptığı belirlendi. Her şeyden habersiz olduğu anlaşılan anne, torunu olduğunu sabaha karşı polisler eve gelince öğrendi.

'BEBEĞİN BABASI ASKER' DEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ç.'nin hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, bebeğinin babasının asker olduğunu söylediği; ancak ismini vermediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane binası

- Hastane tabelası

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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GAZİANTEP'TE 'KAÇANLAR GRUBU'NA OPERASYON: 17 TUTUKLAMA

Gaziantep'te, 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah, mermi, çek, senet ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kaçanlar Grubu' diye bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, örgütün lideri olduğu ileri sürülen H.K. ile yöneticiliğini yaptığı iddia edilen M.M.K., S.K. ve A.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kaleşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kaleşnikof mermisi, 1 G-3 piyade tüfeği, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk, 78'i boş 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, 1 ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakı ile dekontlar ve çek fotokopileri ele geçildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin operasyon yapması

- Polislerin bir evin kapısını kırması

- Evde yapılan aramalar

- Ele geçirilen malzemeler

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: GAZİANTEP-)

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FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ REKTÖR PAKDEMİRLİ: POLİSLERİN DİNİ BİLGİSİ YOK

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, ifadesinde polisin evinde bulup, davaya delil olarak sundukları dijital materyaller ve kitaplarla ilgili olarak, "Bazı kitaplar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmasına rağmen delil olarak kullanılmış. Polislerin dini bilgisi yok" dedi. Mahkeme başkanı da müdahale edip, "Polislerin dini bilgisini sorgulamak ne size ne de bize düşer. Herkesin dini inancı ayrı. Bununla ilgili yorum yapmak uygun değil" uyarısında bulundu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Pakdemirli ve avukatı Sezai Ege katıldı. Duruşmayı Pakdemirli'nin yakınları da izledi. Duruşma, sanık Pakdemirli'nin avukatı Sezai Ege'nin dava dosyasına eklenen dijital materyallere ilişkin cevabın yer aldığı dilekçesini mahkemeye sunmasıyla başladı. Dosyaya bugün savcılık tarafından eklenen dijital materyallerinin incelenmesi için ek süre talep edildi. Pakdemirli'nin avukatı, ayrıca müvekkili hakkında hazırlanan 252 sayfalık Hızlı Veri Toplama Sistemi(HTS) kayıtlarını incelediklerini ve bunların delil niteliğinde olmadığını savundu.

'BUNU TERÖR SUÇU OLARAK KABUL ETMİYORUM'

Sanık Mehmet Pakdemirli ise ifadesinde, her mahkemeye geldiğinde yeni dijital materyallerin dosyasına eklendiğini ve kendisinin de bunlara cevap vermek istemesi nedeniyle tutukluluk halinin sürekli uzadığını söyledi. Pakdemirli, 20 Kasım tarihindeki duruşmada dosyasına eklenen dijital materyelleri incelediğini, bununla ilgili sözlü olarak savunma yapacağını belirterek, "Hakkımda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan materyalleri inceledim. Hazırlanan raporlar itibar edilemez. Emniyet tarafından hazırlanan raporlarda suç üretilmeye çalışılmıştır. Örnek olarak herkese açık ve herkesin indirebileceği ezan vakitleri programını indirmem, bu programının FETÖ üye mensupları tarafından kullanıldığı ve terör suçu olduğu yazılmış. Bunu terör suçu olarak kabul etmiyorum" dedi.

'POLİSLERİN DİNİ BİLGİSİ YOK'

Pakdemirli'nin "Evimde bulunan bazı kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmasına rağmen bu delil olarak kullanılmış. Polislerin dini bilgisi yok" sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Polislerin dini bilgisini sorgulamak ne size ne de bize düşer. Herkesin dini inancı ayrı. Bununla ilgili yorum yapmak uygun değil" dedi. Pakdemirli ise sözlerinin kayıtlara geçmesinde ısrar ederek, "Polislerin dini bilgisi yok. Çünkü, evimde bulunan bu kitaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmıştır" diye konuştu. Pakdemirli, tutukluluk halinin devam etmesinde bir gerekçe olmadığını, dosyasına eklenen yeni dijital materyallerin incelenmesi için ek süre ve tahliyesini istediğini söyledi.

Mahkeme, Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin sanıkl ve avukatları tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden genel görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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SİVAS'TA OKULLARA 1 GÜN KAR TATİLİ

Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedenie ile yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta meteoroloji verilerine göre gece beklenen yoğun kar yağışı için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan tatili Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1(bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

SİVAS,()