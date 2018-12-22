DHA YURT BÜLTENİ -16

ADIYAMAN'DA BAKIR MEDENİNDE GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ADIYAMAN’da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30’uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karadoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önündeki ambulanstan indirilen madenci

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()-

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ANTALYA'DA FALEZLERDEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

ANTALYA'da, falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi'nde Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde gezen Yıldız, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Yıldız'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekipleri, çeşitli yerlerinden yaralanan Ali Yıldız'ı deniz polisi botuna alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu tespit edilen Yıldız'a bir süre kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ali Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans detay

-Falezlerde kurtarma operasyonu

-Deniz Polisi botunun gidişi

-Acil servis tabelası detay

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-)

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KILIÇDAROĞLU, STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat ilçesinde yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, Çat Belediyesi'nin sunumuyla başladı. Partililer, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Konuşmasına Erzurum'la ilgili düşüncelerini dile getirerek başlayan Kılıçdaroğlu, kentin sahipsiz olduğunu söyledi.

Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i olarak Erzurum'un gösterildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çok sık duyduğum bir deyim var. 'Sahipsiz Erzurum' diye Erzurum neden sahipsiz? Erzurum'un sorunları parlamentoda niye dile getirilmez. Türkiye'de sorunu olmayan tek kent mi? Erzurum'un dünya kadar sorunu var niye bu sorunlar dile getirilmiyor? Erzurumlu acaba niye Erzurum'a sahip çıkmak mı istemiyor? Erzurumlu Erzurum'a sahip çıkmak zorunda. Dışarıdan hayvan ithal ediyoruz, hayvanı beslemek için dışardan yem getiriyoruz. Nasıl bir Erzurum'la karşı karşıyayız. Bunları değiştirmek mümkün. Yeniden ön yargılardan arınıp daha güçlü düşünmek mümkün bunu yapmalıyız. Klasik particilik anlayışının dışına çıkmak durumdayız. A, B, C Partisi var hep kaybediyoruz. Kaybeden Erzurum, kaybeden Türkiye. Niye hep beraber huzur içinde yaşamıyoruz? Niye ayrılıyoruz bölünüp kavga ediyoruz? Ortadoğu'ya döndük. Kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Kimliğimizi kim belirler anne babamız. Biz anne babamızı değiştirecek miyiz? Herkes ana babasıyla gurur duyar, kimliğiyle gurur duyar. Kimlik kendi şerefi namusudur. Birisinin inancını kim sorgulayabilir? Kimin inançlı inançsız olduğunu kim bilir? Kimin eline böyle bir terazi verildi. Kimin inançlı olduğunu bilen bir Rabbimizdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE’DE ÜÇ KATMANLI BİR TOPLUM VAR'

Türkiye’de üç katmanlı bir toplum olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, birinci katmandaki toplumun ortaçağ koşullarında mağarada yaşayan insanlar olduğunu söyledi. 1 milyon 800 bin insanın asgari ücretin altında ücret aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "İkinci toplum bizim gibi. Belirli gelirimiz var, fena değil, idare ediyoruz. Aç ve açıkta değiliz. Bizlere beyaz yakalı diyoruz. Sendikalı işçiler diyoruz. Bir de İsviçre koşullarında yaşayanlar var. Geliri 55 bin 60 bin dolar olanlar var. Bu düzenin adaleti var mı? Böyle bir düzenin adaleti olabilir mi? Biz bu adaletsizliğe itiraz etmeyecek miyiz? Üçüncü havalimanında işçiler ne istiyordu? 'Yattığımız yerde tahtakuruları var temizleyin, bizim aylıklarımızı bankaya yatırın. Hiç değilse emekli olma hakkı kazanalım' dediler. Ne oldu attılar hapse. Hakkını arayanın hapse atıldığı düzen adil bir düzen midir? Cam çerçeve kırmıyor, talep ne benim aylığımı bankaya yatır diyor, tahtakurusu var yatamıyorum aylığımı düzenli öde diyor. Topladı bunların tamamı hapse atıldı ilk duruşmada serbest bırakıldı bu düzen adaletsizdir" dedi.

'10’UNCU KÖYE DE KOVSANIZ DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM'

Hep birlikte Türkiye’ye sahip çıkılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "81 ilde şehidi olmayan var mı? Ne yapmamız lazım? Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar lafı vadır. Vallahi 10’uncu köye kovsanız doğruları söylemeye devam edeceğim. Doğrulardan yana olmamız lazım, düzgün insan olmak lazımö diye konuştu.

'SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR'

Siyasetin halka hizmet sanatı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Siyaset bir özveri alanıdır. İnsan kendisinden fedakarlık eder. Siyasetin konusu budur. Siyaset zenginleşme aracı, köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır. Çünkü siyasetçi kendi cebindeki parayı değil, milletin parasını harcar. Millet vergi veriyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Sadece teneffüs ettiğimiz havada vergi yok. Verdiğimiz vergi nereye gidiyor? Erzurum’a yeni fabrika niye kurulmuyor? Her şeyi sattılar bütün fabrikaları sattılar. Satarken sizden izin aldılar mı? Çünkü sahibi sizsiniz. Milletin vergileriyle yapıldı. Milliyetçiliğin özü budur."

'ORTADOĞU’YA BARIŞI TÜRKİYE GETİRİR'

Türkiye’nin kendi değerlerine sahip çıkması halinde bölgesinde gerçekten önemli bir pozisyona geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Nasıl oldu da biz değerlerimizi kaybettik. Biz eğer birlikte olabilirsek gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Elin silahıyla niye kardeşimi öldüreyim. Oysa Türkiye Ortadoğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyonda. Ortadoğu'ya barışı huzuru götürecek ülke Rusya ya da Amerika değil, Türkiye'dir. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra partililerle sohbet etti, fotoğraf çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Salondan detaylar

Haber-Kamera: Erzurum ()

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Bakan Soylu: Harekatların ardından 291 bin 790 Suriyeli geri döndü (2)

EDİRNE GÖÇ İDARESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon toplantısının ardından Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez önünde Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından karşılanan Soylu, birimleri gezerek Afganistan uyruklu çocuklarla sohbet etti, hediyeler verdi. Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ndeki görevlilerle de sohbet eden Soylu, gösterdikleri performansın farkında olduklarını belirterek, "Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz, Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankası'na sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne bu konuda bizim gözbebeğimiz" dedi. Bakan Soylu, beraberindekilerle Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşlik ettiği Soylu, burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

'ERDOĞAN, DIŞ POLİTİKAYI AYA ÇIKARDI, ONLAR YAYA KALDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na geçti. Bina önünde partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz ile birlikte parti binasına çıktı. Buradaki toplantı salonunda konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 yıldır dış politikayı eline aldığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan, çok dış politika biliyorum diyenlere çarığını ters giydirdi. Çok dış politika biliyorlardı, bizden başka kimse bilmez diyorlardı. Erdoğan 3-4 yıldır dış politika da her şeyi eline aldı, öyle bir örgü ördü ki öyle bir tablo ortaya koydu ki bütün dünyanın hayranlığını kazanan, doğrunun yanında olan her attığı adımda, bazen hoşlarına gitti, bazen gitmedi. Dış politikayı biz yapmazsak yanlış yerlere gider diyenlere dış politikanın nasıl yapılacağını A'dan Z'sine kadar öğretti. Tayyip Erdoğan dış politikamızı aya çıkardı, onlar yaya kaldı" dedi.

'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER 941'DEN 380'E DÜŞTÜ'

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları anlatan Soylu, halkın refah ve huzurunu artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Hırsızlık, trafik kazalarındaki ölümler ve uyuşturucuya bağlı ölüm vakalarının sayılarını açıklayan Soylu şunları söyledi:

"Hırsızlık bir ilimizde 1 puan bile düşse çok mutlu oluyoruz. İstanbul'da hırsızlık sayıları günlük 78'den 57'ye düştü. Ankara'da 30'dan 11'e kadar düştü, İzmir'de 9 rakamlarına düştü. Uyuşturucuyla mücadele de aynısı. Ben bir söz söyledim ya bana kızdılar 'Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz polisimize ayaklarını kırın' dedim. Bana kızdılar onu neden söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'bu meseleyi bitireceksiniz' diye talimat verdi. 2016 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş, 500'den 920'ye çıkmış. Neden? Bu sentetik uyuşturucudan, kimyasal uyuşturuculardan. Sonra 2017 rakam 941, baktım ki yükseliyor. Bu daha fecahat durumlara gidecek. Hemen arkadaşları topladık ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım. Bu rakamların hepsi Adli Tıp rakamları, şu anda Kasım ayı ortasına kadar geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Bakalım yılsonu nereye tamamlanacak. Ama mücadelemiz bitmiyor, aynı şekilde devam ettireceğiz. Trafik kazalarındaki ölüm oranı ilk ayda daha fazla bir ölüm oranı varken, artmışken denetimleri arttırdık geçen yıla göre ölüm oranı yüzde 5.7 düştü. Hanımefendiler, beyefendiler trafik kazalarında yılda 7 bin 400 kişi ölüyor. Bu büyük bir rakam, emniyet kemeri konusunda birbirimizi uyaralım."

'MAĞARADAKİ TERÖRİSTLER ÇIKMADI, ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Soylu, PKK terör örgütüne son 30 yılın en düşük katılımının bu yıl gerçekleştiğini söyledi. Tunceli'de 550 metrelik mağarada tespit edilen teröristlerin tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmadığını ve hepsinin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Aynı zamanda birincisi terörle mücadele de son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımının gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz. İkincisi terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Daha dün Tunceli de bir mağaranın tünelin içerisinde sıkıştırdık bunları, büyük bir mağara yapmışlar, 550 metrelik bir mağara, katları var. Bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren, bunlara oradan çıkın dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle de hepsini etkisiz hale getirdik" dedi.

'ÇOCUKLARA DAĞDA TECAVÜZ EDİYORLAR'

Terörle mücadele kapsamında kayyum atan belediyelere değinen Bakan Soylu, düzenledikleri etkinlik ve festivallerde çocukların zorla dağa götürüldüğünü söyledi. Terör örgütü liderlerinin 14-15 yaşındaki çocukları dağda 'tecavüz' ettiklerini ifade eden Soylu, "Çocukları kaldırıp dağa götürüyorlar, dağda ne yapıyorlar? O Murat Karayılan alçak, namussuz adamlar, Cemil Bayık alçak namussuz adam 14-15 yaşındaki çocukları analarının dizlerinin diplerinden zorla kopardıkları o çocukları alıp orada taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar ve bir daha onların kendi annelerinin babalarının yanlarına dönmesine fırsat vermiyorlar. Yazıklar olsun, onlarca çocuk, onlarca genç. Oradan buradan annelerle birlikte irtibat kurup kaçmalarını temin edip, ifadelerini aldık sonra hakim karşısına çıkardık. Neler anlattılar biliyor musunuz, neler? O milletvekilleri mecliste sanki bunlar hiç yokmuş gibi, kadın hakları gündeme geldiği zaman en büyük savunucuları bunlar, çocuk hakları gündeme geldiğinde sözde savunucuları, yalandan savunucuları bunlar. Her yere şikayet ediyorlar bizi. Cumartesi annelerine İstiklal Caddesi'nde Galatasaray meydanında niye izin vermedik diye. Nasıl izin verecektik annelerin istismarına. PKK örgüt elebaşları tek tek açıklamalarda bulundular. 'Gidip 700'üncü toplantıya orada bir şekilde destek vereceksiniz' diye. DHKP/C orada, PKK orada, MLKP orada, TKPML orada bende devlet olarak, bu milletin emanet verdiği birisi olarak bakıp kalacağız öyle mi? Kim ne derse desin, biz sosyete siyasi yapmıyoruz. Biz milletin siyasini, halkın siyasetini yapıyoruz. Söylenecek laftan da yapılacak eleştiriden de korkmuyoruz. Bir gün görev yaparız ama bu millete de Tayyip Erdoğan'a da layık görev yaparız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun Göç İdaresi ziyareti

-Çocuklarla sohbet etmesi ve hediye vermesi

-Çalışanlarla sohbeti

-Göç İdaresi'nden genel görüntüler

-Edirne Valiliği ziyareti

-Polis mangasını selamlaması

-Parti binası önünde karşılama

-Partililerin yoğun ilgisi

-Toplantı salonu

-Bakanın konuşması

-Selimiye Camii'ne gidişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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