DHA YURT BÜLTENİ 16

BİLECİK'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, görüntü almak istelen gazetecilere 'Yakışlıklı çıkıyor muyum?' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 38,05 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan E.Ç., S.Ç., O.G., Ü.U., N.R. ve M.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları fotoğraflarını çeken gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz" dedi.

(Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:BİLECİK/

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BALIK AVLAMAK İÇİN GÖLE AÇILAN 3 ARKADAŞ KAYBOLDU

AKSARAY'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne açılan Ahmet Şen (38), arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (41) kayıplara karıştı. Jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, 3 kişinin bulunması için arama çalışmasını sürdürüyor.

Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile dün akşam saatlerinde balık avlamak için Asal'a ait otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü'ne gitti. Ahmet Şen'in ailesi, gece yarısı eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Şen’i bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma’da gölün kıyısı ve çevresinde yaptığı aramada Şen ve arkadaşlarının izine rastlamadı. Bugün gündüz saatlerinde de arama çalışmasını sürdüren jandarma, Şaban Asal'a ait otomobili, dağlık olan arazide gölün 400 metre ilerisinde park halinde buldu. Bunun üzerine jandarma, köylülere, üç kişiyi görüp, görmediklerini sordu. Görgü tanıkları da üç kişinin kıyıdaki bir tekneyi alıp göle açıldığını belirtti. Ardından jandarma AFAD'ın yardımıyla botla gölde arama yaptı; ancak üç kişiye ve tekneye rastlanılmadı. Teknenin batmış olabileceği ihtimali üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bot ve teknelerde arama çalışması başlattı. Ankara AFAD İl Müdürlüğü'nden de dalgıç ekipleri çağrıldı. Üç kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Bot ve teknelerle arama çalışması

- Yakınlarının bekleyişi

- Park halindeki otomobilden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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ÖĞRENCİLERE DEPREM ANLATILDI

BURDUR'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Simülasyon Tır'ında öğrencilere deprem anlatıldı.

AFAD Deprem Simülasyon Tır'ı Burdur Şeker Meydanı'nda anasınıfı, ortaokul ve lise öğrencilerine deprem sırasında yapılması gerekenler uzmanlar tarafından anlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü'nün meydanda açtığı deprem fotoğraf sergisini gezen Vali Hasan Şıldak, daha sonra Deprem Simülasyon Tır'ına binerek uzmanlardan bilgi aldı.

Vali Hasan Şıldak, Tır'ın 3 gün kent merkezinde 1 gün Gölhisar ve 1 gün de Bucak ilçesi olmak üzere 5 gün öğrencilere ve vatandaşlara gerçek bir deprem ortamı yaşatmak suretiyle bilinçlendirme çalışması yapacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tır dış görünüş

- Eğitim alan öğrenciler

- Protokol üyeleri tırda

- Valinin açıklamaları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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ASİ NEHRİ’NDE KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (2)

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde dün arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri’nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş’ı arama çalışmaları sürüyor. Kaybolmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Samandağ İlçesi Çöğürlü Mahallesi’nde dün öğleden sonra Asi Nehri’ne balık tutmaya giden ve kayıktan düşerek Asi Nehri’nin sularında kaybolan Ferdi Karataş’ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı bağlısı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı’na (DEGAK 10) bağlı dalgıçların yanı sıra, AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Asi Nehri’nin iki kıyısında arama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda dalgıçların yanı sıra Su Altı Arama Robotu ve Drone’larda kullanılıyor. AFAD ekipleri ise nehir kıyısı boyunca karadan arama çalışmaları yürütüyor. Tüm çalışmalara ramen yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen Karataş’ın cesedine ulaşılamadı.

Görüntü Dökümü

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- Asi nehri görüntüsü

- Olay yerinde toplanan vatandaşların görüntüsü

- Dalgıçların arama yapması

- Asi nehrindeki kayığın görüntüsü

SÜRE:01'26" BOYUT:161 MB

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY,()