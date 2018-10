DHA YURT BÜLTENİ 16

TOPRAĞI KAZARAK OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR, BEBEK CESEDİ BULDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü belirleyen polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği Suriyeli anneyi gözaltına aldı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Erol Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken naylon poşete sarılı bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, poşete sarılı cesedin yaklaşık 1 aylık bebeğe ait olduğunu tespit etti. Çürümüş cesedin üzerindeki bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkan polis, bebeği gömen kişinin, aynı mahallede oturan Suriyeli bir kadın olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti. Adı öğrenilemeyen şüpheli emniyete götürülürken, bebek cesedi de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, TUNCELİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİYLE NAMAZ KILDI, MUNZUR'DA TEKNE TURU YAPTI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de, terörle mücadele operasyonlarda katılan jandarma ve polis özel harekat ekipleriyle bir araya gelerek, namaz kıldırdı. Uzun çayır baraj göletinde tekne turu yapan Başkan Erbaş, " Tunceli'de tekne turu yapacağımı hiç hayal etmemiştim"dedi.

Dün Tunceli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek sürdürdü. Vali Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ziyaret eden Erbaş, burada görev yapan güvenlik güçleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Terörle mücadelede önemli görevler üstlenen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleriyle yemek yiyen, Erbaş, namaz kıldırdı. İl jandarma Komutanlığı' içeriside bulunan 2'inci Jandarma Özel Hareket Yavuzlar Taburu'ndaki Şehitler Camii'nde Erbaş'ın kıldırdığı namazda JÖH ve PÖH timleri ön safta yer aldı.

Namaz kılınmasının ardından Erbaş, komutanlıktaki yemekhanede güvenlik güçleriyle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yaptığı konuşmanın ardından söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Askerlerimiz, polislerimiz sizler bu topraklarda dimdik ayakta teröristlerin karşısında bulunduğunuz sürece bizler Anadolu'nun her yerinde, her ilimizde, her ilçemizde, her köyümüzde rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi. 1980 darbesi öncesi yıllarında insanlar sağcı, solcu diye ayrıştırılarak ülkenin karıştırılmak istendiğini söyleyen Erbaş, "1984 yılından itibaren PKK terör örgütünü bir şekilde kurdular ve milletimizin başına bela ettiler. 30-35 yıldır milletimiz bu belayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Elhamdülillah şanlı ordumuz, şanlı polisimiz tüm güvenlik güçlerimiz milletimizle elbirliği halinde bu terör örgütünü çökertti ve sonuna doğru geliyoruz inşallah. Biz bir ve beraber oldukça bu ihanetlerin, bu bitmelerin sonu gelecektir inşallah"diye konuştu.

'BİRGÜN TUNCELİ'DE TEKNE TURU YAPACAĞIMI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM'

İki günden bu yana Tunceli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile jandarmaya yaptıkları ziyaretinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde tekne turuna katıldı. Kendisini takip eden gazetecilere konuşan Erbaş, bir gün Tunceli'de tekne turu yapacağını hiç hayal etmediğini dile getirerek, "Hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş Tunceli. Allah razı olsun sayın Valimizden. Türkiye'de başka şehirlerde ben, vatandaşlarımızın gezeceği, zaman geçireceği, hava alacağı böyle yerler görmedim. Tunceli'de bunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Özellikle Munzur Gölü'nde tekne gezisi hiç akla gelmeyecek bir şey. Sağolsun sayın Valimiz gerçekleştirmiş. Halka hizmet, hakka hizmettir. Doyasıyla vatandaşlarımız ne kadar çok huzurlu, mutlu olursa şehrimiz de o kadar huzurlu olur. Huzur şehri Tunceli'de bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Dolayısıyla bütün milletimizi, vatandaşlarımızı Tunceli'ye görmeye davet ediyorum. Tunceli'de yapılan hizmetler, millet bahçeleri, parklar, çevre düzenlemeleriyle tertemiz bir şehir. Turizme açılmış bir şehir. Çok ilimizde olmayan güzellikler Tunceli'de var. onun için ben herkesi Tunceli'ye davet ediyorum" diye konuştu.

Erbaş, tekne turu sırasında baraj gölünde bir kişinin Jetski ile bir gösteri yapmasını izledi. Erbaş, tekne turunun ardından kentteki gezisini tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.

BURSA ÖZEL HAYAT HASTANESİ YENİ BİNASINI TÖRENLE AÇTI



BURSA'DA 'Sağlığınız için Hayat' sloganı ile 40’ıncı yılını kutlayan Özel Hayat Hastanesi'nin yeni binasının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulçay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, eski dönem milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Bursa'nın sadece bölge için değil, ülkemiz için de bir değer ve ciddi bir gücü temsil ettiğini belirterek "Güney Marmara’nın sağlık üssü olma gururunu taşıyan Bursamız aynı zamanda geçmişten bugüne şifa dağıtan bir şehir durumundadırö dedi. Son zamanlarda kentte kamu ve özel sağlık yatırımlarının arttığını hatırlatan Özkul, “Kentimizde gerek devlet eliyle yapılan sağlık yatırımları, gerekse özel sektörün gerçekleştirdiği sağlık tesisleri sağlığa değer katmaktadır. Hasta kabulüne başladığımız tarihten bugüne 7 buçuk ay gibi bir süre geçti, bu sürenin içerisinde de hemşerilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bizim 12 ayda ulaşırız dediğimiz, kendi yağı ile dönen bir noktayı yakaladığımızı da mutlulukla ifade ediyorumö diye konuştu.

Yatırımlarını Bursa’ya yaptıklarının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Özkul şöyle devam etti:

“Bursa’ya yatırımlarımızı yapıyoruz. Bursa’nın değeridir Hayat Hastanesi. Marka şehir Bursa’nın marka hastanesi Hayat Hastanesi ifadesini kullanabiliyoruz. Yarım asıra yakın bir süredir vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz, Bursa’nın değeri bizler için önemlidir. Bursa’da kazandıklarımızı yine Bursa’da ve Bursa’nın geleceğine yatırımlarımız da devam edecektir. Bunu yaptığımıza inanıyorum. Bu şehir hep en iyilere, en güzellere layıktır. Yatırımımızla şehrimize, ülkemize, sağlık camiamıza, kısacası milletimize fayda sağladığımıza inancımız tamdır. İnşallah bizden sonra gelecek olan neslimiz de bu yatırımları daha da arttırarak geliştirerek katkı sağlayarak sürdürmeye devam edecektir. Bundan şüphe duymuyoruz.ö

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise “19’uncusunu açtığımız özel hastanemizle Bursamız 2023 hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Şu anda toplam özel hastanelerimizin yatak sayısı bin 400’lere ulaşmış durumda. Kamu özel oranı yüzde 20’ye yüzde 80. Aslında Türkiye ortalamasına göre biz kamu ağırlıklı çalışan bir iliz. Yani yatak sayımızın yüzde 82’si kamunun, yüzde 17-18’i de özel hastanelere ait. Ama bu yapılan yatırımlarla açılan hastanelerin çoğu A grubu hastane. İlimiz nitelikli bir yapıya dönüyorö dedi. Bursa’nın 10 yıl önce sağlık hizmetleri konusunda Türkiye’nin en önemli illerinden birisi haline geldiğini kaydeden Akan, “10 yıl öncesinde 3 bin 500 olan yatak sayımız, şu anda 7 bin 500’lerde. İnşallah 2020 yılına yaklaştığımızda 10 bin sayısına ulaşacağız ve 2023 yılında da Türkiye’nin en iddialı illerinden birisi olma yolunda dev adımlar ile ilerliyoruzö açıklamasında bulundu.

TARSUS'TA BİN 750 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde belediyenin düzenlediği sünnet şöleninde bin 750 çocuk sünnet edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, sünnet töreni öncesi çocuklarla tek tek ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Tören öncesinde de ilçede klasik otomobiller ile konvoy oluşturuldu. Törende konuşan Can, " Çocuklarımız erkekliği ilk adımı attı. Önümüzdeki dönemlerde toplu sünnet törenlerimiz devam edecek" dedi.

Törenin ardından Can, sünnet olan çocuklarla da davul zurna eşliğinde oyun oynadı.

BİLECİK'TE BEBEKLER EMEKLEME YARIŞINDA

BİLECİK Belediyesi tarafından bebekler arasında düzenlenen 'Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe 41 çocuk katıldı. 07-12 ay arası çocuklar arasında yapılan emekleme yarışmasında çocuklardan çok anne ve babalar heyecanlı onlar yaşadı. Bazı çocuklar ise yarış sırasında sürekli olarak ağladı. 07-09 ve 10-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada İkra Melis Şahin ile Eslem Su Zengin gruplarında birinci oldu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yarışmada dereceye giren çocukların ailelerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Can,"Bu yıl Küçüktüm büyüdüm, emekleyerek büyüdüm' yarışmasının ikincisini düzenledik. Geçen sene çok güzel bir ilgi ve alaka vardı yarışmaya. Bu senede yaptık ve bu sene artı olarak aileleri de yarıştırmak gibi bir proje koyduk. İnşallah bir dahaki dönemde daha farklı bir şekilde bu yarışmayı devam ettireceğiz. Benim torunumda vardı yarışmada. Hakikaten çok güzel bir heyecan. Ben buradan katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

