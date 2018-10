DHA YURT BÜLTENİ 16

Kaçak göçmen faciasında ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Davut CAN / İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede tedavi altında bulunan, karnında ölen 7 aylık bebeği daha önce sezaryenle alınan Suriyeli bir kadının daha hayatını kaybetmesiyle 23'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı da 12'ye çıktı.

Katliam gibi kaza, geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, aralarında kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) da bulunduğu 27 kişi ise yaralandı. Büyük bölümü çocuk olan yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan, kimliği belirsiz Suriye uyruklu 22 yaşlarındaki bir kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğin de kazanın meydana geldiği gün öldüğü ve sezaryenle alındığı öğrenildi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Ölen Suriyeli kadının cenazesi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTI SAYISI DA 12'YE ÇIKTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri de kaçak göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına götürmek isteyen insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 12'ye çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularanın sürdüğü belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

VAN DEPREMİNDE FİRAR ETTİĞİ CEZAEVİNE 7 YIL SONRA YENİDEN GİRDİ

VAN'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde cezaevinden kaçan hükümlü H.B., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 7 yıl sonra yakalandı. H.B., işlemlerinin ardından firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne konuldu.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.B., 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi'nden kaçtı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca firari hükümlü H.B.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu. H.B.'nin, Gevaş ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'ndeki evde olduğu ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.B.'yi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.B., ardından adliyeye sevk edildi. H.B., işlemleri sonrası 7 yıl önce firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

PEMBE TİŞÖRTLERİYLE MEME KANSERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

ANTALYA'da, yüzlerce kişi meme kanserine dikkati çekmek için pembe tişört giyip yakalarına meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takarak yürüdü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in de destek verdiği yürüyüş sonunda şarkıcı Burcu Güneş konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial ve Medstar hastaneleri ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) katkılarıyla 'Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve aralarında erkeklerin de bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi. Yakalarına pembe kurdele takan ve pembe tişört giyen katılımcılar, yaklaşık 1.5 kilometre boyunca ellerindeki meme kanserine dikkati çeken pankartlarla yürüdü.

Yürüyüş sonunda Vali Karaloğlu, Başkan Türel de etkinliğe katıldı. Karaloğlu ve Türel de yakalarına pembe kurdele takarak meme kanserine dikkati çekti. Vali Karaloğlu, Türkiye'de tedavi edici sağlık hizmetlerinin hep ön planda olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın hem önleme de hem de tedavi etmede büyük rol aldığını söyledi. Sağlıklı olmak için dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Vali Karaloğlu, “Şehir hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, kanserle ilgili KETEM'ler var. KETEM'de hem meme hem de rahim kanseriyle ilgili her türlü çalışma ücretsiz" dedi.

İnsanların kaybettikleri şeylerin değerini anladığını vurgulayan Başkan Türel ise sağlığın da ancak kaybedildiğinde değerinin ortaya çıktığını söyledi. Hedeflere ulaşabilmek için sağlıklı olmak gerektiğini belirten Başkan Türel, “Sağlığımızı ihmal etmeden özellikle olağan kontrolleri mutlaka yapmalıyız" dedi. Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de her kadının önce kendisinin doktoru olduğunu ve her kadının kendisini muayene etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi. Periyodik olarak bazı muayenelerin hastanelerde de yapılması gerektiğini belirten Ebru Türel, kanserle mücadele edilmesinin tek yönteminin erken tanı olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'DE HER YIL 17 BİN KADIN MEME KANSERİ OLUYOR'

Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, ekim ayının tüm dünyada 'Pembe ekim ayı' olarak anıldığını hatırlatarak, meme kanserine dikkati çekmek için çalışıldığını belirtti. Tüm kadınların kanserin ve hastalığın farkında olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, “Memenizin farkında olun. Meme kanseri herkesi yaralayan bir olay. Meme kanseri Türkiye'de her yıl 16-17 bin kadını etkiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bugün neredeyse yüzde 90'ını iyileştiriyoruz. Yeter ki erken teşhis olsun. Ayda bir kere de olsa memelerini izlesin ve muayene etsinler" dedi.

Konuşmaların ardından şarkıcı Burcu Güneş mini bir konser verdi. Siyah bol paça pantolon giyen Güneş, üzerine fuşya rengi bir ceket giyerek meme kanserine dikkat çekti. Güneş, şarkılarına geçmeden önce yaptığı konuşmada, konserler dışında sadece önemli gördüğü etkinliklere seçerek katıldığını söyledi. Meme kanserinin önemine vurgu yapmak üzere Antalya'ya geldiğini ifade eden Güneş, “Meme kanserini teşhisin en basit yöntemi kendi kendine muayenedir. Kadınlarımız en azından bunu yaparak korunabilir. Buradan bir mum yakarak meme kanserini önlemek için bir ışık olabiliriz" dedi.

TELEFON DOLANDIRICILARI, ALTIN VE PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Telefon dolandırıcıları, altın ve parayı almaya gelince yakalandıBURSA'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları N.Ş.'yi 70 bin TL dolandırmaya kalkan M.S. ve A.D., buluşma noktasında polis tarafından yakalandı.

M.S. ve A.D. adlı kişiler, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan N.Ş.'yi cep telefonundan arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişiler, soyulan bir kuyumcuda N.Ş.'nin parmak izi ve kimlik bilgilerine ulaşıldığını, karşılaştırma yapmak için evdeki tüm para ve ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Durumdan şüphelenen N.Ş., polise haber verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekipleri, buluşma noktasında önlem aldı. 2 şüpheli, N.Ş.'den para ve altın dolu çantayı teslim almak üzereyken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.S. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

