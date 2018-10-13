DHA YURT BÜLTENİ 16

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT ÖLDÜ

MERSİN’in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 CRL 69 plakalı hafif ticari araç, Dursun Deveci’nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Deveci ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan motosiklet ve hafif ticari aracın görüntüsü

-Olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüü ve eşi

-Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar

-Olay yerinden genel görüntü

(BOYUT: 189 MB )(SÜRE: 1,33 DK)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 6 YARALI



SİVAS'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Sürücü ise yaralanmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Ahmet Kartal (36) yönetimindeki 58 AU 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yolun sağındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 4 metrelik şarampole yuvarlanarak kullanılmaz hale gelen otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada Hatice (38), Yusuf (19) ve Huriye Kartal (12) ile Zeynep Sarıkaya (28), Abdülhamit Özdemir (36) ve Zehra Özdemir (2) yaralandı. Sürücü Ahmet Kartal ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ve sağlık ekiplerinih çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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İBRAHİM KALIN'IN AMCASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZURUM'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren amcası Mehmet Kalın (84), kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde KOAH rahatsızlığı sebebiyle 3 haftadır tedavi gören Mehmet Kalın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın için Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazına Ankara'dan yola çıkan İbrahim Kalın yetişemedi. Amca Mehmet Kalın, cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Amcasının cenaze namazına katılamayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.00'de Erzurum'a geldi. Kalın'ı havalimanında Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Arslan karşıladı. Kalın, havalimanından Palandöken İlçesi Mevlana Caddesi'ndeki amcasının evine gitti. Kalın, amcasının vefatı sebebiyle vatandaşlardan gelen taziye dileklerini kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Solakzade Camii'den detay

-Cenaze aracı

-Cenaze namazına katılan protokol ve vatandaşlar

-Cenaze namazının kılınması

-Mehmet Kalın'ın tabutunun cenaz aracına konulması

-İbrahim Kalın'ın havalaanında karşılanması

-İbrahim Kalın'ın havalaanından ayrılarak taziye evine gelmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 02.12 BOYUT: 246 MB

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYADA OYALIYORLAR

SAKARYA'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Günümüzde 'parlayan nesne sendromu' yaşanıyor. Sürekli bir şeyleri parlatıp çocukları sosyal medyada oyalıyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı'ndaki bir otelde düzenlediği 'Ortak Akıl Arama Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, 'parlayan nesne sendromu' yaşandığını ve çocukların sosyal medyada oyalandığını belirterek, "Çok fazla popüler eğitim akımları var. Geçenlerde kullandığım bir kavram vardı; 'parlayan nesne sendromu'. Günümüzde o kadar çok parlayan şey var ki sürekli bir şeyi parlatıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar. Reklamlar hep aynı şeyi yapıyor ve ne parlatılıyorsa bizim dikkatimiz oraya yönleniyor. Bizim aslında biraz gözümüzü kapatmak, içimize dönmek ve içeriden dışarı bir harekete yönelmek, aşağıdan yukarı doğru harekete yönelmekle; gizem felsefesinde bir şey vardır, der ki, doğan her şeyin hareketi yukarıdan aşağıya doğru olur. Biz eğer bir akıl yürüteceksek aşağıdan yukarı doğru büyütmemiz gerekiyor. Bunları bir ön koşul olarak almamız lazım" dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünyada eğitim konusunda önünü açmak için uğraşacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Tekillik çağı; dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici. Bu elbette müjdeler de taşıyor içinde. Eğer biz eğitim sistemini OECD'nin söylediği gibi sadece akıl yürütüp eleştirel düşünmek gibi birkaç konu üzerinde tahmin etme becerisi yürütüp, bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek çok sağlıklı bir ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bizim bir gelecek tasavvurumuz olmak zorunda. Bunu beslemek için ne lazımsa bir fedakârlık yapmamız lazım. Böyle gelmiş böyle gider şeklinde bir bakış açısıyla Türkiye'nin geç kaldığı bir nokta yaşarız. Bizim Türkiye'nin eğitim sistemini yönetmek, Sakarya'nın eğitim sistemini yönetmek gibi bir problemimiz olmaz; bizim asıl derdimiz küresel rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak. Bir iddia sahibi olan Türkiye'ye dönüşmektir."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından otelden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan geliş

-Bakan salonda

-Salondan genel

-Bakan konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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