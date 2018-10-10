DHA YURT BÜLTENİ 16

VAN'da 15 iş insanı bir araya gelerek gömlek fabrikası kurdu. 7 milyon liraya mal olan fabrikada 75 kişinin istihdam edildiğini belirten iş insanı Mehmet Avcı, çalışan sayısını yakın zamanda 500'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük kentlerde yaşayan 16 iş insanı bir araya gelerek 2 yıl önce 'Dostuluk Grubu' oluşturdu. Dostluk Grubu'na bağlı 15 iş insanı ilk yatırımını Van'a yaparak 7 milyon lira harcayıp gömlek fabrikası kurdu. Van- Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent'te 4 bin dönümlük alan üzerine kurulan gömlek fabrikasının açılışı törenle yapıldı.

Açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van AK Parti eski Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, Dostluk Grubu Üyesi, Tekstil Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı. Çoğu Vanlı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren 15 iş insanı tarafından kurulan fabirakada 500 kişinin istihdam edilip, günlük 3 bin gömlek üretilmesi hedefleniyor.

Açılışın ardından fabrika ile ilgili bilgi veren Dosluk Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, şu anda 75 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Üretilen gömlekleri hem iç pazara sunacaklarını hem de ihracat yapacaklarını belirten Avcı, "İş, fikir, girişim ve yatırım amaçlı ortak bir paydada buluşmak gayesiyle yaklaşık 2 yıl önce Dostluk Grubu'nu oluşturduk. Grubumuz içerisinde oluşturduğumuz komisyonlarla sosyal yardımlaşma, ticari ve mali işler komisyonuyla birlikte aktif çalışmalar yürütüyoruz. Yani sivil bir anlayışla kurulduk. Herhangi bir resmi kimlilğimiz yok. Bir dernek, bir vakıf olarak faaliyetlerimizi sürdürmüyoruz. Bu grupta ağırlık olarak Van'dan, Diyarbakır'dan, Siirt'ten dostlarımız var. Biz özellikle bu oluşuma isim verirken Van dostluk grubu olarak adlandırmadık. Sadece Dostluk Grubu dedik. Hedefimiz bölgedeki iş insanlarının bir araya gelerek 10 yıl içerisinde iş dünyasının takip edeceği bir oluşum haline gelmek. Şu an 16 kişilik bir grubuz. Burada 15 kişilik bir ortaklık var. Ama ileriki süreçte yeni üyelerimiz olacak. Belli ticari girişimlerimiz ile beraber, ileride daha etkin, altyapısı olan, büyük bir oluşum haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına kayıtsız kalmadıklarını da belirten Avcı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte memleketimize böyle bir yatırım yaptık. Tekstil fabrikası kurmamızın nedeni de daha çok insanı istihdam edebilmek. Global bir kriz var. Bizler iş insanları olarak ekonomik krizde daha çok girişim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bizim göstereceğimz cesaret belki birçok iş insanını etkileyecek. Yatırımı sadece maddi anlamda düşünmemek de gerekiyor. Ortaya atacağımız bir fikir ve girişim bile çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Biz bugün bu potansiyel ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise üretimin önemine değinerek, "Birbirimize sırt vermemiz, birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Ülke olarak çok özel zamanlardan geçiyoruz. Hakikaten birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde hissediyoruz. Biz buradan Van'dan sadece Van'a değil, tüm Türkiye'ye moral olacak önemli bir yatırımı aynı zamanda hizmete açmış oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekstil fabrikasından genel görüntü

-Tekstilde çalışanlardan görüntü

-Gömlek üretiminden görüntü

-Dosluk Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı ile ropörtaj

-Tekstil fabrikasından görüntüler

-Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Detaylar

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Hacze giden icra görevlilerini dövüp rehin alan anne ve oğulları tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları Adil ve Sakif K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat rehin tutulan görevlileri jandarma kurtardı. Gözaltına alınan anne ve oğulları tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde bir alacak için Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan, avukat katibi Süleyman Avcı, Adil ve Adem K.'nin borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak amacıyla Çardak Mahallesi'ne gitti. Adil K. ile görüşen görevliler, bir alacak nedeniyle haciz işlemi yapacaklarını anlatırken, yanlarına gelen anne Fatma K., görevlilere bağırdı ve hakaret etti. Sesleri duyarak yanlarına gelen borçlunun ağabeyi Sakif K., görevlilere hakaret ederek, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi; ağzını burnunu kırıp gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

'KESİN KÖR BİR KUYUYA ATIN'

İcra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlem için tutanak tutarken, Sakif K., Adil K. ve anneleri Fatma K. görevlilere saldırdı. Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'yı yaklaşık 10- 15 dakika boyunca sopa, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, görevlilerin yanlarında getirdiği icra dosyasına, cep telefonlarına ve çantalarına el koydu. Bir süre sonra Fatma K., şüphelilere dönerek, "Bunları hiçbir yere göndermeyin, kör bir kuyu var kesin ve atın. Kimseler bulmasın. Bunlar buradan giderse bizi şikayet ederler ve başımız belaya girer" dedi.

'GÖNDERDİĞİN ADAMLARI REHİN ALDIM'

Yaklaşık 2 saat süresince görevlileri rehin alan, hakaret ve küfür eden şüpheliler, olay yerine başka tanıdıklarını da çağırdı. Bu sırada bir avukatı arayan Sakif K., "Gönderdiğin adamları rehin aldım, gel alabiliyorsan al" demesi üzerine avukatın haber vermesiyle Çardak Mahallesi'ne gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehin tutulan icra dairesi çalışanlarını ve avukat katibini kurtarırken, şüpheliler Adil K., Sakif K. ve Fatma K.'yi gözaltına aldı. İcra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler cumhuriyet savcısına verdikleri ifadede haciz işlemi için gelenlerin kendilerini tanıtıcı kartları olmadığını, bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, avukat katibi Süleyman Avcı'nın zorla evlerine girmeye çalıştığını iddia etti. Tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, 'görevli memura mukavemet', 'mala zarar verme', 'hürriyetten yoksun bırakma', 'küfür, hakaret ve tehdit' ile 'telefon ve özel eşyaların alıkonulması' suçlarından tutuklandı.

'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIK'

Adliyeden çıkarılan şüphelilerden erkek kardeşler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Biz de sıkıntı yok, biz hiçbir haksızlık yapmadık, haksız yere tutuklandık. İçeriden çıkınca biz hususi çağıracağız sizi. O zaman gelin. Avukat A.Ü.'nün baskısıyla hakim bizi tutukladı" derken, anneleri Fatma K. de "76 yaşındayım. Serik'te avukat A.Ü.'nün baskısıyla adliye beni tutukladı" dedi. Fatma K. jandarma görevlileri tarafından güçlükle araca bindirildi.

'ADLİ PERSONELE SALDIRI ENDİŞE VERİCİ'

Yasin Çapan'ın avukatı İsmail Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada ise müvekkilinin dün görevi esnasında fiziki bir saldırıya uğradığını belirterek, "Müvekkilim, görev icabı bulunduğu haciz mahallinde borçlu, borçlunun ağabeyi ve borçlunun annesi tarafından darp edilmiş, rehin alınarak hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Jandarmanın olay yerine intikal etmesiyle kendileri kurtarılabilmiştir" dedi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin yapılarak tutuklandıklarını aktaran avukat İsmail Dinç, adli personele karşı yapılan saldırıların endişe verici olduğunu vurgularken, "Gerek biz avukatlara, gerekse yargının diğer mensuplarına karşı her fiil o kişiye karşı değil, yargının kendisine karşı işlenmiş bir saldırıdır" diye konuştu.

ADLİYE ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

Olayın ardından Manavgat Adliyesi çalışanları da adliye önünde basın açıklaması yaptı. Büro Memur-Sen ve Türk Büro-Sen adına ortaklaşa hazırlanan basın açıklamasında, "Kamu görevlileri sık sık iş başında sözlü ve fiziki saldırya uğramaktadır. Maalesef hakları konusunda zor durumda olan kamu görevlilerimiz bir de sözlü ve fiziki saldırılara maruz kalmaktadır. Manavgat Adliyesi 2'nci İcra Müdürlüğü personeli olan arkadaşımız Yasin Çapan'ın resmi olarak görevlendirildiği haciz işlemi sırasında menfur bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Adalet çalışanları yalnız değildir. Sendikalar olarak şimdiye kadar kamu görevlilerimizi yalnız bırakmadık, bundan sonrada bırakmayacağız" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelilerin çıkarılması

- Adliye personelinin toplanması

- Basın açıklaması

- Avukat İsmail Dinç'in açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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