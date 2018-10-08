DHA YURT BÜLTENİ 16

Bursa'da düğün magandası kurbanı toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Necmi Çelik (57), gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada, 2'si muhtar 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Önceki gün Dönmez Mahallesi'nde yapılan düğüne katılanlardan bazıları tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun, düğünde bulunan Necmi Çelik'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: BU KATLİAM

Necmi Çelik için Dönmez Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yiğit, "Bu işle ilgili takip sürüyor. Devletimiz suçluyu bulur, suçlular en iyi şekilde cezalandırılır. Buna bazen 'kader' diyoruz; ama bunlar katliam. Bu memlekette olmaması gereken şeyler. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

'10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE SİLAH VARDI'

Ölen Necmi Çelik’in ağabeyi Hüseyin Çelik de, "Takdiri ilahi. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama oldu. Bundan sonra düğünlerde silah atılmasın, silah tamamen kalksın. O akşam 10 yaşındaki çocuğun elinde silah vardı. Bizler gururlanıyoruz ama böyle canlar yanıyor. Kimse silah atmasın" diye konuştu. Cenazede, baba İsmail Çelik gözyaşlarını tutamadı. Necmi Çelik'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

EK GÖZALTI

Öte yandan Necmi Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dönmez Mahallesi muhtarı Mustafa A., Akbaşlar Mahallesi muhtarı Eyüp A. ile Ramazan T. ve Özcan B., jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, 4 şüpheli için ayrıca ek gözaltı kararı aldı. Şüpheliler, tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olay yeri görüntüsü (arşiv)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve çocukları yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaralandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.K.'nın kullandığı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehrinaz Aksoy'a çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızları yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı olan Ceren Aksoy, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki Şehrinaz Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Nurgül Aksoy'un ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri görüntüsü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, hareket halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR'da yangın çıktı. Korkuyla araçtan inen şoför yaralanmadan kurtulurken, araçta ve yükünde büyük çaplı hasar oluştu.

Ankara yönünden İzmir'e doğru giden Ufuk Kılıç yönetimindeki 64 AG 148 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR'ın kupa kısmında, bugün saat 16.00 sıralarında, Ankara- İzmir E- 96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'dan korkuyla inen Kılıç, yangından yara almadan kurtuldu. Kupa kısmında başlayan yangın, TIR'ın dorsesine de sıçradı. TIR alevler içinde kalırken, TIR şoförü itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine karayoluna gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR'da ve yükünde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangın sonrası, karayolu İzmir yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten verildi. Daha sonra TIR, çekiciyle yoldan kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araç içinden çekilen vatandaş cep telefonu yangın görüntüsü

Haber: Emre SAÇLI- Kamera SALİHLİ (Manisa), ()

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Balıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi

BALIKESİR'de yapımı tamamlanan kentin en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi. İncelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, kavşağın kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Balıkesir'in en büyük köprülüğü kavşağı olan Adliye Kavşağı bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı. 2 geliş, 2 gidiş olmak üzere duble yol olarak uzun yıllardır Balıkesirlilere hizmet veren eski yol, açılışın ardından 8 şeritli olarak, adliye ve şehir hastanesinin yanı sıra aynı bölgede alışveriş merkezinin açılacak olması nedeniyle trafikte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecek. 2'şer şeritle 2 yan yolu da bünyesinde barındıran yol, 2'şer şeritli köprüyle şehir içi trafiğine kalıcı bir çözüm getirecek.

BALIKESİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Köprülü kavşağın çevre düzenlemesiyle ilgili bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kavşağın şehir trafiğini rahatlatacağını belirterek, "Şehrin Karesi bölgesinden, Paşaalanı Mahallesi'nden araçların burada ışığa takılmadan yollarına devam edecek olmaları da şehir trafiğini rahatlatacak. Özellikle alışveriş merkezi de açıldıktan sonra orada 150 ayrı iş yeri olacak. Buralarda 1500 kişinin çalışması söz konusu. 1000 yataklı şehir hastanemiz, personeliyle birlikte ortalama günlük 10 bin poliklinik yapıyor. Bir de refakatçisi gelse ortalama 20 bin kişi bu tarafa geliyor. Bu nedenle kavşak oldukça önemliydi. Emeği geçen arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı ve personelini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

30 MİLYONA MAL OLDU

Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan köprülü kavşaktaki yolların toplam genişliği 16 metre. Köprülü kavşak çalışmasındaki toplam yol uzunluğu 1240 metre olarak açıklanırken, 1,5 metreden 2 ayrı kaldırım ve 1 metre genişliğindeki refüj çalışması da projenin detayları arasında yer aldı. 2'si kenar ayak olmak üzere toplam 10 ayak bulunan köprülü kavşağın, ayak açıklığı 27,35 metre, genişliği ise 20 metre olarak açıklandı. Köprünün toplam uzunluğunun 643,5 metre, köprünün yaklaşım duvar uzunluğunun ise 315 metre olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kavşaktan drone görüntüler

- Kavşak görüntüleri

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklama

- Kavşak ve drone görüntüleri

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

HD, Süresi: 3 Dakika, 42 Saniye, Boyutu: 684 MB.

