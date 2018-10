DHA YURT BÜLTENİ - 16

Gaziantep’te 32 kişi klor gazından zehirlendi



GAZİANTEP’te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,()

Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

Olay İnegöl’ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

Şanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgi

ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'incisi düzenlenen 'İsot Festivali' kapsamında sahne alan Kıraç, unutulmaz bir gece yaşattı.

Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Yavuz Seçkin'in şakaları ve taklitleri de izleyenlere keyifli anlar yaşattı ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile vatandaşlar Kıraç'ın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç’a konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bakır kahve takımı hediye etti.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,()

Otomobil şarampol devrildi: 2 çocuk öldü, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Ali Kurt Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Çardak'tan Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43) yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi Berke Günenç ve ağabeyleri 9 yaşındaki İsmet Günenç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Hafize ve Musa Günenç çifti ile çocukları Berke Günenç'in tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

