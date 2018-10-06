DHA YURT BÜLTENİ 16

BURSA'DA GELİN ARABASIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gelin arabası ile çarpışan otomobideki 4 kişi öldü, gelin arabasındaki gelin ve damadın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesi yakınlarında saat 15.45 sıralarında meydana geldi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinden gelin alıp dönen düğün konvoyunun geçtiği sırada tali yoldan çıktığı öne sürülen sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobil, 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabasına çarptı. Kazada otomobildeki Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti, diğer araçtaki gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden detaylar

Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),()-

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İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkartılan İrlandalı turist Ian Camppel, taburcu edildi. Camppel, hastaneden çıktıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ian Camppel adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (MUĞLA), ()

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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ SAKLANDIĞI OTLARIN ARASINDA YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarından otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerden biri saklandığı çalılıklar arasında drone ile takip edilerek yakalandı. Yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişinin de aranması sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bazı kişi ve kişilerin farklı adreslerde hırsızlık yaptığı bilgisi üzerine 3 gün önce bir çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışma sonrası hırsızlık olaylarına karışan otomobili ve şüphelilerin eşgallerini tespit etti. Polis, TOKİ uygulama noktasında önlem alarak plakası belirlenen ve şüphelilerin içerisinde olduğu aracı durdurdu. Araç şoförü E.Y., ekipler tarafından yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi araçtan inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. Hırsızlık büro ve resmi ekipler kaçan şahısları aramak için drone da kullanılırken, F.A. otluk alanda gizlenirken yakalandı. Firar eden diğer 2 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin çalılıklarda yakalanması

-Bölgeden detaylar

-Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-



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