DHA YURT BÜLTENİ 16

HATAY’ın İskenderun ilçesinde denize düşen ve yüzerek kaçmaya çalışan angus için liman içerisinde sahil güvenlik ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi.Yurt dışından ithal edilen angus sevkiyatının sürdüğü İskenderun’da gemiden indirilişi sırasında, hayvanlardan biri denize düştü. Bulunduğu rıhtımdan düştükten sonra yüzerek kaçan angusun peşine limandan iki tekne hareket etti. Angusun yakalama ve kurtarma çalışmaları anları ise sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı. İç limanda yüzen angusun peşine düşen iki tekneye ayrıca Sahil Güvenlik de dahil oldu. Angus, bulunduğu rıhtımdan karşı dalga kıran kayalıklarına kadar yüzdü.Dalga kırandaki kayalıklarda yaralanma ihtimali nedeniyle denize yeniden yönlendirilen angus, bu kez liman içinde doğru yüzmeye başladı. Angus, denizde 2 tekne ile sıkıştırılarak boynuna ip bağlanıp kıyıyaçıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Denizde yüzen angus

- Çevreden gelen balıkçı teknesi ve sahil güvenlik botu

- Balıkçı teknesinden ip atılması

- Kıyıya doğru yanaşması ve denizdeki angusun görüntüleri

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ASKIDA KALAN KAMYONET DÜŞMEMESİ İÇİN HALATLA BAĞLANDI

KARABÜK,() - KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet iki köprü arasında askıda kaldı. AFAD ekipleri, çaya düşmemesi için kamyoneti halatla korkulara bağladı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Aracını muayene istasyonuna götüren Halil Arslan (68) idaresindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çarptığı iki köprü arasındaki boşlukta askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, kamyoneti Soğanlı Çayına düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı. Kamyonet daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında vinçle kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Askıda kalan kamyonetten detay

Süre:(03.18) Boyutu:(52 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()