DHA YURT BÜLTENİ 16

TRABZON'DA SAĞANAK, RİZE'DE HORTUM

DOĞU Karadeniz’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak korunmaya çalıştı. Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.

Doğu Karadeniz’de meteorolojinin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize’de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.

Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağış detaykarı

Yağmurdan kaçışanlar

Rögaların taşması

Rize'deki hortum görüntüsü

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

=====================

KAYIP GENÇ, ÇALDIĞI BİLGİSAYARI SATARKEN YAKALANDI

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır ailesince kayıp olarak aranan D.A.U(19), bir iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı sattığı sırda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçenin Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız buradan dizüstü bilgisayarı çaldı. İşletmenin şikâyeti üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı, iş yerine ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde yapılan incelemelerde hırsızın, bilgisayar çaldığı iş yerine girmeden önce sokakta bulunan diğer dükkânların da kapısını kontrol ettiği, ardından da kayıplara karıştığını saptadı. Polisler, yapılan incelemelerde şüphelinin D.A.U. olduğu da tespit etti.

Polis ekipleri, çalınan bilgisayarın satılabilmesi ihtimali üzerine konu ile ilgili ilçede bulunan diğer bilgisayar satan işletmeleri de uyardı. Dün akşam saatlerinde Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta bir bilgisayarcıya gelen hırsızlık şüphelisi çaldığı diz üstü bilgisayarı satmak istediğini söyledi. Bilgisayarcıdan 100 lirası peşin olmak üzere, 350 lira alacak olan hırsız, paranın geri kalan kısmını almaya geldiğinde ise işletmede bekleyen polis ekiplerine yakayı ele verdi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi D.A.U.`nun 19 Mayıs ilçesinde geçen ay yakınlarının yanında kaldığı sırada ortdan kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan ve yaptığı hırsızlık olayıyla bulunan şüpheli D.A.U., sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsız güvenlik kamera görüntüsü

HABER Ayhan AYDEMİR KAMERA: BAFRA(Samsun),()-

===========================

KURTULMUŞ, KIRKPINAR'DAN GÜRPINAR'A YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ'NDE KONUŞTU

Van'ın Gürpınar ilçesi, bu yıl ilk kez yağlı güreş festivaline ev sahipliği yaptı. Gürpınar Kaymakamlığı ve belediyenin organizasyonuyla düzenlenen yağlı güreş festivailnde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ,yapılan organizasyonla batı ile doğu arasında kardeşlik köprüsünün kurulduğunu söyledi.

Festival, Gürpınar ilçesinin Başbulak meydanınnda yapıldı. Festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğulu, Van Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı davetiller ile Antalya, Balıkesir ve Edirne’den gelen 16 başpehlivan katıldı. Meydana gelen Gürpınarlı gençler, 6 kategoride düzenlenen yağlı güreş festivaline katıldı. Oldukçe çekişmeli geçen yağlı gürel festivalinde dereceye giren güreşçilere, ödüller verildi.

Gençlerin ardından, Edirne, Antalya ve Balıkesir’den gelen 16 başpehlivan meydana çıktı. Birbirleriyle güreşen başpehlivanların güreşini, yüzlerce kişi büyük bir ilgiyle izledi.

Yağlı Güneş Festivali'nde AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından, Türk bayraklı pano ve Edirne’nin yağlı güreş mumu verildi.

Festivalde konuşan Kurtulmuş, Kırkpınar’dan Gürpınar’a sloganıyla bu yıl 657’incisi Gürpınar ilçesinde yapılan yağlı güreş festivali ile ülkenin batısı ile doğusu arasında gönül köprüsü kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu organizasyonun önünüzdeki yıllar geleneksel hale getirilerek devam etmesini temenni ediyorum.Bu sadece Gürpınar için değil, bu festivalin bütün Türkiye ve dünya için bir kardeşlik, barış ve dostluk festivali olmasını temenni ediyorum. Bu örnek çalışması nedeniyle Kaymakamıımza da teşekkür ediyorum. İsim son derece güzel. ‘Kırkpınar’dan Günpınar’a’. Kırkpınar ağaları ve başpehlivanları da burada. Bu festivale gelen gençlerimiz de inşallah önümüzdeki yıllarda onların arasında da başpehlivanlar çıkacak. Güzel bir organizaslyon. Dağlarında, ovalarında esenliğin, barışın hakim olduğu bir Türkiye’yi göstermesi bakımından da fevkalede anlamlı bir organizasyon. Anodulu coğrafyası dediğimiz bu coğrafya,adı üstünde ‘Anadolu’ bir ana gibi gelen herkesi kucaklayan, saran bir coğrafyadır. Bu coğrafya tarih boyunca büyük mediniyetlere evsahipliği yapmış, Büyük islam medeniyletleri, Anadolu Selçuklularının, Osmanlıların burada kurmuş oldukları büyük medeniyetlerle de dünyanın her yerinde gelip huzur bulduğu bir coğrafya olmuş. İspanya’da Yahudilerin, Irak’tan Saddam Hüseyin ve son olarak Suriye’de rejemin zulmünden kaçanlara evsahipliği yapmış bir coğrafya. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hep beraber dünyınan dört bir tarafından gelen insanlara kucak açmış bir ülkeyiz. 3,5 milyon Suriyeli’ye kucak açan bir milletiz. Allah bu milletten razı olsun. Gönlü Anadolu kadar zengin olan bir millete sahibiz. Bu millet, hiçbir ırkı bir diğerinden ayırmamıştır. Bu cografyanın insanları, bu falanca dinden, bu falance mezhepden diyerek hiç birisini ayrıştırmamış, hiç birisini ötekileştirmemiştir. Bu aziz millet Edirne’den Van’a kadar bütün Anadolu coğraflasında bu hassasiyeini bugün de kuruyor."

KIRKPINAR DA BİZİM, GÜRPINAR’DA BİZİM

Kurtulmuş, bu coğrafyanın kardeşlik, birlik ve huzur olduğunu da belirterek,"Ama ne yazik ki, ülkemizde, Suriye ve Irak’ta bir oyun oynanıyor. Kirli bir oyun oynanıyor. Kürtleri sevmediği kadar, Türkleri de hiç sevmeyen bazı emperyalist güçler, bizim aramızdaki etnik farklılardan dolayı , meshep farklılıklarından dolayı Ortodoğu’yu bir kan gölüne, bir cehennem çukuruna çevinmeye çalışıyor. Şehirler tarumar ediliyor, kentler ortadan kaldırılıyor, insanlar birbirlerine düşman ediliyor. Terör örgütleri bu silahları, bu destekleri nerden alıyor? Bu güzel dağları, bu şehirleri niye tarumar ediyor? Bu sorunun cevabı son derece açık. Bu sorunun cevabı, bu terör örgütleri onların maşası olarak hareket ediyor ve maalesef bu coğrafyanın insanlarına kan kusturuyor. İşte bu anlamlı organizasyon, emperyalist güçlere somut bir cevaptır.Kırkpınar’da bizim, Gürpınar’da bizimdir. Bu meydandaki dua da, Kırkpınar’daki dua da bizimdir. Bütün bu halkların dilleri ve renkleri bizimdir. Kim bunun aksine bir şey söylüyorsa, bu coğrafya halklarının tamamının düşmanıdır. Onun için birlik, dirlik içinde olacağız, güzellikler içerisinde olacağız. Bu güzelik ocğrafya, bir takım kan ve gözyaşı hikayeleriyle değil, halaylarla, türkülerle,sevinçlerle, düğünlerle kutlayacağız. Buradaki çocuklarımız, sporla, kültürle, sanatla, bilimle uğraşacaklar ve dünyanın en iyi insanları olacaklar. Bu çocukların medenileşmesi, eğitim görmesini istemeyenler, bu bölgenin insanlarını eğitimsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlara verilecek en güzel cevap barış ve kardeşliktir" diye konuştu.

DOĞU- BATI ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURDUK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, Kırkpanar’dan Gürpınar’a sloganıyla ülkenin batısı ile doğusu arasında bir kadeşlik köprüsü kurmak için böyle bir festival düzenlendiklerini söyledi. Kafaoğlu, "Bu festivalin projesini bize getiren Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı'ya teşekkür ediyoruz. Ana sporumuz olan yağlı güreş festivaline ilk kez evsahipliği yapan Gürpınarlı kardeşlerimiz ile ülkenin batısı arasında köprü kurmak çok önemli bir organizyondur. Buraya 16 başpehlivanımız geldi. Buradaki çocuklarımız ilk kez yağlı güreşle tanıştı. İnşallah ileriki yıllarda, bu bölgeden de başpehlivanlar çıkar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Festival alanı

-Festival alanına gelenler

-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve diğer protokol üyeleri

-Güreşçilerin hazırlanması

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Güreş yapan gençler

-Van Kedisi ve Van canavarı maketi giyip güreşirlerken

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile röportaj

-Detaylar

-Başpehlivanların hazırlanması

-Güreşirlerken detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN / VAN ()

================================

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ŞANLIURFA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyyüpnebi Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan aracı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yarım saatlik müdahaleyle alevleri söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- yanan otomobil

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

===============================

ANTALYA'DA KAZADA AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ (2) - YENİDEN

ANTALYA'da, Fatih Çapacı'nın (25) kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, damatları yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya-Burdur karayolunun 50'nci kilometresindeki Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne seyreden Fatih Çapacı yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan araç, derenin içinde durdu. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet Akpınar (78), eşi Safinaz Akpınar (75), oğlu Ramazan Akpınar (40) ve gelini Hatice Akpınar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, damatları Fatih Çapacı ise ağır yaralandı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aynı anda sevk edildi.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Fatih Çapacı, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Görgü tanıklarından Ramazan Bozkurt, kaza anında olay yerinin karşısındaki restoranda yemek yediklerini belirterek, "Fren sesini duyduk. Araç çok hızlıydı. Yoldan çıkıp hızla şarampole gitti. Dereye yuvarlandığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Araçtan bir kişiyi yaralı çıkardık. Diğer yolcular ise yaşamını yitirmişti" dedi.

Akpınar ailesinin satın almak istediği bir otomobili görmek için gittikleri Afyonkarahisar'dan dönüşe geçtikleri sırada kaza yaptıkları kaydedildi.

Görüntü Dökümü

- -----------------

- Araçtan görüntü

- Kalabalık görüntüsü

- Cesetlerden görüntü

- Yardım ekipleri görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()



===============================

BARINAK KÖPEKLERİ GEZMEYE ÇIKTI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde , 'Can dostlarıyla birlikte sonbahar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait Hızırşah Mahallesi'ndeki hayvan barınağında koruma altında bulunan sahipsiz köpekler, hayvanseverler tarafından sokağa çıkarılarak gezdirildi. Çoğu geçici bir hevesle alındıkları sahipleri tarafından, sokağa bırakılan ve ardından şikayet üzerine barınakta korumaya alınan 50'ye yakın köpek, aylar sonra yeniden sokaklara çıktı.

Datça Hayvan Sevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü 56 yaşındaki Nurcan Kaya, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz bırakılan can dostlarının unutulmadığını söyledi. Derneğin çağrısı üzerine onlarca hayvanseverin barınağa geldiğini belirten Kaya, "Barınaktaki hayvanların sevgiye ihtiyacı var. Çoğunun daha önce mutlu bir yaşantıları vardı. Onlar sıcak yuvalarından atılınca barınağa mahkum oldular. Bu tür etkinliklerle onları yeniden sahiplendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sonbahar yürüyüşüne katılanlardan 50 yaşındaki ev kadını Gülizar Turgut ise, bir süre öncesine kadar semtlerinde yaşayan ve herkesin sevgilisi olan 5 yaşındaki 'Panda' isimli köpeği gezdirmeye geldiğini belirtip, "Panda, biraz asabi bir köpek olduğu için birinin şikayeti üzerine bulunduğu yerden alındı ve buraya getirildi. Zaman zaman gelip kendisini görüyorum. Bugün de birlikte yürüyüş yaptık. Umarım en kısa sürede mahallemize geri döner" diye konuştu.

Barınak sorumlusu Nami Temeltaş (62) barınaktaki köpekleri gezdirme olanağına sahip olmadıklarına dikkati çekip, "Barınaktaki köpeklerin hepsi ilk defa dışarı çıktılar. Bütün hayvan dostlarını her zaman bekliyoruz. Barınağımıza gelsinler, hayvanları sevsinler, alsınlar, dolaştırsınlar. Buradaki hayvanların sevgiye ihtiyaçlarının olduğunu unutmasınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Datça Hayvan Barınağında, sonbahar yürüyüşüne katılan hayvan dostlarından görüntüler

-Hayvan dostları, barınaktan aldıkları köpekleri gezdirirlerken

-Datça Hayvan Sevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya ile röp.

-Barınak gönüllüsü Gülizar Turgut ile röp.

-Barınak sorumlusu Nami Temeltaş ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

==================

Adıyaman'da 30 işyerine fiyat etiketi cezası

ADIYAMAN Belediyesi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 30 işyerine etiket tutarsızlığından dolayı ceza kesildi. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada 30 işyerine fiyat tutarsızlığı nedeniyle ceza kesildi. Ekipler tarafından il ve ilçelerde yapılan uygulamada marketlerde fiyat artışı olan işyerlerine ceza kesildi.

Denetim sırasında konuşan Adıyaman Ticaret Müdür Ömer Faruk Uslu, “Son zamanlarda döviz kuru dalgalanmasını bahane ederek aşırı firmalarla ilgili sahadaki kontrol denetimleri yapmak üzere bugün bir işyerinde bulunmaktayız. Bu işyerinde şuanda bugün Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından markette bulunan ürünleri alarak önce etiket kontrolü daha sonra faturaları isteyerek fiyat kontrolü yapacağız. Çalışmalarımız şuanda il genelinde 4'üncü haftaya giriyor. Dün ekiplerimiz Gölbaşı'ndaydı ondan önceki gün Kahta ilçesindeydik ve merkezde kalan yerlerin denetimlerini yapıyoruz. Şuana kadar tabiî ki ceza yazdığımız firmalarımız var, bakanlığa bildirdiğimiz firmalarımız var. Şuana kadar 30 civarında ceza işlemi yaptığımız var genelde ağırlı olarak etiket kontrolümüz var. Uygulamamızda genelde gramaj ve etiket kontrolü kasadaki fiyatın bir birine uyuşmaması durumunda her ürün başına 200 lira gibi bir cezamız varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Market raflarındaki etiketlerin denetlenmesi

- Ticaret Müdür Ömer Faruk Uslu'u ile röp.

- Etiket fiyatları uygun olmayan ürünlerin toplanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

130 MB

==================

Hititlerin başkentindeki kazıda boğa kafası biçimden 3 bin 500 yıllık kap bulundu

ÇORUM'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık, o dönemin Hitit üst düzey yöneticilerinin ve ileri gelenlerinin kullandığı şarap veya bira içmekte kullandığı tahmin edilen boğa kafası biçiminde içme kabı bulundu.

Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazıları sırasında Hititler ve diğer medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler gün yüzüne tek tek çıkarılıyor. Bu yıl yapılan kazı çalışmasında 3 bin 500 yıllık olan, o dönemin Hitit üst düzey yöneticilerinin ve ileri gelenlerinin kullandığı şarap veya bira içmekte kullandığı tahmin edilen boğa kafası biçiminde içme kabı bulundu. Bulunan tarihi eser hakkında bilgi veren Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, boğa biçimli içme kapının bugüne kadar buldukları en güzel eserlerden bir tanesi olduğunu belirterek "Günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait bir eser. Anıtsal bir yapıdaki kazı çalışmaları sırasında molozların altında bulundu. Bu yapı da tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Önceki yıllarda buna benzer iki eser daha bulunmuştu. Bu da aynı binadan çıkarılan üçüncü eserimiz oldu. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar belki de rahipler tanrıyı bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kazı alanı

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

(SÜRE: 4.43 Dk ) (BOYUT: 522 MB)