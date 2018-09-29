DHA YURT BÜLTENİ 16

KEMER'DE TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR (1)



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

Devrilmiş araç

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

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Kocaeli'nde "2. Eşme Ayva Festivali" coşkusu

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) - KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde, Ayva Festivali gerçekleştirildi. Festivalde En Güzel Ayva Yarışması düzenlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Eşme Ayvası Festivali’nde, marka tescili almış Eşme Ayvası’nın tanıtımına büyük katkı sağlandı. En Güzel Ayva ve En Güzel Ayva Bahçesi yarışmalarının düzenlendiği festivalde, alana kurulan stantlarda da Eşme ayvaları sergilendi. Kartepe Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan festivale vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Yapmış olduğumuz Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin belki de bir parçası, unutulmaya yüz tutmasın diye, Kartepemizin bir başka cennet mahallesi olan Eşmemizin, Sapanca Gölü kıyısındaki bu güzel beldemizin çiftçilerinin ve gelecek nesillerinin değerlerine sahip olduklarını unutmamak adına ve bu işi yapanları teşvik etmek adına Eşme Ayvası Festivali düzenliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ülkemizde yaşanan beklenmedik durumlar neticesinde iki kez düzenlemekten vazgeçtiğimiz, ama 2 yıldır düzenlediğimiz Eşme Ayvası Festivali'nde üreticilerimizi teşvik ediyoruz. En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmaları yapıyoruz. Bunun da ötesinde Ayva Cezeryesi'ni ve ayva çeşitliliğini TBMM'de sayın milletvekillerimizin basın toplantısıyla da tanıttığımız gibi, gelen misafirlerimize de Eşme Ayvası hediye ediyoruz" dedi.

Eşme ayvası denilince akan suların durduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Kartepemizin en güzel mahallelerinden biri Eşmemizdir. Tatlı su gölü olan Sapanca Gölü'nün kenarında, rabbimizin özenerek yarattığı en güzel beldelerimizden biri. Eşmemiz en çok ayvasıyla anılıyor. Eşme Ayvası denince akan sular durur. Bunun bugün festivalini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

- festivalden görüntüler

- halk oyunlarından görüntü

- başkan üzülmez'in konuşması

- başkan karaosmanoğlu'nun konuşması

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti

Aytekin KALENDER/RİZE, () - TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin, Rize'de ki gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Rize sahilinde toplandı. Binlerce kişi sahile akın ederken kimileri üst geçitlerin üzerinden, kimileri binaların balkonlardan gösteri uçuşunu heyecanla izledi. Türk yıldızlarının Rize semalarında yaptığı gösteri izleyenlerden alkış aldı. Nefes kesen gösteride gökyüzünde kalp çizen Türk Yıldızları izleyenleri büyüledi. Yaklaşık yirmi dakika süren gösteri uçuşu ardından Türk Yıldızları ekibi Trabzon havalimanına geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahilde toplanan kalabalık

Türk yıldızları ekibinin gösterisi

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızları, halkın ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Trafiğe kapatılan yollarda kortejin en önünde TIR'da Star Wars kahramanları ve sinema filmlerinin animasyon karakterleri vatandaşları selamladı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları çekmeye çalışanlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı.

KORTEJE KİMLER KATILDI?

Korteje Şahnaz Çakıralp, Serdal Genç, Arda Gözüküçük, Hüseyin Ruhi Sarı, Burcu Binici, Uğur Kurul, Çağkan Çulha, Atılgan Gümüş, Serkan Kuru, Özlem Balcı, Zeynep Elçin Özdemir, Yavuz Bingöl, Alma Terzic, Atıl İnanç, Sabriye Günüç, Mustafa Kürşat Alnıaçık, Gerçek Alnıaçık, Zeynep Elçin Özdemir, Mehmet Özgür, İpek Erdem ve Ayşe Özdemir gibi isimler katıldı. Sanatçılar, Yeşilçam müzikleriyle kendilerini selamlayan vatandaşlara el salladı. Sanatçı Şahnaz Çakıralp, asker selamıyla ilgi çekerken, Yavuz Bingöl bir süre klasik araçtan inerek yürüdü.

SANATÇILAR GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Kortejde bazı sanatçılar düşüncelerini paylaştı. Sanatçı Mehmet Özgür festivalin çok iyi başladığını söyledi. Türk sinemasının ulusal anlamda hak ettiği değere kavuştuğunu belirten Özgür, iyi yolda olduklarını kaydetti.

YAVUZ BİNGÖL DE KORTEJE KATILDI

Sanatçı Yavuz Bingöl de sinema sektörünü değerlendirdi. Bingöl, "Son 15 yılda sinema çok iyi bir noktaya geldi. Toplum filmlerine daha çok sahip çıkmaya başladı. Film sayısı çok arttı. Warner Bros anlayışı ve algısı kırıldı. Eskiden Türk yönetmenler filmlerini yayınlayacak salon bulamazlardı. Son 15 yılda sinema seyirci sayısı arttı ve seyirci kendi hikayesine, özüne sahip çıktı. Önümüzde yıllarda çıkarılan ulusal bölümün yeniden ekleneceğini düşünüyorum" dedi.

Kürşat Alnıaçık da havanın yağmurlu olmasına rağmen katılımın çok iyi olduğunu söyledi. Alnıaçık, "Festivalin önümüzdeki yıllarda daha güzel devam edeceğine inanıyorum. Büyükşehirler böyle festivalleri düzenleyip sanatçı ve seyirciyi buluşturulmalı" dedi.

Kortejin ardından sanatçılar, Cam Piramit'de düzenlenecek açılış törenine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanatçıların toplanması

- Klasik araçlardan görüntü

- Sanatçıların araçlara binmesi

- Röp: Sanatçılarla

- Araçların seyretmesi

- Sanatçıların halkı selamlaması

- Kuaförde saçlarını yapan kadının balkona çıkması

- Röp: Vatandaşlar

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, () -

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Akçakale'deki çadır kent kapatılıyor

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı bildirildi.

Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiyi de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacılardan isteyenlerin Suruç ilçesinde bulunan çadır kente taşınacağı, kamp dışına veya farklı bir kente gitmek isteyenlere ise maddi yardımda bulunulacağı kaydedildi. Yetkililer, Pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-barınma merkezi giriş kapısı

-barınma merkezindeki suriyeliler

-camilerden yapılan anaoslar

-genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

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Yalova’da çekilen deniz, yeniden yükseldi

YALOVA’da, deniz çekilmesi sona erdi, kent kıyısındaki deniz suyu seviyesi normale döndü. Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi’nin yaklaşık 20 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuştu. Yaşanan deniz çekilmesi bugün itibariyle sona erdi. Deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar denizin yükselmesiyle yeniden su altında kaldı. Karaya oturan kayıklar da su üstüne çıktı. Deniz çekilmesini görmek için sahile gelen vatandaşlar da çekilmenin bitip denizin yükseldiğini gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahilden görüntüler

HABER/KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, ()



