DHA YURT BÜLTENİ 16

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin (Kardemir) çevre ile ilgili alması gerektiği tedbirleri tek tek sıralarken, "Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim" dedi.Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, belediye tarafından 75'inci Yıl Mahallesi'ne yapılacak düğün salonunun temel atma törenine katıldı. Başkan Vergili burada yaptığı konuşmada, Kardemir'in kentin ortasında kalan ve cürufu kırarak çimento fabrikasında kullanılmak üzere toz haline getiren etrafı açık skal kırma tesislerinin, hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. 9 yıllık görevinde bir gün bile siyaset yapmadığını ifade eden Vergili, "O arkadaşımız sosyal demokratmış, bu arkadaşımız Ak Partiliymiş, bu arkadaşımız Saadet Parti'liymiş gibi tek bir düşüncem olmadı. Ben bu görevi yalnız Allah için yaptım. Siyaset üzerine görev yaparsanız atölyelerin camını dahi kapattırıp, şehrin ortasındaki koskoca bir fabrikayı sanki gözlerinize bant çekilmiş gibi görmezden gelerek, her tarafı açık olarak çalıştırırsınız" diye konuştu.

'HER TARAF TOZ BULUTU HALİNE GELİYOR'

Sözlerinin devamında fabrika yöneticilerini eleştiren Belediye Başkanı Rafet Vergili, şunları kaydetti:

"Derenin kenarına yıllardan bu yana sıcak cevher döküyorsun, çok mu zor oraya bir duvar çekip kapalı bir alanda bu cürufu dökmek? Rüzgar estiği zaman her taraf toz bulutu haline geliyor. Aynı şekilde milyonlarca ton cüruf dağlara tepelere dökülüyor. O cürufların içerisinde atılmaması gereken, atık yönetmeliğine göre farklı bir şekilde depolanması gereken bazı malzemeler de var. Çok yakında bu malzemeleri de analize yollayacağım. Bu cürufları farklı şekilde oraya buraya serpip, sonrasında 'Biz burada 5 bin kişiye ekmek veriyoruz' diyemezsin. Eğer yılbaşında 450 milyon kâr elde ediyorsan ki bugün ki değeri 750 milyon demektir, çünkü demiri stoklarında tutuyorlar. Bu kadar kârlı bir durumda 50 milyon lirasını Karabük'ün çevresiyle ilgili, Karabük'ün sosyal olgularıyla ilgili harcayamıyorsan ben buranın sahibiyim diye konuşmaya da hakkın yoktur. Her olaydan faydalanan sizlersiniz. Ne bir işçi kooperatifiniz ne bir işçi kulübünüz ne de bir tane ağaç dikmişliğiniz var."

'KARABÜK'TE BİR DAHA ÇEVRE KİRLİĞİ YARATMAYACAK'

Kardemir'deki atık su arıtmalarının hiçbirisinin çalışmadığını, ancak Çevre İl Müdürlüğü'nün, belediyenin atık su arıtmasından numune aldığını söyleyen Vergili, şöyle dedi:

"Bizim sularımız her ay devlet tarafından kontrol ediliyor, zaten İl Müdürlüğü farklı parametrelerde kontroller yapamaz. Önce gidecek Soğanlı Çayı'ndan numune alıp kontrol ettikten sonra konuşacak. Karabük'te siyaset üzerine müdürlük yapmayacak. Ne kadar yapacağını da hepimiz göreceğiz. Şimdi Demir Çelik ne yapacak? Öncelikle Karabük Mahallesi'nde iyileştirmeler yapacak. Ne kadar cürufu varsa hepsini temizleyecek. Önüne bir duvar çekecek ve dökmüş olduğu o sıcak materyalleri kimseye göstermeyecek. Dağları tekrardan rehabilite edip, uygun olmayan atıkları depolara sevk edecek. Karabük'e en az 1 milyon ağaç dikecek. Su arıtmasını düzeltecek. Taahhüt etmiş olduğu, yıl sonuna kadar da tüm baca ve filtrelerini düzene sokup Karabük'te, bir daha çevre kirliği yaratmayacak. Bizim bunlara yaptırımımız ne? Biz derebeyi, kabadayı da değiliz. Bizim bir tek yaptırımımız var. Hukuk çerçevesinde ben size burada söz veriyorum. Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim."

Görüntü Dökümü

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-Temel atma töreni alanından detay

-Rafet Vergili'nin konuşması

-Dua edilmesi, butona basılması

-Kardemir'den detay

-Skal kırma tesisinden detay

Süre:(06.17) Boyutu:(697 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

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ATM'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA VURULDU

SAMSUN'un Bafra İlçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf Gür (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesi, Emirefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Gür ATM'den para çektikten sonra park halindeki otomobiline binmek için yaklaştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve başından tabanca ile vuruldu. Gür, ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Gür, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gür'ün çektiği parasının alınmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-112 sağlık ekibinin yaralıyı götürmesi

(SÜRE:3.03 Dk) (BOYUT:97.71 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), ()

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FOÇA'DA DA ASKERİ GEMİLER HALKA AÇILDI



PREVEZE Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'inci yıldönümünde, İzmir'in Foça ilçesindeki deniz üssünde bulunan askeri gemiler halkın ziyaretine açıldı.

Foça Deniz Üssü'nde ziyarete açılan 'TCG Doğan Hücumbotu', 'TCG Kuşadası Karakol ve Keşif Gemisi' ve 'TCG Osmangazi Amfibik Çıkarma Gemisi'ne özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gemilerde görevli subay ve astsubaylar tarafından Preveze Deniz Zaferi'nin tarihçesi ve önemi hakkında bilgiler verildi. İlgiyle dinleyen öğrenciler, gezdirildikleri bölümler ve denizcilik konularında sorular sordu. Gemi seyir ve silah sistemleri hakkında anlatılanları dikkatle dinleyen bazı küçük yaştaki çocuklar, buldukları alanlarda oyun oynamayı da ihmal etmedi.

Foça Garnizon Komutanlığı'nda yaşayan şehit ve gazi aileleri ise TCG Osmangazi gemisinde ağırlandı. Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İskender Tunaboylu'nun karşıladığı aileler, geminin subay ve astsubay salonlarında öğle yemeğini birlikte yedi. Aileler ve öğrenciler, ziyaret ve yemek sonrası denizciler tarafından gemicilik adetlerine uygun olarak uğurlandı.



Görüntü Dökümü:

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- Gemilerin girişinden görüntü

- Subay ve astsuyların güvertede öğrencileri bilgilendirmesi

- Öğrencilerle röp'ler

- Şehit ve gazi ailelerinden yemek öncesi görüntü

- Ziyaret sonrası gemilerden ayrılış

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()



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KUYUMCUDA ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI: 1 YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyumcu dükkanında, halatının kopması sonucu zemine düşen asansör kabinindeki kuyumcu çalışanı Enes Koçak (55) yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Giriş kattan zemin kata inmek isteyen kuyumcu çalışanı Enes Koçak'ın bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Diğer işyeri çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asansör kabininde sıkışan Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan Enes Koçak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Enes Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının iş yerinden çıkarılışı

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), ())

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Girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

KARAMAN'da iddiaya göre kablo hırsızlığı için, 3 köyün elektriğini sağlayan trafoya giren Şirin E. (36), akıma kapılarak öldü. Yanında bulunan Hüseyin B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kisecik köyü yakınlarında bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, kiraladıkları hafif ticari araçla 3 köye elektrik sağlayan trafoya gelen Şirin E. ile Hüseyin B. trafonun kapı kilidini kırarak içeriye girdi. Şirin E., elektrik akımına kapıldı. Bunu gören arkadaşı Hüseyin B. yakındaki tarım işçilerine giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri trafoda elektrik akımı olması nedeniyle içeriye giremedi. Elektrik idaresi ekiplerinin akımı kesmesinin ardından trafoya giren sağlık görevlileri Şirin E.'nin öldüğünü belirledi. Trafo ve araçlarında bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan jandarma ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Hüseyin B. ile Şirin E.'nin hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hüseyin B.'nin jandarma ekiplerine, "Biz oraya yemek yemek için girdik" dediği öğrenildi. Şirin E.'nin cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüpheli Hüseyin B.,'nin gözaltına alınması

-Trafodaki cesedin çıkarılışı

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,())

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Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna sis engeli

TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri uçuşu sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması üzerine ertelendi.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Of ilçesi sahilinde toplandı. Bir gösteri uçağının keşif uçuşu yaptığı bölgede, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle uçuşların yapılamayacağı duyuruldu.

Bunun üzerine vatandaşlar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün memleketi Trabzon'un Of ilçesine daha önce hediye ettiği uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağını ziyaret etti. İlçe sahilinde oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ olarak adlandırılan uçak, vatandaşlardan ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahil alanında toplananlar

Keşif uçağının uçuşu

Vatandaşların sergilenen uçağı ziyaret etmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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