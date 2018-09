DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ARKADAŞLARIYLA AV İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYIPLARA KARIŞTI

ANKARA'dan çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte avlanmak için memleketi Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne gelen 45 yaşındaki Murat Yıldız, 3 gün önce ormanlık alanda kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri ile komando birlikleri Yıldız'ın bulunması için bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte avlanmak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İddiaya göre işverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi Mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için kendisinden haber alamayan işverenleri durumu daha ailesine haber verdi. Ailesi köy halkı ile birlikte orman içinde Yıldız'ı aradı ancak bir ize rastlamadı. Aile daha sonra durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de olayın 2'nci gün sabahın erken saatlerine kadar Yıldız'ı aradı ancak onlar da herhangi bir iz bulamadı.

100 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ OLUŞTURULDU

Aramaların 3'üncü gününde jandarma, AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik bir ekip oluşturuldu. Arama ekibi bugün sabah saatlerinde Yıldız'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Jandarmanın iz takip köpeği Oyuk ve AFAD'a ait 'drone'ların kullanıldığı aramalarda köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda tarama yapıldı.

FOTOKAPANLAR İNCENELECEK

Arama çalışmalarında şu ana kadar Yıldız'a ati bir izi rastlanmazken Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait fotokapanlar inceleneceği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Yıldız ile birlikte ava giden iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ailenin şikayeti üzerine verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

'ARKADAŞLARININ VERDİĞİ İFADELER ÇELİŞKİLİ'

Eşi Murat Yıldız'ın Pazar günü av için köye geldiğini belirten Nurcan Yıldız, "Annemler, saat 12.00 gibi dağa gittiğini söylediler. Yanındaki arkadaşları da saat 13.30'da onu kaybettiğini söylediler. Ondan sonra hiç bir bilgimiz yok. Arama yapan ekipler hiç bir ize rastlanmadığını söyledi. Sigara içiyor mesela, 'bir izmarit bile yok' diyorlar. 'Yanında tüfek vardı' diyorlar mesela, bulunmak için bir ateş edemez mi? Ya da yanında çakmak var bir ateş yakar. Arkadaşlarını verdiği ifadeler çelişkili olduğu için bizde onlardan şikayetçi olduk" dedi.

'ŞÜPHELENDİĞİMİZ TEK OLAY, DEFİNE OLAYI'

Pazar günü saat 13.00'den bu yana Yıldız'ı aradıklarını ifade eden Kayınbiraderi Serdar Demiryılmaz da, hala bir iz bulamadıklarını belirterek, "Ben bu dağların her tarafına girdim. 30 saattir burada geziyorum. Köpeklerle arama yaptık. Ama hiç bir şekilde ulaşamadık. Gelen arkadaşları şurada kaybettik diyor. Ama bir insan 10 dakika içinde buharlaşıp uçamaz. Saat 13.00'da kayboluyor. O saatten sonra bir bilgi yok. Saat 17.30'da köye bilgi geliyor ve köylüler 20.30'a kadar arayıp bulamadığı için jandarmaya haber veriliyor. Biz jandarma ve AFAD ekipleri ili beraber sabah 05.30'a kadar aradık ama bulamadık. Arkadaşları gözaltına alındı. Olay öyle bir boyut aldı ki, bizim şüphelendiğimiz tek olay define olayı. Acaba bunlar define aramaya geldi de başlarına bir şey mi geldi diye düşünüyoruz. Kendileri de bir bilgi vermiyor" dedi.

2)GİRDİĞİ EVDEKİ KADINI REHİN ALAN ZANLI TUTUKLANDI

KIRIKKALE'de, apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren ve yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Ö.'ı (45) rehin alan zanlı Mustafa Gündoğdu (48), çıkarıldığı mahkemece ‘rehin alma, ırza tasaddi ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından yargılanmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren Mustafa Gündoğdu, yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Ö.'ı rehin aldı. Komşularının Mihriban Ö.’nın çığlıklarını duyarak yaptıkları ihbar sonucu, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi.

İtfaiye, rehin alınan kadının dairesinin balkonuna kadar merdiven uzattı.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun da olay yerine gelerek yürüttüğü operasyonda polis binanın içinden ve dışından birçok kez anonslarla şüpheliye teslim olması için çağrıda bulundu.

Bu arada Mihriban Ö.’nın yakınları, evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Ö.’nın hayatından endişe eden yakınları, olayın bir an önce bitmesi için dua ederek, gözyaşı döktü.

Saat 15.30 sıralarında ise ikna çalışmaları sonuç verdi ve Mustafa Gündoğdu teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Ö.’ye müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Şüpheli Mustafa Gündoğdu, apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken, Önal'ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Ancak polisler, öfkeli kalabalığa engel oldu. Mustafa Gündoğdu, polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için emniyet müdürlüğüne götürdü.

TUTUKLANDI

Zanlı Mustafa Gündoğdu, savcılık sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece ‘rehin alma, ırza tasaddi ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından yargılanmak üzere tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

3)EDİRNE'DE ATATÜRK VE FATİH SULTAN MEHMET'İN OKUDUĞU KİTAPLAR OKUYUCUYA SUNULDU

EDİRNE İl Halk Kütüphanesi'nde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitaplar köşesi açıldı.

Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde Vali Günay Özdemir'in talimatlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitapların yer aldığı bölüm açıldı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Fatih Sultan Mehmet ile Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük insan olduğunu gençlere aktarmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Büyük insanların nasıl büyük insan olduğunu, bunun kaynağının ne olduğunu kütüphanenin girişinde bunu göstermek istedik. Bir medeniyeti kuran, İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl bu aşamaya geldiğini, Atatürk'ün yok olan Osmanlı'dan tekrar Cumhuriyeti nasıl ortaya çıkardığını, bu büyük devleti nasıl kurduğunu çocukların ve gençlerin böyle anlayacağını düşündük.Toplumumuzun daha duyarlı olması için böyle bir hazırlık yaptık, inşallah gençlerimize örnek olur"dedi.

'ATATÜRK 3 BİN 997 KİTAP OKUDU'

Fatih Sultan Mehmet'in her çağdan her medeniyetten kitaplar okuduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ise 3 bin 997 kitap okuduğunu hatırlatan Vali Özdemir, "Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş pek çoğunun köşelerine not almış, yani kitabı sadece okumamış, önemsemiş. Fatih Sultan Mehmet kütüphanesinde 10 binlerce kitap olduğunu her çağdan her medeniyette kitaplar okuduğunu görüyoruz. Fatih'in, sadece İslam eserleri değil Yunan, Fransız ve diğer medeniyetlere ait eserleri okuduğunu görüyoruz. Atatürk'ün de dünya klasiklerini, doğu, batı medeniyeti kitaplarını okuduğunu görüyoruz. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk böyle bir Cumhuriyeti kurdu, Fatih Sultan Mehmet de farklı medeniyetleri gördüğü için yeni bir medeniyet kurdu" dedi.

Daha sonra cam vitrinler ve masalar üzerine konulan kitaplardan oluşan her iki köşe, Vali Günay Özdemir ve beraberindekiler tarafından incelendi.

4)ŞERİF GÖREN, ADANALI SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

ADANA 25’inci Film Festivali etkinlikleri kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan ünlü yönetmen Şerif Gören, söyleşide sevenleriyle buluştu. Gören, sinema serüveninde yaşadığı zorlukları sinemaseverlere paylaştı.

Adana Film Festivali'nin 4'üncü gününde 75'inci Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen

'Şerif Gören’in Sinema Hafızası' adlı söyleşide sevenleriyle bir araya gelen Şerif Gören, festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi. Sinemayla tanışalı 60 yılı aştığını söyleyen Gören, ilk filmini Adana’da çektiğini ve bundan dolayı bu kentin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

YOL FİLMİNİN HİKAYESİ

Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve Cannes Film Festivali’nde ödül alan 'Yol' filminin hikayesini anlatan Gören şöyle konuştu:

"O zaman cezaevinden yeni çıkmıştım. Elime bir senaryo verdiler ve bunu oku dediler. Okudum, ertesi gün Yılmaz ağabeylerin evinde Tarık Akan ve Fatoş Güney buluştuk. Yılmaz ağabey, senaryoda 11 mahkum hikayesini anlatıyordu. Ben 11 kişi çekmeyeceğimi 6 kişi olursa çekebileceğimi söyledim. 'Olur mu öyle şey?' deyip sinirlendi. Seslerimiz de yükseldi ama sonuçta 'nasıl çekersen çek, yeter ki bu filmi yap' dedi. Böylece Yol filmine başlamış olduk. Nitekim film Fransa’da Cannes Film Festivali’nde ödül alarak bizi gururlandırdı.ö

ÖĞRENCİLERE NASİHATLER

Söyleşi sonunda kendisini izlemeye gelen ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine nasihatlerde bulunan Gören, eskiden film çekerken aç kaldıklarını, parasız olduklarını ve şartların ağır olduğunu söyleyerek günümüzün fırsatlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

5)OTOMOBİL İLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI, "UYUŞTURUCU ALDIM HATIRLAMIYORUM" DEDİ

YALOVA’da trafiğe kapalı alandaki iş yerlerinin arasına otomobiliyle giren ve sonrasında kaçmaya çalışırken yakalanan 24 yaşındaki Y.Ü.. verdiği ifadesinde, uyuşturucu kullandığı için yaşananları hatırlamadığını söyledi.

Bursa-Yalova karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan genç, otomobille Yalova şehir merkezine kaçtı. Polisin takip ettiği genç, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak'ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, şüpheli, otomobille kaçtı.

Otomobille İsmet Acar Caddesi'ne giren genç, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracına term ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. İsminin Y.Ü. olduğu öğrenilen ve bir çok suç kaydı tespit edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir çok suçtan kaydı bulunan Y.Ü: verdiği ifadesinde, "Otomobili kiralamıştım. O anda uluşturucu kullanmıştım. Hiç birşey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası ifadesi alınan Y.Ü. "Uyuşturucu kullanmak" ve "Trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye çıkartıldı.

