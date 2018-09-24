DHA YURT BÜLTENİ-16

KIRIKKALE'DE REHİNE KRİZİ SONA ERDİ

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, GİRDİĞİ EVDEKİ KADINI REHİN ALDI (2)

Kırıkkale’de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için girerek, yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin alan ve adı henüz öğrenilemeyen hırsız polislerin ikna çabasıyla rehineyi serbest bıraktı.

Polislerin yaklaşık 3 saatlik ikna çabası sonucu adı henüz öğrenilemeyen hırsız önce kendisi teslim oldu. Ardından eve giren sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren Mihriban Önal’a olay yerindeki ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, gözaltına aldığı hırsızı önce sağlık kontrolü için hastaneye buradan da emniyet müdürlüğüne götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızın ve rehin alınan kadının evden çıkarılışı

-Detaylar

Erhan GÖGEM-KIRIKKALE/

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'CİNSEL İSTİSMARCILARA TUTUKLU YARGILAMA YASASI ÇIKSIN'

ANTALYA'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün (44) davası öncesinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Saadet Özkan, “İdam çözüm değil. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cinsel istismarcıların tutuklu yargılanması için bir yasa çıkarılsın" dedi. Müzisyenlik yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızına Muratpaşa ilçesinde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı.

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.

Bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesinde UCİM, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKCA) ile CHP destek verdi. UCİM Başkanı Saadet Özkan, Türkiye genelinde çocuk istismarı davalarının bitmediğini belirterek, “İdam çözüm değil. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Cinsel tacizcilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Diyorum ki, bakanları toplayın. Ortak bir protokol uygulansın. Cinsel istismarcıların tutuklu yargılanması için bir yasa çıkarılsın. Biz de bu yolda üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Davalardaki avukatların dahi duruşmalardan ağlayarak çıktığını sözlerine ekleyen Başkan Özkan, “Biz artık ağlamaya doyamadık. Artık acılardan beslenmeyelim. Çocukları kurtaralım. Çocuklar susmayacak. Bu ülkenin çocukları susmayacak. Eylül öldü, Sedanur öldü, Leyla öldü. Çocuklar ölmesin. Çocuklar parklarda bahçelerde oynasınlar. Çocuklar okusunlar. Çocukların yeri adliye koridorları değil. Cinsel istismarcılara diyoruz ki, iki elimiz yakanızda olacak. Çocuklarımızın üzerinden çekin ellerinizi. Size bu dünyayı dar edeceğiz. Bu yolda geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamayı yapacak grubun görüntüsü

- UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın basın açıklaması (1)

- Ellerinde pankart bulunan kadınların görüntüsü

- UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın basın açıklaması (2)

- Adliye önünden görüntü

- UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın basın açıklaması (3)

- Adliye tabelasından kadın ve erkeklere PAN

- Adliye Girişi'nden görüntü

- Topluluğun genel görüntüsü

282 MB /// 02.32"

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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KURTULDUĞUNA SEVİNMEDİ, KANALA DÜŞEN ARACINA ÜZÜLDÜ

ADANA'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Hanefi Dilmeç (30), ile beraberindeki Burcunur Akgöz (20) sulama kanalına düştü. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılar Dilmeç, telefonla aradığı babasına, "Lütfen anneme bir şey söyleme, bende bir şey yok ama araba mahvoldu" dedi. Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Hanefi Dilmeç, beraberindeki Burcunur Akgöz, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Olayın gören vatandaşlar ise kanala atlayarak Dilmeç ve Akgöz'ü sudan çıkardı. Şoka giren Akgöz ise, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kazanın ardından babasını arayan, Dilmeç, "Baba lütfen anneme bir şey söyleme, arabayla kanala düştüm. Bende bir şey yok, araba mahvoldu" dedi. Vatandaşlar ise, Dilmeç'i, "Olan arabaya olsun, üzülme sende bir şey yok" diyerek teselli etti. Dilmeç ve Akgöz'ün tedavileri sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı. Ayrıca Dilmeç, bugün üniversiteye başlayacağını da söyledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntülü Dökümü

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- Kanala uçan aracın suyun altında görüntüsü

- Sürücünün telefonla konuşmasından görüntüler

- Olayı izleyen kalabalıktan görüntüler

- Ambulansın gelişi

- Polisin gelişi

- Polisin sürücü ile konuşması

- Araçtan genel ve detay

- Olayı gören vatandaşların konuşması

- Ambulansın görüntüsü

- Kanalın görüntüsü

SÜRE:03'07" BOYUT:346 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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TOKAT'TA 10 BİN KİŞİLİK AŞURE DAĞITILDI

TOKAT Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Tokat Belediyesi tarafından ?Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Muharrem ayının matem ayı olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Muharrem ayının başka bir özelliği ise içerisinde aşure günün olmasıdır. Aşure günü bizim dinimizde ve geçmiş insanlık tarihinde çok önemli olayların vuku bulduğu aydır. Aşure günü oruçlar tutulduğu için o gün aşure dağıtmadık. Oruçlar bittikten sonra aşure dağıtımına başladık. 10 bin kişilik bir aşure yapıldı. Biz de yıllardan beri Muharrem ayında bu aşuremizi dağıtıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Aşure programından görüntüler

-Aşure dağıtımı

-Başkan Eroğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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BİR HAFTADIR HABER ALINMAYAN AVUKAT İPLE AĞACA ASILI BULUNDU

KARABÜK’te, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Metin Can(53) iple ağaca asılı bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan avukatın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Karabük Barosu'na kayıtlı avukat Metin Can, Şirinevler Mahallesi'ndeki evine geçen pazartesi günü akşamı dönmeyen avukat Metin Can'ın ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen avukat ve otomobili bulunamadı. Karabük'ü ilçesi Ovacık'a bağlayan yol üzerinde Bürnük Köyü mevkiinde patika yoldan traktörü ile geçen bir vatandaş otomobili görüp jandarmayı aradı. Gelen ekipler, otomobile yakın bir mesafedeki ağaçta Metin Can'ın iple asılı cesedini buldu.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 2 çocuk babası Metin Can'ın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan Metin Can'ın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Avukat Metin Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde yapılan incelemeler

Metin Can'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

Süre 01.26/Boyut: 159 MB



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KUŞADASI'NA 2 YOLCU GEMİSİ DEMİR ATTI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Egeport Kuşadası Limanı'na, 'Malta' bayraklı 'Azamara Pursuit' ile 'Bahama Bayraklı' 'Silver Whisper' isimli 2 lüks yolcu gemisi yanaştı. Egeport Kuşadası Limanı'na demir atan 'Malta' bayraklı 'Azamara Pursuit' ile 'Bahama Bayraklı' 'Silver Whisper' isimli yolcu gemileri, Amerikalı ve İngilizler'den oluşan 1065 turisti kente getirdi. Turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için tura çıktı. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası çarşılarını gezdi. Akşam geç saatlerde Kuşadası'ndan ayrılacak olan 'Azamara Pursuit'in, Yunanistan'ın Patmos, 'Silver Whisper'in ise Santorini adasına hareket edeceği belirtildi. Egeport Kuşadası Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenmeye başlayacağını belirterek, "2018 yılında bugüne kadar 128 kruvaziyer gemisiyle 98 bin 967 yolcu geldi. Sezon sonuna kadar 18 gemi daha ağırlayacağız. 2019 yılında artan rezervasyon sayılarıyla 200'ün üzerinde gemi bekliyoruz. Kruvaziyer gemileri planlamalarını 2 yılda 1 yapılıyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gemiden inen turistler

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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SAÇLARINI LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

ANTALYA'da Emel Akpınar (36), 6 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını keserek, lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 2 çocuk annesi Emel Akpınar, lösemiye yakalanan çocuklara yönelik bir çalışma yapmaya karar verdi. Emel Akpınar, lösemili çocukların saçlarının döküldüğünü görünce 6 yıl boyunca özenle uzattığı saçlarını keserek, peruk yapılması için bağışlama kararı aldı. Akpınar, peruk yapılması için yeterli uzunluğa ulaşan saçlarını kuaförde kestirip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yer alan Akdeniz Böbrek Hastaları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne (AKBÖHONDER) giderek, bağış konusunda yardım istedi.

'ARKADAŞLARIM DESTEKLEDİ'

Emel Akpınar, çocuk hastaları her gördüğünde kendi çocuklarının gözü önüne geldiğini söyledi. Kendi çocukları her hastalandığında yaşadığı zorluklar nedeniyle hasta çocukların ne kadar çaresiz kalıp acı çektiklerinin farkında olduğunu anlatan Akpınar, bu nedenle katkıda bulunmak amacıyla saçlarını bağışlamak istediğini belirtti. Ailesinin de aldığı kararı desteklediğini dile getiren Akpınar, bu davranışından dolayı arkadaşlarından da gurur verici sözler duyduğunu ifade etti.

'AMACIM ÖRNEK OLABİLMEK'

Bazı arkadaşlarını da ikna etmeye çalıştığını anlatan Akpınar, "Benim de bir anne olarak aldığım karar biraz zordu. Amacıma ulaşmak ve örnek olabilmek için aklıma ilk gelen yeterince uzun olan saçlarım oldu. Hastalıktan dolayı saç sorunları yaşayan hastalar en azından bir taraftan sevinsin diye bağış yapmak istedim. Çocuklar aynaya baktığında saçlarını güzel görsün istedim. Bir kişi de olsa aynaya baktığında saçlarıyla mutlu olsun. Ben bu saçlarla nasıl mutlu olduysam, aynı şekilde bir çocuğun mutlu olduğunu görmek istedim. İnşallah saçlarımın ulaştığı yavrumuz da beğenir ve mutlu olur. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

'MANEVİ DESTEK ÖNEMLİ'

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan da Emel Akpınar'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Özveri ve özenle büyüttüğü saçlarını bağışlama kararı vermesi çok anlamlı. Böyle bir karar almasından mutlu olduk, örnek olması en büyük isteğimizdir. Sizin bu emanetinizi dernek olarak kabul ediyoruz ve en kısa zamanda amacına ulaşması için yetkililere teslim edeceğiz. Diğer arkadaşlarının da yapmasını isterim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Emel Akpınar kestirdiği saçıyla görüntüsü

- RÖP: Emel Akpınar

- Emel Akpınar saçlarını Mehmet Şahan'a teslim ederken görüntü

263 MB /// 02.23" (HD)

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, ()