DHA YURT BÜLTENİ 16

BİLAL ERDOĞAN: BATININ TEK TİPLEŞMEYİ BİZE DAYATTIĞINI GÖRÜYORUZ



DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu küreselleşme sürecini batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşmeyle birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz" dedi.

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün açılışı gerçekleşen II. Kılıçarslan temalı '33'üncü Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali'ne geleneksel Ata sporu gösteriyle devam etti. Bugün düzenlenen etkinliklere Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ata sporun önemine ve batının tek tipleştirme dayatmasına değindi. Türkiye'nin tek tipleşmeye karşı olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız, oyunlarımız, halk oyunlarımız, müziklerimiz, bunların hepsi acaba neden bu kadar önemli, diye merak edenler zaman zaman bize ulaşıp soruyorlar. Bakınız, dünyada küreselleşme denilen bir süreci yaşıyoruz. Nedir küreselleşme? Dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması. Dolayısıyla paylaşımın çok hızlanması, insanların birbiriyle paylaşması, milletlerin birbiriyle paylaşması ve maalesef bu küreselleşme sürecini batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşme ile birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz. Tamam küreselleşme, bunun getirdiği imkânlar, dünyada artık insanların birbirleriyle çok daha hızlı ticaret yapabilmesi, bazı şeyleri çok daha ucuza elde edebilmesi, çok daha fazla dünyanın her tarafına ulaşabilmesi ama tek tipleşme niye? Bu küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız. Çünkü bu tek tipleşmenin doğal bir süreç olarak değil, dayatılmış bir süreç olarak tetiklendiğini görüyoruz. Herkes birbirine benzeyecek. Ama daha çok batıya benzemek suretiyle, batının müzikleri dinlenecek, batının sporları oynanacak, batının oyunları izlenecek, batının yemekleri yenecek, batının kıyafetleri giyilecek."

İnsanların tek tipleşmeden huzur duymadığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada çatışmalar mı ortadan kalkıyor? Dünyada eşitsizlikler mi gideriliyor? Demek ki bu küreselleşme tek tipleşmeyi dayattığı zaman insanlar bundan huzur duymuyorlar. Bilakis insanlara siz değerlerini ortadan kaldırmaya çalışırcasına böyle tazyiki sunarsanız insanların insanlar buna tepki göstermeye başlıyor. Dünyanın bunca rengi, dünyanın bunca zenginliği dururken bunları yok etme, dünyada tek kültürün adeta egemen olmasına mücadele etmek doğal, doğru bir şey değil. Onun için biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyanın bütün renklerinin, kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu da geleneksel sporlar alanında yürütüyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gösterilerden detay

- Bilal Erdoğan'dan detay

- Erdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

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Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (6)

SEDANUR'UN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Saat 16.15'te Erzurum'a getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Güzel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

ERZURUM ()

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. İsa A.'nın kullandığı 67 TY 071 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsü İsa A.'yı, kısa süren çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsa A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yaralının arabadan çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

Süre: (1.49) Boyut: (355 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Kamyonet, emniyet şeridinde duran hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyonetin emniyet şeridinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Vedat Yıldırım idaresindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran Raslan Raslan idaresindeki 06 MK 633 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Raslan Raslan ile aynı araçta bulunan Nidar Alshami (3), Revan Alshami (19) ve Ammar Aslhami (25) ile kamyonet sürücüsü Vedat Yıldırım yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılara 112 Acil ekiplerinin müdahalesi

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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