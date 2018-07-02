DHA YURT BÜLTENİ-15

1)KIRIKKALE BAŞSAVCISI BAYRAKDAR GÖREVDEN ALINDI

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atadı. Bayrakdar'ın yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi.HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanmasına karar verirken yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, daha sonra atama yapılacağı belirtildi.

KIRIKKALE, ()

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AMANOSLAR'DA UFUK'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (EK)

2)CAMİLERDEN ANONS

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

HATAY/

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3)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, İŞ YERİNE BÖYLE DALDI

YOZGAT'ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B.'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinin çam kapılarının açık olması hasarı azalttı. Hızla ilerleyen otomobilin girdiği işyerinde bulunan bir müşteri ve 2 çalışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çalışanlardan biri otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Otomobildi bulunan 2 kişi ve otomobilin çarptığı 3 kişi kazayı yara almadan hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yeri detay görüntüler

-Kaza anında ve kaza sonrasında işyerinde yaşananlar

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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4)HATAY'DA TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

HATAY'da bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Mehmet Zekeriya Çetin yönetimindeki 31 R 5232 plakalı otomobil iddiaya göre, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Mustafa Bulut yönetimindeki 31 KZ 505 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bulut, yola savruldu. Bulut, çevreden yardım için gelen vatandaşların çağırdığı ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza öncesi yoldan geçen yayaların görüntüsü

- Kaza anının görüntüsü

- Kaza sonrası yardım için koşan vatandaşların görüntüsü

SÜRE: 00.45 BOYUT: 23.2 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY ()

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5)BODRUM'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında 11 gün önce yaşanan silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Geçen 21 Haziran'da, saat 05.00 sıralarında, Ali Ekber Sürensoy gittiği ,Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Bodrum ve İstanbul'da eğlence mekanları bulunan Sürensoy hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş ve Onur Sarı ise yaralandı. Hayatını kaybeden Sürensoy ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Otopsinin ardından, vurulduğunda üzerinden kardeşinin kimliği çıkan Sürensoy'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Tülü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı İzmir'de toprağa verildi.

Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, olaydan 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, içinde bulundukları otomobilde yakalandı. Bodrum'a getirilen şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 'zula' denilen gizli bölmede 4 tabanca ele geçirildi. Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini de incelemeye alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu dört şüpheliye yardımcı olduğu tespit edilen C.E.'yi de gözaltına aldı. Bodrum'a gelişlerinden, kaçışlarına kadar tüm hareketleri kamera kayıtları ile adım adım incelenen şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Adileyeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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6)DP'Lİ UYSAL: KAMUNUN KAYNAKLARIYLA SİYASAL SADAKATİN SATIN ALINDIĞI BİR SÜRECE HEPİMİZ ŞAHİDİZ

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Yoksulluğa mahkum ederek, kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı bir sürece hepimiz şahidiz" dedi.

DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İYİ Parti il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti il teşkilatı tarafından karşılanan Uysal, tebrikleri de kabul etti. Afyonkarahisar halkına hizmet etmek için yola çıktıklarını söyleyen Uysal, siyasette serbest rekabet ortamının olmadığını söyledi. Uysal, "Hem maddi kaynaklar yayılışı, hem medya yayılışı ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerinden OHAL'e kadar bu süreçlerin üzerine gölge düşürecek unsurlar olmasına rağmen bunları mümkün mertebe ifade etmemeye gayret gösterdik. Şunu bilelim en zor şartlarda bile insanımızın feraseti ve sağduyusuyla bir karar vereceğini bildiğimiz için seçimin son 15 günlük sürecinde yeniden Türkiye'yi kutuplaştıracak iklim içerisine sürükleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle ikili bir CHP adayının ön plana çıkması ve çıkarılmasına hangi cepheden bakarsanız bakın ister istemez genel seçimlerdeki tercihi etkilemiştir. Elbette ki bütün bunları partilerin meşru zeminlerinde, kurullarında ve toplantılarında her birimiz değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın sorunlarına ve problemlerine tercüman olacaklarını söyleyen Uysal, esnafın ve sanayicinin zor durumda olduğunu kaydetti. Genel Başkan Uysal, "Yoksulluğa mahkum ederek, kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı bir sürece hepimiz şahidiz. Geçmişte Türkiye'de iktidarlar insanların zenginliğini arttırarak oy alma peşindeyken, bugün iktidarımız maalesef ne kadar geniş ölçekte yoksulluğu artırırsam o insanları kamu kaynakları ve belediye kaynaklarıyla hatta üzerine de din referansıyla kirli kaynaklarla besledikleri siyasetin elde ettikleri imkanlarıyla beraber bu çerçevede bir oy konsolidasyonu yapma cihetindeler" diye konuştu.

MAZBATASINI ALDI

İYİ Parti il başkanlığının ardından mazbatasını almak için Afyonkarahisar Adliyesine giden Gültekin Uysal, BARO salonunda İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Haydar Yücesoy'dan mazbatasını aldı. İYİ Parti ve DP'nin teşkilat mensuplarının yalnız bırakmadığı Uysal, millete hizmet etmek için yola çıktıklarını, seçimlerde emek sarf eden tüm görevlilere teşekkür etti. Uysal, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- İYİ Parti tabelasından detay

- Uysal'ı tebrik eden partililerden detay

- Uysal'dan detay

- Uysal röp

- Uysal'ın BARO salonuna gelişi

- Uysal'dan detay

- Uysal İl Seçim kurulu başkanından mazbatasını alırken

- Uysal röp

- Uysal evrakları imzalarken

- Uysal BARO başkanı odasında otururken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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7)ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI TATBİKATI NEFES KESTİ

TÜRKİYE'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında gerçekleştirildi. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 taaruz helikopteri, 1 genel maksat helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 JTAC ve 1 MADESTİM timi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 S-70 ve 6 personel, Azerbaycan'dan 1 CSAR timi, KKTC'den 1 Cougar, 1 CSAR timi, Suudi Arabistan ise 2 Cougar, 1 CSAR timi ve 1 JTAC timi ile katıldı.

Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 F-16'lar tarafından imha edildi. Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri yetkilileri izledi. Tatbikatın 4 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- F-16'ların hedefleri vurması

- ATAK helikopterlerinin bölgeyi ateş altına alması

- MAK timlerinin yaralı askerleri kurtarması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA )

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8)BOLU'DA MASAL PARKI'NDA SONA DOĞRU

BOLU'da geçen yıl yapımına başlanılan, masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin heykellerinin yerleştirildiği Masal Parkı'nda peyzaj çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bolu Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi'nde 14 bin 370 metrekare alanda geçen yıl inşaatına başlanılan Masal Parkı'nda sona gelindi. Parkta, hikaye kitapları, destan, masal ve çizgi filmlere konu olan Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel, Taş Devri, Ayı Yogi ve Bobo, Pinokyo, Nuh'un Gemisi, Nasrettin Hoca, Deli Dumrul, Rapunzel, Şirinler, Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, Kül Kedisi ve Don Kişot'un dev heykelleri yerlerini aldı. Yine parkın ortasına dev bir Nuh'un Gemisi de inşa edildi. Ziyaretçilerine 'masal tadında' bir gün geçirmeyi vaat eden Masal Parkı'nda aralıksız devam eden peyzaj çalışmaları da büyük oranda tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı parkta belediye ekipleri, diğer eksikleri de kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi planlıyor.

Görüntü Dökümü

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-Masal parkından görüntüler

-Detaylar

/Süre: 03.06-Boyut: 87.2 MB

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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