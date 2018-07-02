DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı

BİTLİS’in Tatvan İlçesinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile start aldı.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, belediye önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşüyle start aldı. Festivalin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.

YARIM ASIRLIK GELENEK

Açılışta konuşan Vali Ustaoğlu, Tatvan'da yarım asırdır devam eden Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali geleneğinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, öDoğu Anadolu’nun ve bölgemizin incisi Tatvan ilçemizin böyle güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 50’incisi düzenlenen bu organizasyon bölgemize, ilimize, ilçemize kültürel anlamda ve ekonomi anlamında çok değerler katmıştır. Bölgemizdeki el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesinde ve en önemlisi bu tür organizasyonlara dışarıdan buraya gelen misafirlerimiz bölgemize yakışan, güzel işlerin yapılmasının altına imza atıyorlar. Tatvan son yıllarda alt yapı hizmetleriyle ilçemize yakışan çok güzel hizmetlerdir." dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer katılımcılar fuar alanındaki çadırları ziyaret etti. 10 gün sürecek olan Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nde bir çok sanatçı sahne alıp konserler verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortej eşliğinde fuar alanına kadar yapılanyürüyüş

-Halk oyunları gösterisi

-Detaylar

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

-Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un konuşması

-Fuar ve Kongre merkezinin açılışı

-Vali ustaoğlu ve beraberindeki yetkililerin furda yer alan standları gezerken

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ceren KURTYE / TATVAN(Bitlis),()

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İskenderun’da Kabotaj Bayramı coşkusu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Yelken, yüzme ve uzun yıllar sonra yapılan yağlı direkten bayrak kapma yarışları ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk Anıt alanında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, kabotaj yasasının devreye girmesiyle yabancı devletlerin Türk deniz sahasında kurduğu hakimiyetin yıkıldığını söyledi. Türkiye'nin modern tersaneleri, büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık olduğunu aktaran Yener, “Dış ticaretimizin yüzde 85’i deniz yoluyla yapılmaktadır. Biz Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi olarak bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren her türlü projelerde, faaliyetlerde yer alarak desteklerimizi sürdürdüğümüzü de buradan ifade etmek istiyorumö diye konuştu.

Konuşmanın ardından bayram dolayısıyla Kaymakam Recep Soytürk ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, birlikte deniz şehirleri anısına suya çelenk bıraktı. Daha sonra Atatürk Anıt arkasındeki iskele yanında düzenlenen yarışmalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kızlar ve erkekler yüzme yarışında sporcular kıyasıya mücadele verdiler. Yelkenciler de aynı bölgede oluşturulan parkurda yarıştılar. Bu yıl kutlamaların en renkli yarışması ise uzun bir aradan sonra İskenderun’da düzenlenen yağlı direkten bayrak kapma oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yağlı direkte ilerlemeye çalışan çok sayıda genç, başarılı olmak için yoğun çaba harcadı. Her seferinde kayıp denize düşenler heyecanla izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Paraşüt ile atlayıştan görüntü

- Atatürk Anıt alanındaki çelenk sunma töreninden görüntü

- Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener’in konuşması

- Yelken, yüzme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışlarından gördüntüler

SÜRE: 04'45" - BOYUT: 229 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),()

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5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı (EK)

KAYSERİ'Yİ AYAKLANDIRAN İSTİSMAR OLAYINDA VATANDAŞLARI VALİ SAKİNLEŞTİRDİ

Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.'den şüphelenerek, emniyete haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi'de, kışın ise İstanbul'da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

Bu sırada olayı öğrenen Develili yüzlerce vatandaş adliye önüne akın etti. "İdam isteriz" sloganları atan kalabalık grup adliye binasına girmek istedi. Olay yerine geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri vatandaşların adliye binasına girmesini engelledi. Olay yerine gelen Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlara seslenen Vali Kamçı, "Lütfen sakin olun. İstismar zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için olayı takipçisi olacağıma söz veriyorum. Sizlerde artık lütfen sakinleşin" dedi. Cinsel istismar zanlısı Hüseyin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye binası önündeki vatandaşlardan görüntü

-Vali Süleyman Kamçı'nın konuşması

-Genel detay

7 DK 46 SN / 473 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,()

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FETÖ sanığı eski emniyet müdür yardımcısı cezaevinde hayatını kaybetti



FETHULLAHÇI Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticiliğinden Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu Bolu eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Güven, bugün koğuşunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

FETÖ/PDY yöneticilinden Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir dönem Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de yapan, eski Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven'in bugün saat 18.30 sıralarından kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Zeki Güven ve eşi Sevda Güven (45) Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alınmış ve Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Güven, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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ESKİŞEHİR

-Güven'in polisler tarafından sağlık kontrolünden çıkarılması

-Yakalanma anı

-Görev yaptığı dönemde yaptığı açıklamalar

-Fotolar

Haber: ANKARA,()

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