DHA  YURT BÜLTENİ-15

1)HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZI BÖYLE SAVURDU

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım(5) yaralandı. Aracın kız çocuğuna çarpma anı kameralara yansıdı. Kaza saat 13.45 sıralarında Suşehri ilçe merkezinde Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışverişe çıkan annesinin Semiha Yıldırım'ın yanından ayrılıp bir anda yola koşan Elanur Yıldırım'a hastane istikametine gitmekte olan Adem Y. yönetimindeki 58 KC 988 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yaralandı. Yakınları tarafından hemen Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın küçük kıza çarpma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)ÖRNEK HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

SİVAS'ta güzergah değiştirerek, kolu kırılan bir kıza ve otomobiliyle kaza yapmış anne ve bebeğini hastaneye götüren özel halk otobüsü şoförleri Ömer Taşdemir ile Muhammet Cin, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından altınla ödüllendirildi. Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsüyle kolu kırılan çocuğu hastaneye götüren şoför Muhammet Cin ile aracında bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine ulaştıran, ertesi gün de kaza yapan kadın ile bebeğine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götüren şoför Ömer Taşdemir'in davranışları belediye tarafından da takdirle karşılandı. Belediye Başkanı Sami Aydın her iki şoförü ödüllendirdi. Belediye başkanlık makamında şoförleri kabul eden Başkan Aydın, "Halk otobüsü şoförlerimizi örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye genelinde toplu taşıma konusunda genellikle olumsuz konular gündeme geliyor. Bu da sistem içerisinde olan işini iyi yapan arkadaşlarımızı üzüyor. Biz olumsuz konularla mücadele ederken örnek davranış sergileyen şoförlerimizi tebrik ediyor, ödüllendiriyoruz. Olumsuz konular olduğu gibi, örnek davranışlar da oluyor. Özellikle son zamanlarda otobüslerin değişimiyle beraber toplu taşımada ciddi bir kalite artışı görüyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımıza da yansıyor. İnşallah her geçen gün bu kalite artacaktır. Vatandaşımız her şeyin en iyisini hak ediyor, bu davranış bütün şoförlerimize örnek olsun" diye konuştu.

Başkan Aydın konuşmaların ardından şoförlere çeyrek altın hediye etti.

3)KONYALI MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI

KONYA'da 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekilliğine seçilen adaylar düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. 1 milyon 505 bin 540 bin seçmenin bulunduğu Konya'da daha önce 14 olan milletvekili sayısı 15'e yükseldi. Yapılan seçimlerin ardından milletvekilliğine seçilenler, bugün adliyede düzenlenen törenle mazbatalarına kavuştu. İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, 4701 sandıkta oy kullanıldığını belirrterek, cumhur ittifakının 1 milyon 13 bin 869, millet ittifakının da 283 bin 32 oy aldığını belirtti. Oyların partilere göre dağılımını açıklayan Kiraz, "AK Parti 804 bin 47, MHP 209 bin 722, Hür Dava Partisi 2 bin 787, Vatan Partisi bin 996, HDP 43 bin 228, CHP 130 bin 962, SP 31 bin 614, İYİ Parti 121 bin 356, bağımsız milletvekili adaylarından Mücahit Ayan 420, Lütfi Dilek 176 oy almıştır." dedi.

Konuşmanın ardından Ak Parti’den Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağar, Gülay Samancı, Selman Öyboyacı, Halil Etyemez, MHP'den Mustafa Kalaycı, Esin Kara, CHP'den Abdüllatif Şener, Abdülkadir Karaduman ve İYİ Parti’den Fahrettin Yokuş milletvekilliği mazbatalarını aldı.

SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILMADI, MAZBATASINI ALDI

Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman da mazbatasını aldı. Seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçilen Karaduman, daha önce "Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım" şeklinde açıklama yapmıştı.

AK PARTİLİ SORGUN: BU SEÇİMLER YEDİ DÜVELE KARŞI YAPILDI

Törenin ardından açıklamada bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, daha önce merdiven altında, gizli yapılan ittifakların bu seçimle şeffaf şekilde milletin gözünün önünde yapıldığını belirtti. Seçimlerin yedi düvele karşı yapıldığını ifade eden Sorgun, şöyle konuştu:

"Aslında bu seçimler, sadece Türkiye'de yapılmadı. Bunu da hepimiz gördük. 24 Haziran akşamı dünyanın birçok yerinde Konya ve Türkiye ile birlikte kutlama yapanlar vardı. Üzülenlerde vardı. Bu seçimin sadece Türkiye'de değil, yedi düvele karşı yapılmış olduğunu gördük."

iYİ PARTİLİ YOKUŞ'TAN VALI ÇIKIŞI

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş da yaptığı basın açıklamasında Konya'nın eskisi gibi olmayacağını belirtti. Artık kamuda hiçbir insanın haksızlığa uğramayacağını ifade eden Yokuş, "Vali, kaymakam, belediye başkanı, keyfe keder taraflı davranamayacak. İhalelerde yandaş kayırmacılığı yapılamayacak. Kamuda adaletsiz atamalar yapılamayacak. Yapılırsa Fahrettin Yokuş, bu haksızlıkların hepsine müdahale eder. Konya'da artık il müdürü, kaymakam, siyası partinin il başkanı gibi çalışamayacak. İmam, müftü siyaset yapamayacak. Herkes görevini yapacak. Bunu yapanların hukuk önünde, medya önünde ve bunlara gereğini yapmayan hükümetten hesap soracağım. Onun için buradan herkese söylüyorum ben Konya'da huzur istiyorum." dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat'ı eleştiren Yokuş, şöyle konuştu:

"Seçim süresince sayın vali, maalesef taraflı davranmıştır. Gecenin 12'sinde OHAL (Olağanüstü Hal) var. 6 partinin seçim stantlarının bulunduğu yerde meşalelerle dolaşan başı bozuk gençlerle karşılaştık. Parti bayraklarımız yakıldı. Güya OHAL var. Güya Türkiye'de vali var. Bu vali siyasidir. Bundan sonra kendisine çeki düzen versin. Herkese eşit davransın. Aksi halde Konya'da valilik yapamaz. Adaletli davransın ya da bıraksın gitsin. İkinci uyarım Beyşehir Belediye Başkanına. Benim köyümdeki kilitli taşları alıp götürdü. Hizmette ayırım yaptı. Buradan bütün belediye başkanlarına sesleniyorum; köyler arasında ,kasabalar arasında ayrım yaparsınız kusura bakmayın size belediye başkanlığı yaptırmam. Burası hukuk devleti, parti devleti değil. Konyalıya ayrımcılık yapan kim olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, beni karşısında görecek. Ben ayrım yapmadan Konya'nın vekili olacağım, rozetini çıkartacağım."

4)BAYBURT- TRABZON SINIRINDA 'DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU'



BAYBURT- Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi. Dünyanın en tehlikeli yolu olduğunu duyan adrenalin tutkunları, bölgeye akın ediyor.

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

TURİZME KAZANDIRILACAK

'Derebaşı virajları', düzenlenecek off-road ve kaya tırmanışı faaliyetleriyle tanıtılacak. Yolda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla özellikle safari tutkunlarının davet edileceği yol güzergahı, turizme kazandırılarak, adrenalin tutkunu yerli- yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildiğini duyan off-road ve safari meraklıları ise bölgeye akın etmeye başladı.

Gezgin Özgür Kaya, hikayesini duydukları yolu gelip, görmek istediklerini belirterek, "Bu yolu görmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Bu manzarayı gördük. Adrenalin dolu bir yol. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

Metin Çakır ise Alanya’dan Karadeniz’e geldiklerini dile getirerek, "Bu yolu merak ettiğimiz için geldik. Bu yoldan geçmek istedik. Yolun manzarası çok güzel. Zorlu bir yol ama doğası harika" diye konuştu.

