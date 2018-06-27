DHA YURT BÜLTENİ-15

1)TAŞ OCAĞINDA PATLATMA HEYELANA YOL AÇTI, YOL KAPANDI, 2'İ ASKER 3 KİŞİ YARALANDI

ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada oluşan heyelanda Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Olayda yol güvenliği alan ve seken taş parçalarının isabet ettiği 2'i asker 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu’nda saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Olayda yol güvenliği alan ve seken taş parçalarının isabet ettiği 2'i asker 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları alarak Hopa Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu ile olay yeri detayları

Haber-Kamera: ARTVİN-

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2)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERALARA KAYDEDİLDİ

KONYA'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) idaresindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, kavşakta Bahadır Güloğlu (38) yönetimindeki 38 KB 665 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüler Bahadır Güloğlu, Yılmaz Adsız ve eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza sonrası mahallesi sakinleri aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Kalabalık, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi. Kalabalık, güvenlik güçlerinin iknası sonucu ikna edildi ve yol ulaşıma açıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların yolu kapatması

- Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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