DHA YURT BÜLTENİ - 15

TRABZON'DA SEL 2 ARACI YUTTU (EK)

BÖLGEDE HEYELAN MEYDANA GELDİ, YOL KAPANDI

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu ve park halindeki beton pompası ile kamyonun sele kapıldığı Yolaç köyünde, öğle saatlerinde yağmur yeniden şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi, köy yolu ulaşıma kapandı. Şantiye çalışanları ile gazeteciler heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun devam ettiği bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, 2 saat sonra yolu ulaşıma açarak mahsur kalan işçileri ve gazetecileri kurtardı.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK'

2 aracı sele kapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maddi zararı olduğunu söyleyen HES şantiyesi sahibi Oktay Açar, sel sularının şantiyeyi aniden bastığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok, mal kaybımız var. 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 aracımız sele kapıldı. 2 ay önce yollar ve dere ıslahı yapılıyordu. Ama henüz tamamlanmamıştı. Tamamlanmış olsaydı, bu afeti yaşamazdıkö diye konuştu. Yolaç köyüne komşu Dumanlı köyünün Muhtarı Hasan Aydınlı da dere ıslah çalışmasının bir an önce yapılmasının gerekli olduğunu belirterek, "Buraya önlem alınması lazım. Geçmişte yine böyle oldu. Dere ıslahının yapılması lazım. Taşan dere, yolu sürekli alıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Heyelanlı bölgeden detay

Deredeki araçlardan detay

Bölgede başlayan yeni yağış

Kapanan yol detayı

Yol açma çalışması

Şantiye sahibi ve köy muhtarı ile röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

============================================================

YOLCU MİNİBÜSÜ, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 10 YARALI

TRABZON'un Arsin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, minibüste 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 UZ 1567 plakalı, sürücüsünün adı öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yaralılar sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ersin Özler, Ahmet Samanlı'yı Arsin, Yomra ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Yaralılardan Mustafa Atan ve Kübra Çırak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Rize-Trabzon karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: TRABZON-

=======================================

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZYER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (EK)

AKŞENER, İL BAŞKANINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Samsun Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İYİ Parti Samsun 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, defin işlemi sırasında da burada bekleyip dua etti. Mezarlıktaki törenin ardından Akşener, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Başkanı Ömer Süslü'yü de yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, hastaneden ayrıldı.

SAMSUN/

=====================================================

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ARTIK SÖZ MİLLETTE

ANTALYA'da esnaf ziyareti yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarınki seçimler için "Artık şimdi söz millette" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları nedeniyle memleketi Antalya'da, kentin en kalabalık noktalarından 'Kapalıyol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi, Attalos Meydanı, Saat Kulesi ve Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu'na, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında 'Kapalıyol'daki vatandaşlara da karanfil dağıttı. Bir bakkal dükkanına giren Bakan Çavuşoğlu, iş yeri sahibinin isteği üzerine kasaya oturarak müşterilerin satın aldıkları ürünlerin ücretini aldı, para üstünü verdi.

Saat Kulesi önünde gazetecilere açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde, her bir şehri ve beldesinde yoğun bir kampanya yürüttük. Yurt dışında da vatandaşlarımız oylarını verdi. Yarın akşama kadar da gümrük kapılarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını vermeye devam edecek. Bu saate kadar neler yapacağımızı net bir şekilde vatandaşlarımıza anlattık. Cumhurbaşkanımız ve diğer arkadaşlarımız, bugüne kadar ne yaptıklarını, gelecek vizyonumuz nedir, sadece Türkiye'nin 781 bin kilometresi ile ilgili değil Bakü-Tiflis-Kars gibi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması gibi her alanda sınırlarımızı aşan vizyonumuzu anlattı, ortaya koydu. Diğer adaylar da çıktı konuştu ve neleri yaptırmayacaklarını gayet güzel söylediler. Vatandaşlarımız da bunları gördü. Bu seçim kampanyasında da gördük ki Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'den başka Türkiye için ortaya proje, gelecekle ilgili bir vizyon koyan aday ve parti çıkmadı. Maalesef öyle. Genellikle retorik ve demogojiden ibaret oldu seçim kampanyaları."

'SÖZ MİLLETİN'

Proje ve Türkiye'nin gelecek vizyonu üzerinde yarışmayı istediklerini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ama şimdi söz millette. 'Biz her zaman söz de karar da milletindir' dedik. Yarın sandıkta vatandaşlarımız artık iadesini ortaya koyacak. Bugüne kadar vatandaşımız dinledi, kendi arasında yorumlarını da yaptı. Ama son bir hafta içinde şu soruyu sormaya başladı. 'Ülke için kim çalışır, kim çalışıyor, proje üretiyor. Türkiye'yi geleceğine hedeflerine kim taşır, kim taşıyamaz, kim dirayetli, kim değil. Ekonomi, sağlık, dış politika, eğitim dahil tüm politikalarda ülkeyi kime emanet edebilirim, kime emanet edemem?' diye soruyor. Zaten soruyu sorar sormaz oy vermeyecek vatandaşlarımızın bile ilk söylediği şey şu, 'Oy vermem belki ama Recep Tayyip Erdoğan' diyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oyuyla tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye'nin hedeflerine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulaştıracak. Bugüne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı, geçmişe göre iyi ama gelecek için bir başlangıçtı. Artık vakit Türkiye vakti, artık vakit Türkiye'nin şahlanma vaktidir. Biz milletimizin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz ve her zaman milletimiz ne der sadece ona bakarız."

ÇAVUŞOĞLU CHP STANDINI ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Döneciler Çarşısı ardından Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Tarihi Hadrianus Kapısı'nda (Üçkapılar) kurulu CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın seçim standını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, CHP'li gençlerle tek tek tokalaştı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra beraberindekilerle şehir turu yaptı.

Görüntü Dökümü

----------------

AK Partililerin otobüslerle konvoy oluşturmasından detay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'nun bir markete girip kasaya oturması ve satış yapması (Vatandaşlarla olan diyaloglar var; 'evet verin bakalım paraları')

Bakan Çavuşoğlu'nun yol üzerindeki CHP standını ziyareti ve CHP'lilerin İzmir Marşı çalıp söyleyerek Bakanı karşılaması

Bakan Çavuşoğlu açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun seçim otobüsüne binerek konvoyun en önünde hareket etmesi

477 MB///4.20 (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

=====================================================

İZMİR'DEKİ SON MİTİNGTE HDP'LİLER ALANDAYDI

İZMİR'de, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine saatler kala Halkların Demokratik Partisi (HDP) mitingi düzenledi. Partisini destekleyenlere hitap eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Erdoğan'a sesleniyoruz, sizin bu ülkeye artık vereceğiniz birşey kalmadı. Kürdü, Aleviyi, kadınları, gençleri yok saydınız. Kürt sorunu yok dediniz. Oysa hepsi var. Alevi'nin statü sorunu var. Gençlerin, kadınların sorunu var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz" dedi.

İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda HDP mitingi için bir araya gelenler sık sık "İzmir için tercihimiz HDP", "Özgürlüğümüz için tercihimiz HDP" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Saat 13.00 sıralarında meydanda toplanmaya başlayan partililer saat 16.00'ya kadar türküler eşliğinde halaylar çekti. Katılanlar, güneşli ve sıcak havaya karşın meydandan ayrılmadı. Daha sonra tek tek sahneye çıkan HDP İzmir milletvekilli adayları partilileri selamladı. İzmir'deki kalabalığa seslenen HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, bir özgürlük mücadelesi içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"HDP bugün sağlam bir kaya gibi faşizmin yolunu kapatıyor. HDP oldukça Türkiye'de faşist diktatörlük asla kurulamayacak. Bunu son 5 yılda herkes gördü. Partimizi yok etmek için ellerinden geleni yaptılar ama yarın nal toplayacaklar. Erken seçim kararı alıp HDP'yi hazırlıksız yakalayarak baraj altında bırakmak istediler. Bu coşku onlara en büyük yanıttır. 25 Haziran günü Erdoğan'ın sultanlığı sona erdiğinde bir anda değişim başlamaz. Büyük bir toplumsal mücadele gerekir değişim için. Erdoğan ve diktatörlüğünün bütün hayali yarattıkları faşizmin karşısında hiçbir siyasetin dikiş tutmamasıdır. Nasıl 7 Haziran'da bu oyunu bozduysak şimdi de bozduk. Yarın bir oy HDP'ye bir oy Selahattin Demirtaş'a."

"SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİBİZ"

Daha sonra kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir'in yarın sandıklardan HDP'yi çıkaracağını iddia etti. Buldan şöyle konuştu:

"İzmir'in dağlarında açan çiceklerle Hakkari'deki sümbülleri buluşturma zamanı. İzmir halkı 16 yıldır AKP iktidarının bu kente neler getirdiğini biliyor. AKP hükümetinin bu ile denizinden, havasına, ormanından ağacına kadar herkese büyük zulümler yaptığını biliyor. Tarih tanıktır. Bu ile hiçbir şekilde yatırım yapılmadı. Havasını, denizini kirleten, ormanını talan eden, insana zulm eden bir iktidara karşı yarın hesap sorma günüdür. Yarın tarihi bir gündür. Sandık başına gittiğinizde oylar sadece bir pusuladan ibaret değil. O sandıklardan demokrasi ve özgürlük çıkacak. HDP ile Selahattin Demirtaş çıkacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP'yi karalama kampanyası yürüttüğünü ileri süren Buldan "Dün Recep bey 'Ben hala düşünüyorum HDP hala nasıl oy alıyor inanamıyorum' diyor. Biz de kolayı var diyoruz; Bilal'e sor sana tane tane anlatsın. Erdoğan, Diyarbakır'da açık ara önde olduğunu söylemiş. Sanırım bizim mitingle AKP'nin mitingi birbirine karıştırmış. Diploması yok, yanındakiler ne derse inanıyor. Kim önüne ne koyarsa ona inanıyor. Gördüğü resim HDP'nin mitingiydi" dedi.

17-25 Aralık tarihlerinin AK Parti'nin geçmişlerinde kirli bir leke olarak anılacağını ileri süren Pervin Buldan, "Erdoğan'a sesleniyoruz, sizin bu ülkeye artık vereceğiniz birşey kalmadı. Kürdü, Aleviyi, kadınları, gençleri yok saydınız. Kürt sorunu yok dediniz. Oysa hepsi var. Alevi'nin statü sorunu var. Gençlerin, kadınların sorunu var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. HDP'ye umut bağlandı. Yarın sandık başına giderken herkes inancını da götürsün" diye konuştu.

"YARIN TARİHİ FIRSAT"

İktidar partisini eleştirmeyi sürdüren HDP'li Buldan, "Düşünün mevcut Cumhurbaşkanı her gün insanlara kin, nefret, öfke salıyor, hakaret ediyor. Selahattin Demirtaş ise cezaevinde sadece 'ketıl'ı ile oturup mesaj veriyor. Recep'in 30 kanalda verdiği mesajlar bir ketıl etmez. Biz onların canlı yayınlarından daha çok kitle topluyoruz. Yarın tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı bir kez elimizden kaçırırsak karanlık günlere döneriz . Bu ülkede artık herkesin özgürce yaşayabildiği, bağımsız olduğu, OHAL'in olmadığı, KHK ile ihraç edilmedikleri bir ülke hayal değildir. Bu rüyayı gerçek kılmak bizim elimizde. Geleceğimiz için, aydınlık bir Türkiye için HDP diyeceğiz" dedi.

Buldan, konuşmasının ardından Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık ile birlikte partilileri selamladı.

Mitingde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden yapacağı son TRT konuşmasının saat 17.50 sıralarında meydandan canlı olarak yayınlanmasının planlandığı ancak izin verilmediği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mitinge katılanlardan görüntü

- Pervin Buldan'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()