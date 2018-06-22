DHA YURT BÜLTENİ - 15

MAÇKA’DA HEYELAN YOL KAPATTI, MAHSUR KALAN TURİSTLER KURTARILDI

TRABZON’un Maçka ilçesinde şiddetli yağışla oluşan heyelan Sümela Manastırı yolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan yolda araçları ile mahsur kalan turistler kurtarıldı.

Maçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede şiddetli yağışla oluşan heyelan Sümela Manastırı yolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan yolda manastırı ziyarete gelen 5 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun karşı tarafından araçlarında mahsur kalan turistleri alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Bölgede heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. Maçka Belediyesi ekipleri yağışın şiddetini azaltması ile birlikte bölgede yol açma çalışması yapacağı öğrenildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini belirterek “Allah’a şükür can kaybımız yok. Yol kapanmasından dolayı mahsur kalanlar vardı. Onları tahliye ettik. Araçlar orada kaldı. İş makinelerimiz geliyor, yol açma çalışması başlatacağız” dedi.

İlçede şiddetli yağışlar nedeniyle Maçka deresinin su seviyesi de yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyelan yeri detayları

Kurtarma ekibi detayları

Detaylar

Maçka Bel. Başkanı Koray Koçhan'ın açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO Kmaera: Emre KOLTUK TRABZON-

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AVRUPA'NIN EN İYİ ARAMA BİRLİĞİ, 8'İNCİ GÜNDE LEYLA'YI ARADI



AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürüldü. Köye dün gelen ve Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, Leyla'yı bulmaya çalıştı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 8'inci günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Çevre köyleri günlerdir arayan ekipler, öğle saatlerinde Bezirhane köyüne dönüyor. Ağrı Kızılay Şube Başkanlığı'nca arama çalışmalarına katılanlara, köyün taziye evinde yemek veriliyor. Yemeğin ardından tekrar başlanan arama çalışmalarına, gün batımına kadar devam ediliyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ ARAMA TİMİ KÖYDE

Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen ve köye dün gelen JAK timleri, ellerindeki sondalarla köyün yanından geçen dere yatağında ve boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yabani otların arasında arama çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Bakılmadık yer bırakmayan ekipler, arama faaliyetlerine köyün çevresindeki meskun mahalde ve açık arazide devam ediyor. Arama çalışmaları, köydeki çocuklar tarafından da merakla izleniyor.

'ALLAH'INI SEVEN YALAN İHBARDA BULUNMASIN'

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, kendisinin ve oğlu Nihat Aydemir'in, cep telefonu üzerinden her gün 30- 40 ihbar aldığını belirterek, "Allah'ını seven, yalan ihbarda bulunmasın. Zaten bizim acımız bize yetiyor. Ben gece uyurken, kapı çalacak ve Leyla'yı bana verecekler hayalini kurarken, gelen bir telefonla uyanıyorum ve karşımdaki kişi, 'Leyla öldü' deyince dünyam alt üst oluyor. Bu kadar insafsız olmayın. Bugün bizim başımıza gelen, Allah göstermesin, yarın sizin de başına gelebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kızılay Şube Başkanlığı'nca arama çalışmalarına katılanlara yemek verilmesi

- Arama çalışmaları

- Detaylar

Haber-Kamera: Turgay İPEK/AĞRI, ()

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Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı (3)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM HALKI AT ÜSTÜNDE SELAMLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Menderes’in Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şöleni’ne katıldı. Başbakan Yıldırım, ilçeye seçim otobosüyle geldi, kendisini karşılayan yüzlerce vatandaş için otobüsten inen Yıldırım'ın omuzlarına yörük şalı atıldı. Başbakan getirilen bir ata binerek, at üstünde halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Başbakan Yıldırım’ın son başbakan olduğunu ve son mesai gününü Menderes’e ayırdığını belirtti. 4 yılda 30 yıldır yapılmamış hizmetleri yaptıklarını öne süren Soylu, "Bu hizmetlerin arkasında duran babalık yapan Başbakanımız Binali Yıldırım’dır. Sizinle aynı yolda yürümek ve ter dökmek ne kadar güzel" diye konuştu. Daha sonra ‘Kayıbeyi geliyor’ anonsu eşliğinde kürsüye Başbakan Binali Yıldırım çıktı. Kürsüden halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, "Bizi bu şenlikte bir araya getiren Rabbime şükrediyorum. Milletimiz için önemli bir seçimin arifesinde sizlerle beraberiz. Yarından sonra artık seçim. Kararımızı verdik" diye konuştu. Yörüklerin köklerinin Orta Asya’ya kadar gittiğini, buradan gönül coğrafyasının dört bir yanındaki Türkmenlere selamlarını gönderdiğini kaydeden Yıldırım, "Bizim için dua eden, bizden desteğini esirgemeyen ak saçlı yörük beylerine de şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun. Başta Irak, Suriye’de yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimize rabbim zafer nasip eylesin" diye konuştu.

'KANLA DEĞİL MÜREKKEPLE TARİH YAZDI'

Türkiye’nin bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur ve güven içinde kararlı şekilde yürüyüşüne devam ettiğini, Türkiye’de milletini seven, milletine sevdalı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi hep adaletin ve hakkın yanında yer aldı. Orta Asya’nın bozkırlarından çıkarak Anadolu’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya akın akın giden kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Irak’ta, Suriye’de, Ürdün’de zor şartlarda, hayatları tehlikede olan Türkmenler bizim kardeşimizdir. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, kitabımız bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz birdir. Hepimiz kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz. Bu millet, İslam coğrafyasının darmadağın olduğu dönemde batıdan gelen haçlı seferlerine göğsünü siper etmiş bir millettir. Moğolistan’dan Viyana’ya kadar dostluk, adalet huzur götürmüştür. Bizim ecdadımız hüküm sürdüğü bölgelerde asla zulüm ve sömürü yapmamıştır. Ecdadımız arkasında harabeler değil, medreseler, köprüler, camiler, külliyeler, insanlık bıraktı. Ecdadımız tarihe kanla değil mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı."

'TÜRKİYE DEMEK İNSANLIK DEMEKTİR'

Binali Yıldırım, Türkiye'nin insanlık, barış v ekardeşlik demek olduğunu belirterek, "Milletimiz adımı adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgenin en güçlü ve en istikrarlı ülkesidir. Bölgede ve dünyada tüm mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri elinden alınan Filistinliler'in yanında biz varız. Memleketlerinden sürülen Suriyeliler'in yanında biz varız. Iraklılar'ın yanında biz varız. Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK’nın da korkulu rüyası oluruz. Türkiye demek insanlık demektir. Türkiye barış demektir. Kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Büyük medeniyetin olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. Bu sorumluluğun hakkını veriyoruz. Sadece İzmir’i, İstanbul’u, Ankara’yı değil, tüm vilayetlerimizi aynı şekilde seviyor ve hizmetlerimizi götürüyoruz" diye konuştu.

'ZALİMİN OLDUĞU YERDE ADALET OLMAZ, HUZUR OLMAZ'

16 yıldır canla başla çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Büyük medeniyet olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. Büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Sadece İzmir, Ankara’yı değil bütün vilayetleri aynı şekilde seviyoruz ve hizmetlerimizi götürüyoruz. 3 kıtada 6 asırda fazla hüküm sürmüş Osmanlının torunlarıyız" dedi. Daima büyük düşündüklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu sorumluluk duygusu ile bütün mazlum milletlerin yanındayız. Zalimin olduğu yerde adalet olmaz, huzur olmaz. İşte Suriye’yi, Irak’ı görün. Biz asla ırkçılık yapmadık, yapmayız. Dini, dili, rengi ne olursa olsun hepimiz bir Allah’ın kullarıyız. Yaradanı severiz yaradandan ötürü. Hiçbir engel bizi yolumuzdan çeviremez değil mi Tekeliler, Yörklüler? Durmak yol, yola devam. 24 Haziran’da yola devam diyor muyuz? Milletin adamını en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Güçlü meclis için ak kadroları vekillerimizi meclise gönderecek miyiz? Bereket, kalkınma için evet. Vakit Türkiye vakti. 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz değil mi Yörük kardeşlerim, Allah sizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Öte yandan İTOB Organize Sanayi Bölgesi yolunun köyün içinden geçtiğini ve bunun kötü bir görüntüye yol açtığını kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bu güzergahta yeni bir yol yapıp otobana bağlayacağızö diye konuştu. Konuşmanın ardından Yıldırım, Menderes’ten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Menderes Tekli mahallesi yörük şenliğinden görüntü

-Başbakan Binali Yıldırım’ın alana gelişi

-Başbakan Yıldırım’ın açıklamasından detaylar

-Alandan detay ve genel görüntü

Haber-Kemara: Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK-Onur ATIŞ

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BAKAN ÖZLÜ: İKTİDAR UMUDU OLMAYANLAR KURU SIKI ATAR

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim vaatlerini eleştirerek, "Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kuru sıkı atarlar" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Özlü daha sonra Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi'nin açılışına katıldı. Özlü, yaptığı konuşmada, "Biz farklıyız, AK Parti farklı. Nasıl farklıyız? Biz yaptıklarımızla farklıyız. Biz yapacaklarımızla ve vizyonumuzla farklıyız. Biz çalışkanlığımızla, hesap, kitap bilen uzmanlarımızla farklıyız. Seçim vaatlerine bakın, herkes uçuyor. Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun. Arkadaşlar iktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kuru sıkı atarlar. Bunlara inanmayın, biz hesap kitap bilen insanlarız. Biz işimizi hesaba, kitaba göre yaparız. Önümüzde güzel projeler var. Hem Türkiye için hem dünya için projelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal medya hesabından her gün bir proje paylaşıyor. Bunları takip ederseniz gerçekten Türkiye için vizyonel projeler. Bunları gerçekleştireceğiz, bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerden üretmenizi, üretime odaklanmanızı ve ihracat yapmanızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın vatandaşlarla görüşmesi

Bakanın konuşması ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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MHP’Lİ USTA : CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİ KURULMUŞTUR

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Spor Kulübünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. MHP Grup Başkanvekili Usta, “Türkiye 15 Temmuz’u yaşadı. 15 Temmuz, Türk tarihinin gördüğü en büyük ihanet girişimidir. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bunu hiçbir şekilde sulandırmanın anlamı yok. Bunu sulandırmak bu ülkeye zarar verir. 15 Temmuz’u sulandırırsak Türkiye eğer o idrakta olmazsa, o bilinçte olmazsa Allah korusun yeni 15 Temmuz’lar yaşayabiliriz. O yüzden biz Cumhur İttifakını biz önemli görüyoruz. Biz diyoruz ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Cumhur ittifakı seçime yönelik kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı seçimden sonra sona erecek bir ittifak da değildir. Çünkü 15 Temmuz gecesinde hükümete karşı olduğu düşünülen bir darbe girişimi yapıyor ve MHP Genel Başkanı, Başbakan’ı arıyor ve sonrasında açıklama yaparak hükümetin ve devletin arkasında olduğunu ve darbeye karşı olduğunu söylüyor. Bu bizim tarihimizde ilk kez görülen bir şeydir. Bu MHP’nin demokrasiye verdiği değeri gösterir. MHP’nin ülkeye verdiği değeri gösterir. Hazır en büyük siyasi rakibinizi birileri alaşağı etmek isterken, 2 kulağınızın üzerinde yatsanız, birileri gibi bir yerlerde gizlenmiş olsanız darbe gerçekleşecek. Ama bu ülkeye zarar verir. Darbenin hedefi sadece hükümeti düşürmek değil, Türkiye’de iç kargaşa çıkartmak, Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek ve sonrasında bir kısım NATO imkanlarını da kullanarak Türkiye’yi işgal etme girişimidir. MHP lideri o gece bunu görmüştür ve buna fırsat vermemiştir. İşte devlet adamlığı budurö dedi.

TÜRKİYE’NİN YENİ 15 TEMMUZLAR YAŞANMAMASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ

Türkiye’nin yeni 15 Temmuzlar yaşamaması için Cumhur ittifakının kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Usta, “Türkiye risklerini atlatmış değil. 15 Temmuz gecesinde o birlik beraberlik, o milli duruşun devam etmesi gerekiyor. Biz bir zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip, bu ülkenin tepesine çökecektir. Bunu görmek lazım. Çünkü bu bugünün senaryosu değil, yüzyıl önce yazılan bir senaryo bugün oynanıyor. Bu Irak’ta oynandı, Suriye’de oynandı, üçüncüsü de Türkiye’dir. Türkiye güçlü durursa, birlik beraberliğini korursa bunu atlatabilir. Ama birlik beraberliğimizi korumadığımız zaman bu işin sonu yok. Biz biliyoruz ki bugüne kadar kurulan bütün Türk devletleri iç kargaşa ile yıkılmıştır. Yani dışarından doğrudan birisinin müdahalesi değildir. Dışarının içeriyi karıştırması neticesinde olmuştur. 15 Temmuz’da oynanan oyun budur. O yüzden Cumhur ittifanın önemini görüyoruz. Bizim karşımızdaki herkesin PKK veya FETÖ’cü olduğunu söylemiyorum ama PKK ve FETÖ bugün çok net bir şekilde bizim karşımızdaki oluşumları destekliyor ve onların da gördüğümüz kadarıyla da bu işlerden çok da büyük bir rahatsızlıkları yok. İşte o yüzden Cumhur İttifakının kazanması önemli. Türkiye’nin yeni 15 Temmuzlar yaşamaması lazımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Detay

-MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın konuşması

(SÜRE: 03.11 DK.)-(BOYUT: 357 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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2 TONLUK MERMER BLOĞUNUN ALTINDA KALAN İŞÇİ OLDU

KONYA'da işçi Uğur Uyar (46), vinçle havaya kaldırdığı yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer bloğunun halattan kayıp üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında meydana geldi. İşçi Uğur Uyar, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer bloku vinçle taşımak için havaya kaldırdı. İddiaya göre halattan kayan mermer bloku Uyar'ın üzerine düştü. Durumu fark eden arkadaşları parçalanan mermerin bir kısmını yine vinçle havaya kaldırıp Uyar'ı kurtardı. Uyar, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uyar'ın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Ceset ve mermer bloğundan detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA ()

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