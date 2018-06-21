DHA YURT BÜLTENİ-15

BAKAN AĞBAL: ŞİRİNLERİ OYNUYORLAR, ŞİRİN GÖZÜKÜYORLAR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirip, "Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar. Bu şirin gözüken, şirinleri oynayanların gerçek yüzü ne? Eski Türkiye. Yavaş yavaş gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aksaray'da bir otelde düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ağbal, Kılıçdaroğlu'nun yalan üzerinden siyaset yaptığını ileri sürdü. Ağbal, "Bu seçimlerde artık yalanın biri bin para. Ben maliye bakanı olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını, yalanlamaktan bıktım. Her gün yalan. Diyor ki, ‘Nasıl olsa ben yalan söylüyorum, bu böyle gidiyor.’ Kusura bakmasın, o hesap uzmanıysa, bizde maliyeciyiz. Öyle yalana geçit vermeyiz. Yalanları varsa da, onları da yüzüne karşı vururuz." diye konuştu.

ŞİRİNLERİ OYNUYORLAR

Eleştirisini sürdüren Ağbal, şöyle konuştu:

" Yalan üzerinden, hamaset üzerinden bir siyaset yürütülüyor. Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar. Bu şirin gözüken, şirinleri oynayanların gerçek yüzü ne? Eski Türkiye. Yavaş yavaş gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar yavaş yavaş bunların yalanlarını, o 24 Haziran’dan sonra Türkiye için ne yapmak istediklerini, niyetlerini, düşüncelerini görmeye başladı. Ülke ve millet olarak, bu ülkenin kaderini, bu ülkenin kazanımlarını bunlara asla teslim edemeyiz. Buna asla müsaade edemeyiz. ‘Son 16 yılda ne yaptınız?’ diyor. ‘Son 16 yıldır bu ülkenin bütçesini nereye harcadınız?’ diyor. Allah’tan kork. Hiç mi iman yok, hiç mi inanç yok, hiç mi vicdan yok. Seçim çalışmaları için gittiğin o yolları, kim yaptı? Hangi dönemde yapıldı o yollar? Gittiğin havalimanlarını, indiğin uçaklardaki o hava limanları hangi dönemde yapıldı? Sen SSK Genel Müdürü iken mi yapıldı? Sen SSK Müdürüydün, o genel müdür olduğun dönemde insanlar hastanelerde, koğuşlarda temiz yatak bulamıyordu, temiz çarşafı bulamıyordu. İlaç almak için giderdik SSK Dış Kapı Hastanesi'ne, sabahın 7’sinde git eczaneden ilaç almaya çalış. Bugün yok, yarın gel. Gözünüze, dizinize dursun. "

Engelli vatandaşlara yapılan yardımlardan bahseden Ağbal, "Dedi ki, ‘Engelli bakan ailelere destek olacağız.’ Bugün 450 bin engelli kardeşimizin aidatını her ay düzenli olarak ödüyoruz. 400 bine yakın engelli kardeşimizin eğitim masraflarını biz karşılıyoruz. Sadece bu 2 kalemin toplamı 11-12 Milyar Türk Lirasıdır. Şimdi diyor ki, ‘Siz 16 yıldır faize para ödediniz.’ Gözüne, dizine dursun. Sizin SSK’yı batırmanız yüzünden, uyguladığınız yanlış sosyal politikalar yüzünden, oluşan açıkların faturaların faizini bile bu millet ödüyor. Yazıklar olsun. Kalkmış bana dolar hesabı yapıyor. Diyor ki, ‘Şu kadar dolar faize para ödedin,’ Yalanın biri bin para. Senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemde, senin hesap uzmanı olduğun dönemde bu ülke kaç milyar dolar faiz ödüyordu? Ondan bile haberin yok." dedi.

"SEN NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDUN DA, DEVLET HESAPLARINI BİLİYORSUN Kİ? "

Kılıçdaroğlu'nun bütçe ve vergi ile ilgili yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Ağbal, " Diyor ya, ‘Ben yıllardır maliyeciyim’ diyor. ‘Ben bütçe yaptım’ diyor. ‘Bütçeyi bilirim, vergi toplamayı bilirim.’ Sen ne zaman hükümet bütçesi yaptın? Sen ne zaman maliye bakanı oldun? Sen ne zaman başbakan oldun da, devlet hesaplarını biliyorsun ki? 2002 yılında AK Parti iktidara geldi. 119 milyar lira devletin bütçesi var. Bunun yaklaşık 56 milyarı nereye gidiyor? Faize. Bir bütçe düşünün ki, yarıya yakını faize gidiyor. Geriye kalanla ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Personel maaşlarını veremezsin, emekli aylıklarını ödeyemezsin. Hatırlayın o günleri. 99 krizini hatırlayın, 2001 krizini hatırlayın. Gidip bir takım başkanların önünde önlerini ilikleyenleri hatırlayın. Yarısı faize gidiyordu. Gözünüze, dizinize dursun. Bugün AK Parti bütçe yapıyor. 100 liralık bütçenin sadece 8 lirasını faize veriyoruz. 92 lirası nereye gidiyor? Vatandaşa gidiyor. Hizmet olarak, yol, köprü, baraj, okul, şehir hastanesi olarak gidiyor. Bir de kalkmış bana diyor ki, ‘Ödediğiniz faizin hesabını verin.’ Sen önce kendi SSK Genel Müdürü olduğun dönemin hesabını ver. Hesap vermeden geçmişin hesabını çıkarmadan, bugüne dair hesap sorma gücünü, kudretini sen nereden buluyorsun. Eğer senin gücün yetmiyorsa bir maliyeci hesap uzmanı olarak yanına bir fizik öğretmeni de kat çık karşıma. Eğer hesabı tutturabilirseniz görelim bakalım." diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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- Bakan Ağbal'ın gelişi

- Salona girişi

- salondan detay

- Bakan Ağbal'ın açıklaması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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VAN'DA PKK'YA AİT 4 SIĞINAK BULUNDU

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, sığınak yapımında kullanılan kalas ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Gerhevir bölgesinde terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 4 sığınak tespit edildi.Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 17 tüp,sığınak yapımında kullanılan 5 cmx10 cmx2,5 m ebadında 70 kalas, 50 kilo salamura peynir, 300 kilo un, 50 kilo kuru fasulye, 45 kilo makarna ele geçirildi.Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

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-Operasyona giden askerler

-Toprağa gömülü ele geçerilen tüpler

-Sığınaklar

-Sığınakların imha edilme anı

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

TOKAT'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Öğleden sonra kent merkezinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan iş yerleri ve bazı iş hanlarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından esnaflar iş yelerinin basan suları boşaltmak için çaba gösterdi. Kent içerisinde trafikte de aksaklıklar yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Yağış görüntüler

-Su dolan iş yerleri

-Tahliye çalışmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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BERGAMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN 'İNCE' PAYLAŞIMINA TEPKİ



İZMİR'de Bergama İlçesi Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sosyal medya hesabından yapılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili paylaşım CHP Bergama ilçe teşkilatı örgütü tarafından protesto edildi.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Facebook ve Twitter hesaplarından dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin namaz kılarken fotoğrafı paylaşılıp, üstüne "Eski bir Çin atasözü der ki; 'Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesteki tavuklarda olsun!'" notu düşüldü. Paylaşım CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP Bergama İlçe Başkanlığı öncülüğünde Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Kiraz'ın paylaşımı protesto edildi. Basın açıklamasına Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kalabalık Nuri Kiraz'ın fotoğrafları üzerinde, 'Kiraz çiçek açmış yaz mı gelecek' ve 'İstifa et de öyle gel' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık adına yapılan basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye kişisel sosyal medya hesabından ibadet fotoğrafını yayınlayarak alenen hakaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ı en ağır şekilde kınıyor, söylemini kendisine iade ediyoruz. Devlet memurları herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken dil, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi ayrımlar yapamazlar. Beyanda ve eylemde bulunamazlar" dedi. Açıklamada Kiraz'ın daha önce de aynı şekilde CHP ve genel başkanına hakaret ettiği öne sürülerek şöyle dendi:

"Bu kişi ilçemizde huzur ve hoşgörü ortamında sürdürülen 24 Haziran seçim çalışmalarına gölge düşürücü bir davranışta bulunmuştur. Bu kişinin çocuklarımızın eğitimini üstlenen bir kurumun müdürlüğünde bir dakika bile durması sakıncalıdır. Buradan uyarıyoruz. Bergama Kaymakamlığı ve İzmir Valiliği gerekeni yapmalı, bu kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınmalıdır. Kendi mesleki geçmişinde öğretmenlik yapmadan liyakatsiz bir şekilde atananların, asli işlerini bırakarak siyasi işlere bulaşmaları Milli Eğitim'in düştüğü durumu göstermektedir. İlçe örgütü olarak herkesi uyarıyor, genel başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize yönelik saldırılara tek vücut yanıt verileceği açıkça bilinmelidir. Ülkemizin 24 Haziran seçimlerine huzur ve sakin şekilde girerek halkımızın desteği ile ülkemizin geleceğini birlikte kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvay-ı Milliye'den gelen kökleri ile dün olduğu gibi bugünde laik sosyal hukuk devleti ilkesini sonuna kadar savunacak, böyle haddini aşanlara da gereken cevabı verecektir."

11 Aralık 2016 tarihinde yine sosyal medya hesabından CHP için 'Cumhursuz Halt Partisi' ifadesini kullanarak tepkileri üzerine çeken Kiraz, CHP İlçe Teşkilatı ve vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bergama'da AKP'den belediye başkan aday adayı olan ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen Kiraz, seçimden 3 ay sonra Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki basın açıklaması ve protestodan görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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TRABZON'DA HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

TRABZON'da girdikleri 5 marketi soyan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin girdikleri marketlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştıkları belirlendi.

Trabzon'da, Ramazan ayı içerisinde iftar saatlerinde 5 farklı markette giren 2 şüpheli, 11 bin TL para ile 330 paket sigara çaldı. Polis olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşyeri güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak için üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştığını belirledi. Çevredeki işyerlerinin 75 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin Z.A. ve U.S. olduğunu belirledi. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Aleyna BAYRANM TRABZON-

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Galerici iki kardeş tarafından dolandırıldığını ileri süren mağdurlar Denizli'de buluştu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobil galericiliği yapan iki kardeş tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 9 kişi, seslerini duyurmak için Denizli'de buluştu. Ege Bölgesi'ndeki çeşitli illerden gelen mağdurlar, iki kardeşin otomobillerini satın aldığını ancak verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması sonucu dolandırıldıklarını söyledi.

Alaşehir ilçesinde otomobil galericiliği yapan kardeşler C.K. ve İ.K. tarafından dolandırıldığı iddia eden Ege Bölgesi'nin çeşitli ilerinde esnaflık yapan 9 kişi Denizli'de buluştu. İki kardeşe otomobillerini sattıklarını, karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını ve paralarını alamadıklarını, dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar, hukuk mücadelesi başlattıklarını da belirtti. Aynı kişiler tarafından 100'ye yakın kişinin dolandırıldığını söyleyen mağdurlar, C.K. ile İ.K.'nin piyasayı da yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığını iddia etti. Alacaklarını istediklerinde, iki kardeş tarafından BİMER ve savcılıklara terör örgütü üyesi veya FETÖ'cü oldukları şeklindeki asızlız ihbarlarla şikayet edildiklerini söyleyen mağdurlar, kendileri gibi çok sayıda polis ve askerin de bulunduğu, onların meslekten atılma korkusu yaşadıkları için şikayetçi olamadıklarını ileri sürdü. Ne paralarını ne de araçlarını geri alabildiklerini belirten mağdurlar, savcılıklara iki kardeş hakkında defalarca şikayetçi oldukları, ancak henüz bir sonuç çıkmadığını söyledi.

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde galericilik yapan Mehmet Yılmaz, iki kardeş tarafından yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirtip, "Dolandırıcılık şebekesi geçen yıl bana gelerek, elimdeki araçları bir yıl vadeli aldı. Ancak paramızı alamadık, verdikleri çekler karşılıksız çıkıyor. Paramızı istediğimizde, bizi gerçek olmayan çeşitli suçlarla şikayet ediyorlar. Dolandırılanların arasında Afrin'de görev yapan askerlerimiz ve polislerimiz de var. Ama meslekten atılma korkusuyla şikayet edemiyorlar. Devlet yetkililerinin bunu araştırmasını istiyoruz" dedi.

Manisa'nin Salihli ilçesinde galericilik yapan Şeyhmuz Kozlak da, 300 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Benden 9 otomobil aldılar. Verdikleri çekler karşılıksız çıktı. Bizim gibi çok sayıda ilden mağdurlar var. Bizden aldıkları araçları satıp, gayrimenkul alıp, yakınlarının üzerlerine yapıyorlar. Paramızı istediğimizde, 'Doğu' kökenli olduğumuz için terör örgütü üyesi diye ihbarda bulunuyorlar. Parasını isteyen diğer kişiler hakkında da FETÖ'cü diye ihbarda bulunuyorlar" diye konuştu.

437 bin lira dolandırıldığını ileri süren Ali Efendi Serin, "Paramızı istediğimizde bizi şikayet etmekle tehdit ediyorlar. Bunlar bir şebeke, içlerinde bir de avukat var. 'Savcıyı, hakimi ayarladık' deyip, bize gözdağı veriyorlar. Bizi sindirmeye çalışıyorlar" dedi.

Mağdurlardan Ümmü Aydın ise, iki kardeşe otomobilini hacca gitmek için 18 bin liraya sattığını, ancak parasını alamadığını söyledi. Aynı şekilde galerici iki kardeşten 60 bin lira alacağı olduğunu söyleyen Önder Çaylak da devletten yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mağdurların Denizli adliyesi önünde görüntüsü

-Karşılıksız olduğu ileri sürülen çeklerden görüntü

-mağdur olduklarını ileri süren Mehmet Yılmaz, Şeyhmuz Kozlak, Ali Efendi Serin, Ümmü Aydın ve Önder Çaylak ile röp.

-Mağdurların adliyede görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, )



