DHA YURT BÜLTENİ -15

Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor (2)

'CHP KİMİNLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginin ardından Fethiye ilçesinde Fethiye Limanı yanındaki Beş Kaza Meydanı'nda miting yaptı. Erdoğan, konuşmasına "Güzelliği dillere destan Fethiye'nin siz güzel insanlarını selamlıyorum. Muğla'nın merkezinden selamlar getirdim" sözleriyle başladı. Uzun bir aranın ardından Fethiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethiye'yi özlemişiz. Şu muhteşem katılama bakıyorum Fethiye de bizi özlemiş. Karşımda kabına sığmayan 31 Mart'ta tarih yazmaya hazır bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem de Muğla büyükşehirde büyük bir başarı yakalayacağız" dedi.

'ÜÇ, BEŞ OY İÇİN EĞİLMEDİK'

Partililerden rehavete kapılmamalarını ve ittifakın güçlü kılınmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çalışırsak, biz omuzlarımızdaki yükün hakkını verirsek 31 Mart akşamı zafer bizimdir. Artık bu zillet illet ittifakından buraları kurtaralım. Bizim parolamız, rotamız istikametimiz bellidir. 17 yılda seçim meydanlarında ne dediysek göreve geldiğimizde onu hayata geçirmeye çalıştık. Üç, beş oy için lobilerin önünde eğilmedik. Gabar'da inlerine girdik. Cudi'de inlerinde girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Türkiye'yi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık. Kimisi kaçtı. Yakaladıklarımızı da cezaevine koyduk. Ülkeyi böldürtmedik böldürmeyeceğiz" dedi.

'CHP KİMİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR?'

Mitinge katılanlara "Bu CHP şu anda kiminde iş birliği yapıyor?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye oy verenler oylarının hesabını yapıyor mu? PKK'ya gidiyor. İşte 31 Mart işte bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Öyleyse şimdi hep birlikte 'yeter' diyelim. 'Söz de karar da milletin' diyelim. Biz, bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman sapmadık. 17 yıldır 'millet' diyoruz, 'memleket' diyoruz, 'adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük' diyoruz. 17 yıldır 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Hiçbir zaman bölge, mezhep siyaseti yapmadık. Kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitimin önündeki engelleri biz kaldırdık. Hiçbir vatandaşımın hayatına yaşam biçimine müdahale etmedik. Doğuda ne diyorsak batıda da aynı mesajı verdik. Karadeniz'de ne dediysek Ege'de Akdeniz'de de aynısını söyledik. Biz bu mücadeleyi vatandaşımızın hayır duasını almak için yapıyoruz. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapmak içini çalışıyoruz."

'VARSIN ONLAR KİRLİ PAZARLIKLARDA VAKİT HARCASIN'

Alandakilere "Karşımızdaki 4'lü çete ne yapıyor?" sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Biz bunları söylerken zillet ittifakı ne diyor? Onlar Ankara'da liste kavgası, 'sen- ben' kavgası yapıyor. Bölücülere şirin görünme sevdasında. Pensilvanya ve bölücü örgütün temsilcileriyle çevirdikleri oyunlar, girdikleri ilişkiler artık resmiyet kazandı. Bölücü örgütün siyası uzantıları da bunların seçim çalışmalarına, stratejilerine karar veriyor. Hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne diyorsa o oluyor. Siyasetin seviyesinin bu kadar düşürüldüğü bir dönem yoktur. CHP, tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmedi. Millet düşmanlarının oyuncağı olmadı. 31 Mart bunlarla hesaplaşma zamanı olacaktır. Demokrasinin zafer günü olacaktır. Varsın onlar kısır gündemlerine boğulsun. Varsın onlar kirli pazarlıklarda vakit harcasın. Varsın onlar Türkiye için tek bir düş daha kurmasın. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Durmak yol yola devam diyerek sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

FETHİYE'YE YAPTIKLARI HİZMETLERİ ANLATTI

Fethiye'ye yaptıklarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimiz 17 yıl boyunca Fethiye'de 40 okul binası, 200'er kişi kapasiteli iki pansiyon inşa ettik. İlçemizi bir gençlik ve eğitim şehri yapmak yolunda ilerliyoruz. Fethiye gençlik merkezini 500 kişilik futbol sahasını, engelsiz yaşam merkezini kazandırdık. 1995 yılından beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini iktidara gediğimiz zaman biz tamamladık. Bal ormanı kurduk. 180 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları yerler yaptık. Süt tozu kotasını 55 tona biz çıkardık. Buraya elimiz boş gelmedik. Müjdelerle geldik. Yukarı Karaçulha, Bekçiler, Doğanlar mahallelerine ait 15 bin dekar araziyi sulu tarıma kavuşturacak barajın yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor. Ardından ihaleye çıkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmadan görüntü.

- Alandan görüntü.

MUĞLA ()

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Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün kavşaktan ana yola çıkan biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergani-Diyarbakır karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kömürtaş köyü mevkiindeki biçerdövere kavşaktan ana yola çıktığı sırada bir yolcu minibüsü çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 20 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Biçerdöver sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detaylar

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kaza yapan araçlardan detaylar

- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Genel ve detay görüntüler

DİYARBAKIR ()

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Kocamaz, İl Seçim Kurulu ilan tutanağında DP'den aday



Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı.

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı. Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Demokrat Parti'nin adayının Burhanettin Kocamaz olarak Geçici listede yer alması dikkat çekti. Seçime İYİ Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti. İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak.

İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Saadet Partisi: Erdal Alkan

Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir

Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı

Vatan Partisi: Lerzan Özgenç

Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer

Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz

Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna

Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tutanağın fotoğrafı

- Başkan Kocamaz'ın "Seçim Kurulu ve mahkemelere güveniyoruz" dediği 190222136 kodlu görüntüler geçilmişti

Haber: Mustafa ERCAN / MERSİN,()

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Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

BAŞİSKELE(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobil şarampole yuvarlanırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Başiskele Cami Düzü köyü yolu üzerinde meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil, aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik." dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların ambulans içerisinde görüntüsü

-Sadem A.'nın kaza anını anlatması

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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Ezineli Barış, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un (16) dün ulaşılan cansız bedeni Güllüce köyü camisinde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında lise öğrencileri Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16), Mehmet Yalçın (16) ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede bulunan otomobil, kıyıya çıkarıldı. Otomobilde Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cansız bedenleri bulundu. Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt ise bulunamadı. Barış Kurt'un 20 gün sonra dün cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından otomobilin suya kapıldığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte bulundu.

Bugün Barış Kurt için ilçeye bağlı Güllüce köyü camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı AK Parti'li Haluk Babaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Barış Kurt'un babası Sedat Kurt, annesi Birgül Kurt, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni öncesinde Barış Kurt'un cenazesi helallik alınmak için baba ocağına götürüldü. Ardından omuzlarda köy camiine getirildi. Barış'ın babası Sedat Kurt cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti. Annesi Birgül Kurt ise, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barış Kurt'un cenazesi gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Barış Kurt'un cenazesinin omuzlarda camiye getirilmesinden görüntü.

-Barış Kurt'un cenazesinden genel ve detay görüntü.

-Sedat Kurt'un taziyeleri kabul etmesinden görüntü.

-Birgül Kurt'un oğlunun tabutu önünde gözyaşlarına hakim olamamasından görüntü.

-Cenaze namazından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale), ()

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Eksi 15 derecede çığ tatbikatı

ERZİNCAN'da AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri tarafından Ergan Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta çığ altında kalan 3 kişi özel teçhizat ve araçlarla kurtarıldı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 ekipleri tarafından yaşanabilecek çığ olaylarına anında müdahale edebilmek için Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 8 araç ve 40 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi için ekipler alarma geçti. Zamanla yarışan ekipler metrelerce karın altındaki yaralılara ulaştı. Kar altından çıkardıkları vatandaşları motorlu kar aracıyla ambulansa ulaştırdı.

Tatbitak sonrası konuşan Erzincan AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik ise çığ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde doğal afetlerden etkilenen konut sayılarının afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 55’ini depremler, yüzde 21’ini heyelanlar, yüzde 8’ini su baskınları, yüzde 7’sini kaya düşmesi, yüzde 2’sini de çığ ve fırtına gibi afetlerden oluşmaktadır. Bu oran ilimizde 1950-2018 yılları arasında afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 90’ını depremler, yüzde 7’sini heyelanlar, yüzde 1’ini su baskını, kaya düşmesi ve çığ afetinden oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce 2017 yılında Refahiye ilçe merkezimizde heyelan tatbikatı, 2018 yılı Aralık ayında deprem tatbikatı icra edildi. 2019 yılında da çığ tatbikatını icra edeceğiz. İcra edilecek Türkiye Afet planı kapsamında ki tatbikata AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Aile ve Çalışma Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden toplam 40 personel ile destek illerden Sivas, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Malatya İl Afet Müdürleri ve 15 Arama kurtarma personeli ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımı ile genel de 100 kişi ile bu tatbikatı icra edeceğizödiye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatbikattan drone ile genel detay görüntü

- Tatbikattan arama kurtarma çalışmaları yerden

-AFAD Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Yüksekova'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem ve mama bıraktı.

Yüksekova Belediye ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte ilçenin Yeni, Cumhuriyet ve Kışla mahalleleri ile Arınç ve Bölük köylerine, yaban ve sokak hayvanları için 2 ton yem ve mama bıraktı. Belediyede veteriner olarak görev yapan Hekim Kaçan, yaban ve sokak hayvanları için çalışmalarını süreceğini belirterek, "Duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle sokak hayvanları için kırsal mahalle ve ilçeye yakın köylere mama bıraktık. Özellikle bu mevsimde kedi ve köpekler yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor. Hayvan dostu vatandaşlarımız ellerinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yiyeceklerini kapılarının önlerine bıraksınlar. Köpek ve kediler de bu sayede sert devam eden kışı rahat bir şekilde geçirirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye çalışanlarının yaban ve sokak hayvanları için yem ve mama bırakması

-Belediye veterineri Hekim Kaçan'ın sokak köpeklerine yiyecek vermesi

-Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj

-Sokak köpekerinin sürü halinde dolaşması

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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