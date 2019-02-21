DHA YURT BÜLTENİ -15

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) geçen yıl düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, öğleden sonra, bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan terör saldırısında yaralananlar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası Afrin'de yerel polisler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

AFRİN (Suriye), () -

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Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü (2)

'DOSYAMIZI ELLERİMİZLE GÖTÜRDÜK TESLİM ETTİK'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin(DP) adayı olarak Ankara'dan Mersin'e döndü. Kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Burhanettin Kocamaz, kendisini karşılayanlara üzerinde İYİ Parti Meral Akşener'in fotoğrafının bulunduğu seçim otobüsü üzerinden seslendi. Kocamaz, DP'den adaylık evrakını İl Seçim Kurulu'na giderek kendisinin teslim ettiğini söyledi. Kocamaz şöyle konuştu:

"Önümüzü kestiler, biz de DP'den yeniden karşınıza çıktık. Dolayısıyla ilk günden itibaren bize sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, bugün bize sahip çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal beyefendiye ve yaklaşık 40 yıldır tanıdığım ve her zaman birbirimize gönlümüzü açabildiğimiz DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade beyefendiye de huzurlerınızda teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil. Demokrasiye inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin mücadelesidir. Dolayısıyla Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik. Yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğru il seçim kuruluna gittim ve dosyamızı ellerimizle götürdük teslim ettik."

Görüntü Dökümü

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- Burhanettin Kocamaz’ın konuşması

- Karşılayan vatandaşların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

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- Pankart taşıyan çocuklar

- Bekleyen kalabalık

- Kucağında kızı ile bekleyen vatandaş

- Kalabalığın yüksekten görüntüsü

- Bayrak ve flama sallayan kadınlar

- Kurbanlık koç ve davulcuların görüntüsü

- Kocamaz'ı taşıyan araç gelirken

- Kocamaz'ın karşılanması

- Yaşanan izdiham

- Otobüsün üzerinden vatandaşları selamlaması ve konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI/MERSİN,()

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Kız öğrencilerin kavgasına aileleri de karıştı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul öğrencisi 3 kız, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, yaşıtları olan başka bir genç kızı yerlerde sürükleyip dövdü. Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada dövülen kızın bir yakını da darp edildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi ve sosyal medyadan paylaşıldı.

Didim'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. adlı 3 kız, yine ortaokul öğrencisi A.B. adlı kızı bir köşede sıkıştırıp dövdü, yerde sürükledi. Üç kız öğrencinin, A.B.'nin üstüne çıkıp tekme attığı görüldü. Kavgaya, aile bireyleri de karıştı. A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. Darp edilenlerin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili 7 kişinin ifadesine başvurdu. Daha sonra bu kişiler, serbest bırakıldı. Cep telefonuyla görüntülenen ve sosyal medyadan paylaşılan kavga anları, izleyenleri şaşkına çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sosyal medyadaki görüntü

Haber: Burhan CEYHAN- Ediz VERDİOĞLU- Kamera: AYDIN, ()

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Balkondan düşen Alzheimer hastası kadın öldü

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen Alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.

Burdur Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan Alzheimer hastanesi Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı.

Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulanstan detay

- Düştüğü yer

- Bina dış görünüş

- Ambulansın gidişi

- Olay yeri inceleme ekipleri

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Turgutlu'da küspe yüklü tır devrildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, küspe yüklü tır, sağ tekerleklerinin yol kenarındaki yumuşak zemine denk gelmesi üzerine yan yatıp, devrildi. Tır şoförü İsmail Yardımcı (37), şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, 34 LZ 0170 plakalı tıra Turgutlu'daki bir fabrikadan hayvan küspesi yükseleyen İsmail Yardımcı, Burdur'a götürmek üzere yola çıktı. Turgutlu çıkışına geldiğinde, tırın motorundan bir ses gelmesi üzerine yol kenarına yanaşarak, durmak istedi. Ancak, sağ tekerleri yumuşak zemine denk gelen tır yan yatarak devrildi. Şoför Yardımcı, şans eseri kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Canına bir şey olmamasının tek tesellisi olduğunu belirten tır şoförü İsmail Yardımcı, "Araçtan ses gelince, durup kontrol etmek için yol kenarına yanaşmak istedim. Yağmurlar nedeniyle, torak zemin çok yumuşayıp, gevşemiş. TIR bir anda yan yattı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen tırın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Bursa'ya gelen Erzurumlu öğrenciler, Vali Canbolat'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya gelen 97 öğrenci Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılıp devam eden ‘Biz Anadoluyuz’ projesinin Bursa ayağının 9’ncu etabı kapsamında Erzurumlu 97 öğrenci, Bursa’ya gelerek şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Öğrenciler gün sonunda Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı, Tarihi Valilik Binası’nda ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra konuşma yapan Canbolat, Erzurum'dan gelen öğrencilerin Bursa'da güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin Bursa ile ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Vali Canbolat, "Bursa'da 400 bin civarında Erzurumlu var. Dolayısıyla burası da ikinci bir Erzurum gibi. Sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Erzurum'dan kalkıp buralara gelmeniz, tanımanız hem buraları görmeniz ve bilmeniz hem de kültürler arası dayanışmayı sağlamanızı biz önemsiyoruz. Siz gençlerin bilgi ve görgü anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canbolat, öğrencilere hediye verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin valiyi ziyaretinden detaylar

-Valinin öğrencilere hediye takdim etmesi

-Valinin öğrencilerle sohbetinden görüntüler

-Valinin açıklaması

-Süre: 04.14 Boyut:474 MB

Haber: Muammer İRTEM/ Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()