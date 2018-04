DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP'li Ekici: CHP erken seçime hazır

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, CHP'nin erken seçime her zaman hazır olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Akif Ekici, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti. GGC toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette GGC Başkanı İbrahim Ay ve Akif Ekici, basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP Milletvekili Akif Ekici, ülkenin eğitim ve ekonomi açısından çok kötü durumda olduğunu savundu. Hükümetin, ülkeyi yönetemediğini öne süren Ekici, erken seçim olması halinde CHP'nin hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Eğitim anlamında neredeyiz? Ekonomik anlamda neredeyiz? Bunu Türkiye'de görmeyen yoktur. Evet, doğrudur erken seçim olmalıdır. Çünkü hükmedemeyen bir hükümet ile karşı karşıyayız. Hükümet hükmedemiyor, yönetemiyor, kontrol edemiyor. Yani belli oldu ki bu sene içerisinde bir erken seçim olacak. Sayın Bahçeli de bunun zaten her zaman sözcülüğünü yapmıştır. Ecevit döneminden beri 2000 yılından beri bu tür daralmalar olduğunda, sorunlar olduğunda Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yapmıştır. Dünde böyle bir açıklama yaptı. Şuna inanmıyorum yani kesinlikle, bu kendi kendine oturdu 'Hadi böyle bir açıklama yapayım' dememiştir. Bu söyletilmiştir ve bu gerçekleştirilecektir. Tabi ki hükmedemeyen bir hükümetin gitmesini biz de istiyoruz. Biz erken seçime varız CHP olarak, örgütlerimiz olarak kadromuz olarak biz her zaman hazırız. Yarın da deseler hazırız, 6 ay sonra deseler de hazırız." GGC Başkanı İbrahim Ay ise yerel medyanın sorunlarından bahsederek siyasilerden destek istedi. Ay, yerel gazetelerin resmi ilanlarla ayakta durabildiğini ve her geçen gün yeni bir zorlukla karşılaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:"Yerel gazetelerimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi gün geçtikçe eriyor. Devletten resmi ilan alan yerel gazetelerimiz sürekli yeni sorunlarla karşılaşıyor. Gazeteler, Basın İlan Kurumu'nun çıkardığı yeni kurallarla zor duruma düşüyor. Resmi ilan gelirleri her geçen gün düşüyor. Yine dönüp baktığımızda bugün Gaziantep'te 6 yerel televizyonumuz var bunların 2'si uyduda. RTÜK payı olsun, uydu kiraları olsun bugün bu televizyonlar bu paraları ödeyemeyecek durumda. Herşey dolara bağlı. Bugün bir uydu frekansının kirası 22 bin dolar. Dolar almış başını gidiyor. Yerel bir gazetenin kağıdı, boyası, kalıbı hepsi dövizle giriyor. Bunlarda yüzde 40 dolayında bir artış söz konusu. Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması lazım. Yerel basın kan kaybediyor, eriyor. Birilerinin bununla ilgilenmesi lazım, biz buradan tüm siyasilerimizi milletvekillerimizi, bakanlarımızı bizlerin sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye davet ediyorum. Seçimden, seçime hatırlanmak istemiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Toplantının yapıldığı yer

- Toplantıya katılanlar

- İbrahim Ay'ın konuşması konuşması

- Akif Ekici'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,()

===========================================

Tokat'ta vatandaşlar erken seçim açıklamasını heyecanla takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim ile ilgili yapacağı basın toplantısını vatandaşlar Tokat'ta kahvehanelerden heyecanla takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim açıklaması yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı basın açıklamasını Tokatlı vatandaşlar kahvehanelerde televizyon başında heyecanla takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklaması esansında ise vatandaşlar alkışladı. Vatandaşlar yapılacak olan seçimin hayırlı olmasını diledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Vatandaşlardan görüntü

-Cumhurbaşkanının erken seçim açıklaması

-Vatandaşlar röportaj

-Genel Detay

(168 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,()

==============================================

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, balık naklinde kullanılan kapalı kasa transit araç içerisinde 51 kaçak göçmen yakaladı. 4 insan taciri de gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Assos kavşağında şüphelendikleri 77 ES 679 plakalı kapalı kasa transit aracı durdurdu. Balık naklinde kullanıldığı öğrenilen transitin kasasında yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran, Pakistan ve Angola uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Olayda, transit sürücüsü ile transit araca eşlik eden bir otomobil içindeki 3 kişi olmak üzere toplam 4 insan taciri gözaltına alındı. Küçükkuyu Jandarma karakoluna getirilen kaçaklara, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), ()

===========================================

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede/EK

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber:SAMSUN,()

=============================================

Edirne’de 209 kaçak yakalandı



Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 209 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Orhaniye, Sarayakpınar ve Yenikadın köyleri ile Keşan, Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Suriye, Filistin, Afganistan, Pakistan, İran, Eritre, Libya, Etiyopya ve Mısır uyruklu 209 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber:Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()

=============================================

Küçükbük'te deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum Belediyesi'nin 4 yıldır 'denize en çok mavi yakışır' sloganıyla adıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinde bulunan 13 dalgıç, bu kez Gündoğan Mahallesi'ndeki 300 metre plaj uzunluğuna sahip Küçükbük Koyu'nda çalışma yaptı. Dalgıçlara, tekneler de destek verdi. Dalgıçlar, 2 saatte 143 kilo atık çıkardı. Dalgıçların teknelere ulaştırdığı atıklar, Küçükbük İskelesine getirilerek sergilendi. Ardından atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Atıklar arasında otomobil tekerleği, plastik atık, cam atığı ve tekstil ürünleri olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Dalgıçların su altında yaptığı temizlik çıkarılan atıklardan görüntü

- Küçükbük Koyundan görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

=============================================

Bodrum renkli görüntülerle turizm sezonunu açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu açılışı bugün düzenlenen törenlerle yapıldı. Yerli ve yabancı turistlerde ilgiyle izlediği törende Bodrumlu minik öğrencilerin yöresel oyunları büyük alkış aldı. Bodrum Kaymakam Bekir Yılmaz törende keşkek ve helva kazanlarının başına geçerek, turistlere ve katılımcılara ikram etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu açılışı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin İskele Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ile TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Neşe Gökbel'in katıldığı törende, oteller kurdukları stantlarda yöresel yemekler dağıttı. El sanatları sanatçıları ise açtıkları stantlarda yine yöreye özgü hediyelikleri sergileyip, satışa sundu.

"SON YILLARIN EN İYİ SEZONUNU YAŞAYACAĞIZ"

Sezonun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum Türkiye'nin tek turizm yapan bölgesi. Zaman zaman konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. İkisi fraklıdır. Turizm bir turistin geldiği şehri doya doya yaşamasıdır. Esnafı ile çarşısıyla, doğası, mavi yolculuğu ile kültürü ile tanışmasıdır. Kenti tarihi ve ören yerleri ile yaşamasıdır. Son zamanlarda turizm ise havalimanından turisti otobüslerle alıp, tatilin ardından da havalimanına bırakılarak yapılıyor. Yani turist konakladığı tesisin dışına çıkmıyor. Bunun adı konaklama sektörüdür, bu turizm değildir. Bodrum gerçek turizm yapan bir bölge olarak ne yazıkki 2015'ten sonra kan kaybına uğradı. Bu kan kaybında bile turizme gönül veren sivil toplum kuruluşları ve yöneticilerle birlikte sıkıntıyı aşmayı bildik mücadeleyi bırakmadık. Bu nedenle uzun yıllar verdiğimiz mücadelenin sonucunu bu yıl görmeye başladık. Herhangi bir aksaklık olmazsa şu an da 2015 yılı rakamlarının üzerine çıkabileceğiz ama asıl amacımız Bodrum'da 2011 yılının hedeflerini yakalamaktır" dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da konuşmasında Bodrum'un dışından kaynaklı konjonktürel sebeplerle turizmde geçmiş yıllarda bazı sıkıntılar yaşandığını belirtip, "Ancak bu sene çok umutluyuz çünkü turizmi olumsuz etkileyen faktörler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bizim en büyük sıkıntımız sezonun kısalığı yani 4 aya sıkışması. Bu nedenle alternatif turizm ile bu süreyi uzatmamız gerek. Bunun için de Nisan ve Mayıs ile Ekim ve Kasım aylarını daha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Kaymakam Yılmaz konuşmasının ardından hazırlanan stantlardaki kazanların başına geçerek yerli ve yabancı turistlere keşkek ve helva dağıttı. Açılış töreni Bodrum Halk Oyunlarını Araştırma Derneği (BOFAD) çocuk ekibinin yöresel oyunları sahnelemesi ile devam etti. Çocukların sergilediği 'Tosun Mehmedim, Harmandalı, Çökertme' gibi oyunlar, turistler tarafından büyük ilgi ile izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması

-Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un konuşması

-Halkoyunları gösterilerinden görüntü

-Kaymakam Bekir Yılmaz'ın kazanlardan kepçeyle yemek dağıtmasından görüntü

-Turistlerden ve açılan standlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()