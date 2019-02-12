DHA YURT BÜLTENİ -15

CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir daylığı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tekrar belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen Mehmet Kocadon'un bugün katıldığı bir cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadon, Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ile ilgili iddianın hatırlatılması üzerine, "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" diye cevap verdi.

CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı gösterilmeyen görevdeki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bugün, Bodrum'daki evinde geçen 10 Şubat'ta kanserden yaşamını yitiren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer'in cenaze törenine katıldı. Kocadon, cenaze töreni öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağınız söyleniyor, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Kocadon, "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" dedi.

Öte yandan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Mehmet Kocadon'un istifasıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mehmet Kocadon seçim sürecinde ilk olarak CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Ancak CHP Genel Merkezi, mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü aday olarak açıkladı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bodrum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocadon Merkez Yönetim Kurulu'ndan onay almış ancak Parti Meclisi'nde 19 oya karşılık 40 ret oyu ile başkan adaylığı reddedilmişti. CHP'de seçim öncesi düzenlenen son Parti Meclisi'nin ardından Bodrum Belediye Başkanlığı için kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nde 10 yıl başkanlık yapan Mustafa Saruhan aday olarak açıklandı. Bunun üzerine Kocadon yaptığı ilk açıklamada, "Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Tabii ki başka partilerden teklifler var. Hepsine teşekkür ediyorum" demişti.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Kocadon'un açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Şehir magandası, tanımadığı 3 kadını döverek hastanelik etti

Antalya'da yemekten dönen 3 kadın, arkalarından gelen Mert K.'nin (22), tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kadınlardan Burcu Nihan Barshan yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Mert K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yenikapı Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi'nde eğlenceden dönen Selin Çelik (25), Burcu Nihan Barshan(36) ve Gökçen Tuncay (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert K.'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURNUNDA VE KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barslan, polise verdiği ifadesinde, "Şirket yemeğinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kaleiçi'nde geziyorduk. Yenikapı Sokak'ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'ARKAMDAN GELİP, SAĞ YANAĞIMA YUMRUK ATTI'

Gökçen Tuncay da Mert K. olduğunu öğrendikleri kişinin saldırısına uğradıklarını söyleyerek, "Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Arkamı dönüp, neden vurduğunu sormama fırsat vermeden yine saldırdı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak, bu kez arkadaşım Selin'in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu'yu yumrukladı. Burcu yere düşünce de başına ve karnına tekme vurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'ENSEME BİR CİSİMLE VURDU'

Selin Çelik ise Kaleiçi'nde beraberindeki iki arkadaşının koluna girerek, yürüdüğü sırada tanımadıkları Mert K.'nin arkadan yaklaşıp, önce Gökçen Tuncay'ın ensesine sonra da kendi ensesine bir şeyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Arkadan geldiği için yumruk mu attı, yoksa başka bir cisimle mi vurdu göremedim. Bu kişi Gökçen'in yanağına yumruk attı. Burcu'nun da suratına yumruk, karnına tekme savurdu. Yere düştükten sonra da başına ve karnına tekme attı. Burcu bayıldı. Bu arada, Mert denen kişiyi yanındakiler uzaklaştırmaya çalıştı. Biz 'Onu götürmeyin. Polis çağırdık' dedik. Bunun üzerine tekrar bize saldırmak istedi. Ancak arkadaşları onu tuttu. Bu şahıs ayrıca çok hakaret etti. Ancak olayın etkisi ile neler söylediğini hatırlamıyorum. Şikayetçiyim."

KENDİNİ SAVUNMUŞ

Mert K., gözaltına alınarak götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde Yenikapı Sokak'ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, "Olayın olduğu yerde, arkası dönük ve kol kola yürüyen, isimlerini polis merkezinde öğrendiğim kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen'in yanağına, sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

ADLİ KONTROL GETİRİLEREK, SERBEST BIRAKILDI

Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen Mert K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Antalya'da kadın kuaförü Mert K.'nin (22), tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan 3 kadından Gökçen Tuncay, yaşadığı dehşet dolu anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde Selin Çelik ve Burcu Nihan Barshan ile yemek yedikten sonra eve dönmek için yürüdüklerini belirten Gökçen Tuncay, bir anda arkadan gelen bir kişinin yüzüne yumruk attığını söyledi. Aldığı darbenin etkisiyle sendelediğini anlatan Tuncay, "Ne olduğunu anlamak için arkamı döndüm. Tanımadığım saldırgan bana tekme atmaya başladı. Sol elime yumruk ve tekme darbesi aldım. Elimde çatlak var. Yine karnıma ve sırtıma tekme attı. Çevreden gelenler bana yardım etti" dedi.

YERDE TEKMELEDİ

Şüphelinin bununla yetinmeyip bu kez Selin Çelik'e saldırdığını kaydeden Tuncay, "Selin, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Saldırgan yerde de tekmelemeye devam etti. Çevredekiler müdahale edince bu kez de Burcu Nihan Barshan'a yöneldi" diye konuştu.

SALDIRGAN KADIN KUAFÖRÜ

Saldırıdan en çok Burcu Nihan Barshan'ın zarar gördüğünü aktaran Gökçen Tuncay, arkadaşı yere düştükten sonra Mert K.'nin başına tekme attığını söyledi. Mesleği kadın kuaförü olan bir kişinin kadına karşı şiddet uygulamasına anlam veremediğine değinen Tuncay, "Kendisini daha önce hiç görmedik. Yolda yürürken bir anda saldırdı. Arkadaşım yere düştükten sonra başını, karnını ve vücudunun çeşitli yerlerini tekmeledi. Çevredekiler müdahale etmek istedi. Elbiselerini çıkararak saldırısını sürdürdü" dedi.

SERBEST KALMASINA İTİRAZ

Gökçen Tuncay'ın avukatı Oğuzhan Tokatman ise saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan şiddetin hiç bir nedeni olmadığını anlatan Tokatman, şunları kaydetti:

"Yaşanan şiddetin boyutu o kadar büyük ki müvekkillerimden Burcu Nihan Barshan'ın kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Diğer müvekkillerim de ağır darbeler almışlar. Şiddetin boyutuna bakıldığında yaralanma değil, direkt öldürmeye teşebbüs eylemidir. Çünkü müvekkillerim yere düştükten sonra da vurma eylemi devam etmiştir. Gülmesi, mini etek giymesi gibi sudan sebeplerle kadına şiddetin meşrulaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, sebepsiz şekilde kadına şiddetin uygulandığı tek olay bu. Olay böyleyken alt sınırı 5 yıl hatta öldürmeye teşebbüse sokulduğunda 10 yıla kadar çıkan bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Gerekl

Görüntü Dökümü

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- Gökçen Tuncay'dan görüntü

- Burcu Nihan Barshan görüntü

- Avukat Oğuzhan Tokatman görüntü

- Röp: Gökçen Tuncay'

- Röp: Avukat Oğuzhan Tokatman

- Saldırgan Mert K. fotosu

Haber- Kamera: Süleyman EKİN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Bakan Turhan: Terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Televizyon başında geçen süre ortalama 6 saat, internete harcanan süre 4 saat, okumaya ayrılan süre ise 1 dakikadır. Bu çok vahim bir tablo. Bu terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açıktır" dedi.

Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret edip, esnafla bir araya geldi. Artvin Belediyesi'nce düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına da katılan Bakan Turhan, burada konuşma yaptı. Türkiye'nin etrafında terör ve şiddetin cirit attığını kaydeden Turhan, buna karşı en etkili silahın, akıl ile ilmi kullanan nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Kör karanlığa karşı ilim ve irfan meşalesini yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bugün İslam dünyasında ve bölgemizde yaşanan sorunların temel sebebi maalesef cehalet ve eğitimsizliktir. Terörün, cehaletin ve şiddetin yaygınlaşmasına, habis bir ur gibi insanımızı, toplumumuzu, medeniyetimizi kemirmesine göz yumamayız. Bütün musibetlerin önüne geçmenin en iyi yolu; kitaptır, eğitimdir, bilimdir, sanat ve kültürdür" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ KÜLTÜRLE YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Eğitim konusunun, istiklal ve istikbal meselesi olduğunu vurgulayan Turhan, "Kalkınmış, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi kuracak olanlar, kitaplardan yansıyan ışıkla yüce fikirlerle yetişecek olan gençliğimizdir. Bugün genç nüfusumuzun çokluğu ile övünüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla, diyoruz. Bu gençlerimizi ilimle sanatla kültürle yetiştirmek zorundayız. Bu yüzden gençlerimizin sokakta değil, okulda ve kütüphanede olmasını istiyoruz. Ellerinde her daim defter, kalem, kitap olsun istiyoruz. Çocuklarımızın kitaplarla hemhal olmalarını sağlamak, devletten önce anne- babaların sorumluluğundadır" dedi.

'TABLO ÇOK VAHİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfırlanacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Bakan Turhan, "Bu, çocukların kitaba ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Televizyon başında geçen süre ortalama 6 saat, internete harcanan süre 4 saat, okumaya ayrılan süre ise 1 dakikadır. Bu çok vahim bir tablo. Bu terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açıktır. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması gerekiyor. Kuru bilgiye herkes ulaşabilir. Önemli olan, bilgiyi ölçüp, tartabilmektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan esnaf ziyartleri

Kitap fuarı detayları

Bakan'ın konuşması

Fuarın gezilmesi

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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Tabuta sarılan Merve'den annesine: Allah'a emanet ol meleğim

Bursa'da, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak, tedavi altına alındığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Feride Savaşoğlu (48) son yolculuğuna uğurlandı. Savaşoğlu için memur olarak 14 yıl görev yaptığı İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende annesinin tabutuna sarılıp gözyaşları döken kızı Merve’nin "Senin için yaşayacağım, Allah'a emanet ol meleğim" sözleri yürek burktu.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk annesi Feride Savaşoğlu, yoğun bakıma alındığı hastanede yaşama 4 gün tutunabildi. Gece yaşamını yitiren Feride Savaşoğlu için 14 yıl görev yaptığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Eşi Murtaza Savaşoğlu, kızı Merve Savaşoğlu, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'ın yanı sıra Savaşoğlu'nun çalışma arkadaşlarının katıldığı törende kızı Merve Savaşoğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Çevresindekilerin desteğiyle ayakta duran Merve Savaşoğlu'nun annesin tabutuna sarılıp gözyaşları dökerken söylediği "Senin için yaşayacağım, Allah'a emanet ol meleğim" sözleri herkesi duygulandırdı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Savaşoğlu'nun organlarının başka bir cana umut olduğunu belirterek "Yardımsever kişiliği ile tanınan arkadaşımız vefatıyla da başka bir cana umut oldu. Ailesinin onayıyla alınan karaciğeri İzmir'de acil çağrı ile organ bekleyen bir vatandaşımıza Ege Tıp Üniversitesi’nde nakledildi. Kendisi, vefatıyla bizi derin bir hüzne boğmuş olsa da yapılan organ bağışı ile başka bir canda ve kalbimizde yaşamaya devam edecektir" dedi.

Feride Savaşoğlu, ikinci vakti Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi kırsal Osmaniye Mahallesi’nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Merve Savaşoğlu'nun annesinin mezarı başında ağlaması

-Merve savaşoğlu'nun annesine seslenmesi

-İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'ın konuşma yapması

-Murtaza Savaşoğlu'nun dua okuması (Kahverengi mont, siyah şapkalı)

-Cenazeye katılanlardan detay

-Tabutun cenaze aracına koyulması

-Cenaze aracının çıkışı

Süre: 2:40 Boyut: 300 MB

Haber - Kamera :İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,()

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Başkan Çoban'ın fotoğrafı dernek binasında

Afyonkarahisar'daki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'ne görev süresi boyunca maddi ve manevi destekte bulunan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın fotoğrafı asıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyeleri 31 Mart'ta görev süresi dolacak Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın, dernek ziyareti esnasında fotoğrafını duvara astı. Başkan Çoban, fotoğrafını gördüğünde çok duygulandığını belirterek, Kumartaşlı ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin Şube Başkan İsmail Kumartaşlı, Başkan Çoban'ın şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiğini belirterek, Çoban'ın bir belediye başkanının ötesinde ağabey olduğunu vurguladı. Kumartaşlı, "Göreve seçildiğiniz 2009 yılı Mart ayından bu güne kadar memleketimize 57 tane şehit gelmiş. Bu şehitlerimizin 10 tanesi şehir dışına defnedildiği için görmedik. 47 şehidimizi ebediyete sizinle beraber törenlere katılarak uğurladık. Sizin belediye başkanlığınızın ötesinde ağabeyliğinizi hep biz hissettik hem dernek olarak hem de şehit aileleri ve gaziler olarak. Biz de sizin 10 yıllık süre içerisinde bir vefamızı size karşı ödeyelim istedik. Yönetim kurulu üyelerimiz, şehit anne ve babalarımız ile gazilerimiz olarak bir karar aldık. Sizin fotoğrafınızı derneğimizin duvarında şeref köşesine astık. Yaptığınız maddi ve manevi hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Burhanettin Çoban da 10 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca İsmail Kumartaşlı ile birlikte 9 yıldır görev yaptığını anlatırken, "Biz de 10 yıllık görev süremizin 9 yılı İsmail kardeşimiz ve ekibiyle birlikte geçti. Bu süre zarfında müthiş, olağanüstü bir gayret gördük. Olağanüstü yaptıkları işe özen gösterdiklerini gördük. Mevzuatın takibi, kurumlar arası diyalog hem gazilerimizin hem şehit ailelerimizin hem de onların yakınlarının meselelerinin takibi dernek tarafından profesyonelce yerine getirildi. Ben herkese teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mekanda Allah razı olsun dönemin Valisi İrfan Balkanlıoğlu zamanında birlikte çalışarak derneğimize kazandırdığımız bir alandır. Bu alan da 3 yıldır da belediyemize geçmiş durumda. İş merkezi girişinde bir yer olmasından dolayı her gelen geçen vatandaşımızın rahatlıkla gördüğü ve görüp de şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığı bir alan. Ben konuşmamı İsmail kardeşimin bir sözü ile sonlandırmak istiyorum; 'Bizim derneğimizin üyesi çok. Ama biz hiçbir zaman yeni üye kaydetmeyi düşünmüyoruz. Allah bu derneğe yeni gazi ve şehit üye kaydetmeyi durdursun inşallah" diye konuştu.

Dernek binası içerisinde kendi fotoğrafının duvara asılmasının büyük bir şeref olduğunu da söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

"Mevcut üyelerimizle çalışmalarımızı iyi bir şekilde devam ettirelim. Bu vesileyle bu günlerimizi borçlu olduğumuz Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne kadar gerek Kıbrıs, gerek Kurtuluş, gerekse sınır ötesi PKK ile mücadelede ve 15 Temmuz'da şehit olmuşları dernek binamızdan rahmetle anıyorum. Burada bir fotoğrafımızın asılı olması bizim için en büyük şereftir. Yani bize maddi değeri yüksek hediye verilse bu kadar mutlu olamayız ve duygulanamayız. Çok hoşuma gitti. Böyle bir davranıştan dolayı teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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- Başkan Çoban'ın dernek üyeleri tarafından karşılanması

- Başkan Çoban ve dernek üyelerinden detaylar

- Dernek binasından detaylar

- Kumartaşlı'nın konuşması

- Başkanın duvarda asılı olduğu fotoğrafın gösterilmesi

- Çoban'ın konuşması

- Fotoğraf önünde hatıra fotoğrafı çektirirken detay

- Duvarda asılı fotoğraftan detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Tezer, toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer (76), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gören evli, 3 çocuk babası petrol mühendisi Cenap Tezer, geçen 10 Şubat'ta sabaha karşı evinde hayata gözlerini yumdu. Bodrum'da sanata ve sanatçılara olan desteğiyle tanınan Tezer'in ölümü, yakınları, iş, siyaset ve sanat camiasını yasa boğdu. Tezer için bugün öğlen Ortakent Mahallesi'ndeki, Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, gazeteci-yazar Can Pulak, emekli Orgeneral Çetin Doğan, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, Tezer'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Törende, taziyeleri Tezer'in oğulları Uluç Tezer ve Emrah Tezer ile gelini Özge Tezer kabul etti. Tezer'in cenazesi camiye getirildiğinde sevenlerin gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Tezer'in cenazesi, Yakaköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenap Tezer'in fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Cezaevindeki FETÖ şüphelisine gelen kargodan flaş bellek çıktı

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye (34) kargoyla gelen paketteki siyah takım elbisenin iç cebine saklanmış flaş bellek ele geçirildi.

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye kargoyla gelen paketi açan görevliler, siyah takım elbisenin sol iç cebine saklamış bir flaş bellek buldu. Flaş belleğe el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, ()-

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Tutuklama kararı çıkınca adliyede 4'üncü kattan atladı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çorlu'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı verilince adliyenin 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atlayarak ağır yaralanan Turgay K., tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Turgay K.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Haber: Mehmet YİRUN-ÇORLU/

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Kırıkkale'de dövülerek öldürülen sibel, toprağa verildi

Kırıkkale'de kaybolduktan 10 gün sonra su kanalında dövülerek öldürülmüş cesedi bulunan Sibel Gökbulut (34), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ömer G. (38) ise adliyeye sevk edildi.

Kentte yalnız yaşayan Sibel Gökbulut'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Müge Anlı'nın programına katılan Gökbulut'un annesi Gülseren Gökbulut, kızının bulunmasını istedi. Gülseren Gökbulut programda, "Kızım kaybolmadan 3 gün önce 'bana bir şey olursa Müge Anlı'ya çıkın' dedi. 3 gün sonra da kayboldu. Kızımı bulmama yardım edin" dedi. Programdan kısa süre sonra Karacalı köyü mevkiinde hızlı tren yolu inşaatının yanındaki su kanalında Sibel Gökbulut'un cesedi bulundu.Dövülerek öldürüldüğü belirlenen Sibel Gökbulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gökbulut'un cenazesi, Kırıkkale Nokta Camii'ne getirildi. Cenazeye, Gökbulut'un ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sibel Gökbulut'un cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sibel Gökbulut'un dövülerek öldürülmesiyle ilgili Ömer G. Gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer G. adliyeye sevk edildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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