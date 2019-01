DHA YURT BÜLTENİ -15

Adıyaman'da kaza: 3 aylık Hüseyin bebek ile 8 kişi yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında 3 aylık Hüseyin Avşar ile çocukların da bulunduğu, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Kutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Demirkıran yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yavuz Selim Avşar'ın (26) kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlardaki Çiğdem Demirkıran (27), Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22), Nazlı Avşar (20) ve 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan alkollü sürücü, araçtan çıkmamak için direndi

DÜZCE'de alkollü sürücü önce park halinde duran bir otomobile, ardından kaldırım üzerine bulunan demir bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen araçtan çıkmamakta direnen sürücü, müzik dinlemek için aracının teybinin sesini açmaya çalıştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kültür Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Onur U. idaresindeki 81 AAG 615 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bekleyen 81 DY 344 plakalı araca ardından ise kaldırım kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ön tarafı tamamen parçalanan aracın sürücüsü Onur U.’nun ise alkollü olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen araçtan inmeyen alkollü sürücü yanında bulunan kız arkadaşının da araçtan inmesine müsaade etmedi. Sürücü Onur U., aracının içinde teybin sesini açmaya ve müzik dinlemeye çalıştı. Ardından yol kenarında bekleyen vatandaşlardan sigara almak için inen U., tekrar aracına geri döndü ve polis ekiplerinin LPG’li araçta sigara içmeme uyarısına rağmen sigara içmeye devam etti. Polisin ısrarı üzerine araçtan inen U., tekrar aracına bindi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası otomobilinden güçlükle indirilebilen Onur U.’nun, Çilimli’de bulunan Düzce Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı ve 5 gün sonra cezaevine geri döneceği öğrenildi. Gözaltına alınan U., Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürülürken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. U.'nun 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İnşaat firmasını kurşunladı, kahvehanede yakalandı

İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvehanede yakalandı.

Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde sokak üzerinde bulunan U.K.'ya ait inşaat firmasına ait ofisin kurşunlandığı ihbarını alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, hemen olay yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında olayı daha önce kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olan Ümit Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı teknik takibe aldı.

İzmit Yeni Mahalle'de bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ümit Ö., bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Ümit Ö.'nün üzerinde iş yerini kurşunladığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Köpeklerin yaraladığı yavru tilkiye tedavi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan yavru tilki, tedavi altına alındı.

Yüksekova'nın Esentepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde vatandaşlar yaralı halde bir yavru tilki buldu. Hemen Yüksekova Belediyesi'ne haber verildi. Mahalleye gelen belediye ekipleri de tilkiyi, veteriner Hekim Kaçan'a teslim etti. Veteriner Hekim Kaçan, yiyecek aramak için mahalleye gelen tilkinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, "Tilki, ayağından yaralanmış.Yaralarını kapattık. Kanayan bölgeleri temizledik. Gerekli tedavisini uyguladık. Tedavisi tamamlandıktan sonra, yaklaşık bir hafta sonra doğal yaşam alanına bırakacağız"dedi.

Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler, yol kapattı

AKSARAY'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri süren köylüler, yol kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 1 saat kapatılan yol, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'ın köylüleri ikna etmesi üzerine yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde oturan yaklaşık 100 kişi, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların, köyün içinden geçen yolu kullandığı ve tonajları nedeniyle yolda çukur oluşturduğu, ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri sürerek, kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Yolun kapatılmasıyla, taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin verilmedi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylüler, jandarmaya tüm sorunların ortadan kalkması için taş ocağının kapatılmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından köylüler İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'ın ikna etmesi sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı. Kalabalıkta sessizce dağıldı. Taş ocağından yük taşıyan kamyonların ise kullanacakları başka bir alternatif olmadığı belirtildi.

At arabalı hırsızlık şüphelisi çocuklar kamerada

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine mahalle sakinleri, evlerine güvenlik kamerası taktırdı. Gündüzleri at arabası ile sokakta gezen 3 çocuğun evlerin pencerelerinin sinekliklerini çalma anları ile geceleri 2 çocuğun otomobillerin içerisini kontrol edip, hırsızlık girişimde bulunma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocukların hırsızlık girişimleri ise vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)

AKŞENER, "BU ARKADAŞLARIN KULAĞIN ÇEKİN, ANNE TERLİĞİ ATIN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilecik'in Söğüt ilçesinde miting düzenledi. Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

"Benim yaşımda olanlar var aranızda. Geçmişte karşınıza çıktığımızda bizim, siyasetçilerin yakamızı tutardınız. Parmağınızı sallardınız, derdiniz ki, 'bunu yapmazsanız, şu hizmeti etmezseniz', Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) pankart açmış. Mümkün müydü EYT'lilere fırça atmak? Mümkün müydü o zaman? Size fırça atılıyor, fırça. Sosyal kesimlerin talepleri ile ilgili ortaya bir ilave konduğunda, siyasetçinin yakasına yapışırdınız. 16 yıldır bedava oy alıyorlar. Çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar. Kutuplaştırma yapıyorlar. Başlıyorlar, 'camileri ahır yaptı' diye. Ben tarihçiyim, hiç duymadım. Dolayısıyla, 'vay efendim, o gelmesin, bu gelmesin', iki kutuplu sistemi yaratıyor ağabeyler. Sonuç itibariyle emeksiz, sizin işleriniz, sizin dertleriniz dinlenmeden bir karar veriliyor. Ve çok rahat oy alınıyor. Elinizde tek bir fırsat var, 4 sene bir daha seçim yok. Rica ediyorum, kendiniz için bu arkadaşların kulağını çekin. Bakın koparın demiyorum, çekin. Şöyle bir kızarsın burası. Öğretmenler gibi hafif bükün. Anne terliği atın şöyle bir. Sonuç itibari ile bir uyarıda bulunun. Onun için bir derse ihtiyaç var. Bir hayal edin."

"Eğer bu partiyi kurmamış olsaydık ne olacaktı?" diyen Akşener, "EYT'yi gündeme getiren biziz. EYT için söz verenler ne yaptı? Kaçtılar. Şimdi bizler destekledik. CHP'de destekledi. Reddettiler. EYT'yi de her fırsatta söyleyeceğiz. Seçim döneminde de söyleyeceğiz. Pabucun pahalı olduğunu görecekler. Asgari ücreti söyledik, söyledik 2020 lira yaptılar. Yalnız bizi yanlış anladılar, biz işletme sahiplerine de zararı olmasın diye 'vergiyi kaldırın' demiştik ama onu da neyse yaptılar. Şimdi emekliye yapılan yüzde 10 zammı yüzde 20'ya çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. 3600 ek gösterge için seçim öncesi söz verenler, EYT için söz verenler, seçimden sonra cayanlar, uykuya yatanları uyandırmaya devam edeceğiz. Bu yerel seçimleri bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

İSMET YILMAZ'I DA ELEŞTİRDİ

Bir vatandaşın AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın sözlerini hatırlatması üzerine Akşener, “Ben müderris torunuyum. Rahmetli dedem derdi ki; 'Zinhar şirk koşmayın. Aşırı övmeyin şirke gidersiniz, aşırı sövmeyin şirke gidersiniz, dini istismar ederek cümle kurarsanız şirke girersiniz.' Bunların tamamı Allah bilir ama ad da. Dolayısıyla hiç merak etmeyin elleri ile o cennet beratını sizlere getirecekler. Oy vermezseniz getirecekler. Çünkü müşteri velinimet olacak, çünkü seçmen velinimet olacak. Muhtarlar, ilçe başkanlıklarına çağrılıyor. Ben İçişleri Bakanıyken muhtarlardan ürktüğümden karşılarında hazır olda duruyordum. Şimdi talimat veriliyor, ilçe başkanlıklarına gidiliyor. Dolayısıyla tekrar itibar görmek için, tekrar dertlerinize göz iliştirilmesini sağlamak için 31 Mart'tta bir ders verme sizin yararınızadır. Kadınlarımza sesleniyorum. Anne terliğini atacaksınız" diye konuştu.

Alanya'da avokadonun hedefi 60 milyon adet

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üreticiler bu yıl 60 milyon adet avakado üretmeyi hedefliyor. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, sık sık bahçelerden hırsızlık yapıldığını söyledi.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika'dan getirilen avokado, 1990 yılından beri Alanya ve Gazipaşa'da önemli bir ticari ürün olarak üretiliyor. Geçen yıl 40 milyon adet üretilen avakadoda bu yıl hedef 60 milyon adet. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sene üretimden gayet memnun olduklarını aktardı. Avokado fiyatlarının normal seyrinde devam ettiğini belirten Sevilgen, hava şartlarının elverişli olması nedeniyle avokado üretiminin bol ve kaliteli olduğunu söyledi.

'ÜRETİMİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA'

Alanya'dan avakado ihracatı yaptıklarını kaydeden Hilmi Sevilgen, bu yıl Ukrayna, Romanya, Rusya ve İran'ın yanı sıra Azerbaycan'a ürün gönderdiklerini belirtti. Avokado üretiminin halen yetersiz olduğunu ancak üretimin her geçen yıl arttığına değinen Sevilgen, "Geçen yıllarda 20 milyon adet olan avokado üretimi, 2018'de 40 milyona ulaştı. 2019'da ise Türkiye genelinde 60 milyon adet bir beklentimiz var. Avokado yetiştiriciliği olarak tek şikayetimiz ise hırsızlık. Hırsızlık konusunda bir şikayetimiz var, gündeme getirdik lakin şuan için bir çözüm yok" diye konuştu.

'ŞU AN HASAT SONUNA GELİNDİ'

Avokado fiyatları hakkında da bilgi veren Sevilgen, "Bu yıl fiyatlar gayet güzel ve normal şekilde ilerliyor. Ortama toptan avokado adet fiyatı 2 ila 2.5 lira arasında değişiyor. Şu an hasat sonu geldiğinden dolayı toptan 3 liraya kadar satılıyor, perakende fiyatı ise 4- 5 TL arasında değişiyor ve bu fiyatlar uygun" dedi.

