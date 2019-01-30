DHA YURT BÜLTENİ -15

Alkollü müşteriyi yumruklayarak bayılttı, sürükleyerek dışarı çıkardı

İzmir'de alkollü müşterisinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının komşu esnafı olan kick boks antrenörü, alkollü kişiyi yumruklayarak bayılttı, ardından da sürükleyerek dışarı çıkardı

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelerek içki isteyen ve adı öğrenilemeyen adam, kadının satış yapmayacağını söylemesi üzerine küfür ederek taciz etmeye başladı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istemesine rağmen başarılı olamayınca, yan taraftaki spor salonundaki kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı ikna ederek dışarı çıkarmak istedi. Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine yumruklayarak adamı bayılttı. Ardından da bayılan adamı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Alkollü müşterinin tacizine maruz kaldığını iddia eden market çalışanı ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olaya ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın konuşurken görüntüsü

-Kick boks antranörünün gelmesi

-Adamı ikna etmeye çalışması

-Yumruk atması

-Sürükleyerek çıkarması

İZMİR,()

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Pansumana gitti 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisine saldırdı

Karaman'da pansuman yaptırmak için özel bir hastaneye giden E.Ö. (26), 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G.'ye saldırdı. Gözaltına alınan E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede meydana geldi. E.Ö., daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla tepki gösterdi. Ardından aralarında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G. de kaçarak koridora çıktı. Peşinden gelen E.Ö., tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., hastaneye dışına çıkartıldı. Çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. E.Ö., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık memurunun kaçması, E.Ö.'nin peşinden gitmesi

- Tekme ve yumrukla saldırması

- Diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmesi

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN )

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Yüksek gerilim hattı bakımı yaparken akıma kapılıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta, yüksek gerilim hattı bakımı yapan firmada çalışan Oğuzhan Demirhan ve ikiz kardeşi Metehan Demirhan, bugün saat 11.30 sıralarında bakım ve onarım için Karacalar Mahallesi'ne geldi. Bakım için direğe tırmanan Oğuzhan Demirhan, akıma kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Oğuzhan Demirhan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Demirhan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Diğer yandan Oğuzhan Demirhan'ın sosyal medya hesabında çalışırken çektiği çok sayıda fotoğraf ve video paylaştığı görüldü. Oğuzhan Demirhan'ın yüksek gerilim hattı üzerindeyken 'Aşkın tarifi olmaz', Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Siz gördüklerinizi anlatmaya devam edin. Hayat yaşamasını bilene güzel' paylaşımları dikkati çekti.

Demirhan, yüksek gerilim hatlarında bakım yaparken çektiği videolarda ise "Arkadaşlar ekmek parası kolay değil, işlerimizi böyle yapıyoruz. Tek bir duam var; can yakanların da canı yansın. En sevilesi iş" şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Oğuzhan Demirhan'ın yüksek gerilim hatlarında cep telefonuyla çekilen görüntüler

01:01 - 62 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Laf attıkları genç kızın tepki gösteren erkek arkadaşını dövdüler

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezine erkek arkadaşıyla birlikte giden genç kıza laf atan kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerine tepki gösteren çifte saldırdı. Saldırganlar, genç kızın erkek arkadaşını tekme tokat dövdü. Saldırıya engel olmak isteyen genç kız da aldığı tekmeler ile yaralandı.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak günü bir kafeteryanın önünde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Beraati Gödeş (26) ile bir alışveriş merkezine giden Burcu Aydın'a (24) kimliği belirsiz 5 kişilik bir grup laf attı. Genç çift ile 5 kişi arasında çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Çift daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya girip, oturdu. Çıkışta ise kendilerini bekledikleri ortaya çıkan 5 kişinin saldırısına uğradı. Grup, bir anda Beraati Gödeş'i tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız da dövülen erkek arkadaşını, saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen Gödeş'in üzerine kapanan Burcu Aydın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çitf, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Bedaşi Gödeş'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yeri detaylar

Süre: 58 saniye, Boyut: 129 MB

BURSA,()

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Batman'daki Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğinde 5 bin kişi yer sofrasında buluştu

Batman’ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze Köyü'ndeki Zilan Türbesi'nde Şeyh Süleyman Bağdu'yu anmak için gelen 5 bin kişi yer sofrasında buluştu.

İlçeye bağlı Örmegöze köyünde Şeyh Süleyman Bağdu'yu 13'üncü anma ve aş dökme etkinliği Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi buluşturdu. Anma programına katılanlar için Şeyh Süleyman Bağdu'nun oğlu Şeyh Selman Bağdu tarafından yer sofrası kuruldu. Babasının ölümünün ardından düzenledikleri 'Kardeşlik yer sofrası' etkinliğinin gelenekse hale geldiğini anlatan Bağdu, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz ‘Kardeşlik yer sofrasında’ sevenlerimizle yemekte bir araya geldik. Güzel hava sayesinde bu yıl beklenilenin üzerinde bir katılım oldu. Anma ve aş dökme törenine katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Yer sofrasında yemek yiyenler

- Şeyh anma için türbeye gelen araçların görüntüsü

- Şeyh misafirlerinin ağırlanması

- Şeyh Selman Bağdu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 232 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ (BATMAN), ()

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Köpeği tekmelemeye ve üzerine otomobil sürmeye kalktılar (2)

KÖPEĞE SALDIRAN İKİ GENÇ YAKALANDI

Konya’da sahipsiz bir köpeği tekmeleyip üzerine otomobil süren M.O.D.(19) ve H.K.(18), kullandıkları otomobilin plakası sayesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin ifadelerinde, köpeğin sokaktaki çocuklara saldıracağını sandıkları için böyle bir davranışta bulunduklarını ileri sürdüğü öğrenildi. İki gence, 'Hayvan Koruma Kanunu' gereğince 625'er lira para cezası uygulandığı belirtildi. Otomobili kullanan M.O.D.'nün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı da ayrıca 2.018 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. M.O.D. ve H.K., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber: Tolga YANIK KONYA ))

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Oğuzhan, yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapılıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta, yüksek gerilim hatlarının bakımının yapıldığı firmada çalışan Oğuzhan Demirhan ve ikizi Metehan Demirhan, saat 11.30 sıralarında, bakım- onarım için Karacalar Mahallesi'ne gitti. Bakım için direğe tırmanan Oğuzhan Demirhan, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Demirhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirhan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MESLEĞİNDEN 'EN SEVİLESİ İŞ' DİYE BAHSETMİŞ

Öte yandan Oğuzhan Demirhan'ın, sosyal medya hesabından çalışırken, çektirdiği çok sayıda fotoğrafı ile videosunu paylaştığı görüldü. Demirhan'ın, yüksek gerilim hattı üzerinde olduğu fotoğraflarını 'Aşkın tarifi olmaz', 'Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Siz gördüklerinizi anlatmaya devam edin. Hayat yaşamasını bilene güzel' notlarıyla paylaşması dikkati çekti.

Oğuzhan Demirhan'ın, ayrıca yüksek gerilim hatlarında bakım yaparken çektirdiği videoda "Arkadaşlar ekmek parası kolay değil, işlerimizi böyle yapıyoruz. Tek bir duam var; can yakanların da canı yansın. En sevilesi iş" dediği duyuluyor.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -