DHA YURT BÜLTENİ-15

13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir lisede, öğle arasında okul dışındaki bir dönerciden sipariş ettikleri döneri yiyen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerden 13'ü, öğle arasında okul yakınlarındaki bir dönerciden telefonla sipariş verdikleri tavuk dönerleri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti baş gösterince, öğrenciler okula çağrılan sağlık ekiplerince, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Buca Kadın Doğum Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Bazıları ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere döner satan dönerciden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 'Krize Müdahale' ekipleri de okulda çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okul tabelasından görüntü

- Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Kore Gazisi Yarbay, son yolcuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kore gazisi emekli yarbay 91 yaşında Fuat İrtem, yaşlılığa bağlı sebeplerden öldü. İrtem, askeri törenle toprağa verildi.

Kore gazisi emekli yarbay Fuat İrtem, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gazi İrtem için Armutalan'ndaki mahalle camisinde bugün öğlende askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İrtem'in yakınları ile çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Kılınan namazın ardından İrtem'in bir süre askerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Armutalan Mahallesi Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Yarbay İrtem'in cenazesi, burada toprağa verildi. İrtem'den sonra Marmaris'te yaşayan Kore gazisi sayısının bire düştüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenazeden görüntü

- Kore Gazisi Yarbay Fuat İrtem'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski savcının mağdur ettiği askerler mutlu

İZMİR'de yürüttüğü 'askeri casusluk' davasında 357 kişiyi mağdur eden, meslekten ihraç edildikten sonra kaçan, Yunanistan'a geçmek istediği sırada yakalanan eski savcı Zafer Kılınç hakkında, onun mağdur ettiği askerler konuştu. 'Kumpas' davasından 2,5 yıl tutuklu kalan emekli albay Coşkun Başbuğ, Kılınç'ın yakalanması dolayısıyla mutlu olduklarını; ancak FETÖ'nün çözülmesi için eski savcının konuşturulması gerektiğini söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne, 10 Ağustos 2010'da gönderilen ihbar e-maili üzerine başlatılan soruşturmada, 49'u muvazzaf asker 93 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 10'uncu maddesiyle görevli savcı Zafer Kılınç, 'askeri gizli bilgi ve belgeleri ele geçirme, bulundurma' suçlamasıyla 49'u muvazzaf asker 357 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında değişen cezalar istedi. İddianamede adı geçen 831 mağdurdan aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensubunun da bulunduğu çok sayıda kişinin suç örgütü tarafından fişlendiği iddia edildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2013'te görülmeye başlanan dava, süreç içinde, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, 3 yıl süren yargılama sonucu 26 Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine karar verdi. 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' davasında yargılananlar hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından da onandı.

'Askeri casusluk kumpası'nın ortaya çıkmasından sonra meslekten ihraç edilen, hakkında dava açılınca da firar eden eski savcı Zafer Kılınç, her yerde aranmaya başladı. Kılınç, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIĞIMIZI SÖYLEDİ, KENDİSİ KAÇARKEN YAKALANDI'

Zafer Kılınç'ın yakalanmasından sonra mağdur ettiği kişiler de mutlu olduğunu dile getirdi. Eski savcının 'kumpas' davasından 2,5 yıl tutuklu kalan askerlerden emekli albay Coşkun Başbuğ, Zafer Kılınç'ın, örgütün en tehlikeli üyelerinden olduğunu söyledi. Kılınç'ın konuşması durumunda FETÖ'nün de çözüleceğini savunan Başbuğ, "Örgütün en güvendiği adamlardan biri. Fetullah Gülen tarafından 'casusluk' davasının başına bizzat atandı. Benim ve arkadaşlarım için hazırlanan 2 bin sayfalık iddianamenin tamamı iftira doluydu. Savcı, sadece bizlerin değil; ailelerimiz ve çevremizde yaşayan binlerce kişinin hayatını kararttı. Bize 'casus' diyordu. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığımızı söyledi; ama kendisi o ülkeye kaçmak istediği sırada yakalandı" dedi.

'KIZ ÇOCUĞUMA KUMPAS KURULDU'

Zafer Kılınç'ın hazırladığı 'askeri casusluk' iddianamesi nedeniyle en çok mağdur olanlardan Donanma eski Komutanı emekli oramiral Nusret Güner, eski savcının kız çocuğuna kumpas kurduğunu söyledi. Güner, "Bu davada herkes kızımın mağdur edildiğini söylüyor oysa ki benim 14 yaşındaki kız çocuğum mağdur edildi. Bu savcı, tüm bu yaptıklarından dolayı 8 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Hani FETÖ üyeliğinden dava? Bu kadar olayı yapan birinin korunduğu izlenimi yaratıyor. Bunun altındakiler müebbetle yargılanıyor, buna 8 yıl isteniyor. Böyle komiklik olabilir mi? Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalı" diye konuştu.

Nusret Güner, ayrıca Kılınç'tan şikayetçi olduğunu, istifa etmesinin nedeninin ise o dönem 'balyoz' davasında açıklanan cezalar olduğunu dile getirdi.

'ÖRGÜT, KENDİNİ TARİF EDİYORMUŞ'

'Askeri casusluk' davasından yargılanan askerler arasında bulunan emekli üsteğmen Onur Süer ise şunları söyledi:

"İzmir Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yazılan iddianamenin de altında imzası bulunan Zafer Kılınç, 'askeri casusluk' olarak bilinen davanın iddianamesinde sözde sanıkların gerçekleştirdiği eylemler arasında 'Yunanistan ve İsrail'e bilgi belge satma, uçak düşürme, dış ülkelerle politik gerginlik yaratma, eskort kadın ayarlama ve gizli çekim yapma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bilgi ve belgeleri yurt dışına sızdırma, kripto Ermeni olup gizli Ermenicilik faaliyetleri yapma' gibi suçları saymıştı. ÖYM'lerin kaldırılması ile açılan FETÖ soruşturma ve kovuşturmalarında gördük ki aslında bu örgüt, kendini tarif ediyormuş. Zafer Kılınç'ın iftiraları ile sanık durumuna düşürdüğü masum kişiler, mahkeme salonlarında tüm bu iddiaları delilleri ile reddedip, lanetlerken, bu kişiler de perde arkasından sırıtıyor olmalılar. 'Şeytan lanetlenmekten zevk alır' deyişini haklı çıkarırcasına her gün yeni bir ihanet ile karşımıza çıkan bu örgütün kumpasına savcılık onurunu ve meslek itibarını peşkeş çeken bu insan ziyanı için diyeceğim tek şey, 'Olma lütfuna kimsenin talip, bedeli cevheri hürriyettir'."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Emekli albay Coşkun Başbuğ ile röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Siverek'te kız çocukları kuaförle tanıştı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kırsal mahallerde yaşayan kız çocukları ilk kez kuaförle tanıştılar.

Siverek Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliği ile yürütülen proje kapsamında ÇATOM merkezinde kuaförlük bölümünde usta öğreticiler ve kursiyer öğrenciler kırsal mahallelerde yaşayan ve okula giden kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak ilk kez kuaförle tanışmalarına vesile oldu.

10 kişilik kuaför ekibi ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara Ortaokulu'na giderek 100 kız öğrencinin sırayla saç kesimleri ve bakımlarını yaptı. Saç kesimi ve bakımları yapılan kız öğrenciler ilk kez kuaförle tanıştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kız çocukları

- Saç bakımı yapılan öğrenciler

- Saç kesim yapılan ve bekleyen öğrenciler

- ÇATOM sorumlusunun konuşması

- Öğrencinin konuması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Tarihi Çifte Mineali Medrese'de yemek yarışması

TURİZM Haftası nedeniyle Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Çorba, ana yemek ve tatlı kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen ödüllü yemek yarışmasına 35 kişi katıldı. Çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışmaya, halk ilgi gösterdi. Altı kişiden oluşan jüri, kentin leziz yemekleri arasında karar vermekte Zorlandı. Açıklanan birincilere ödülleri Vali Seyfettin Azizoğlu tarafından verildi. Çorba dalında birinci olan Aleyna Yurtsever'e ödülünü veren Vali Azizoğlu, "Erzurum zengin bir mutfak kültürüne sahip. Kadınları da çok maharetli. Hepsinin ellerine sağlık. Buna göre buraya katılanların hepsi birinci" diye konuştu.

Çifte Minareli Medrese'de turizm haftası etkinliğinde yemek yarışması ve yöresel yemek ikramları yapıldığını belirten İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ise şunları söyledi:

"Yarışmaya tüm halkımızı davet ettik. Halk oyunları, erkek ve kadın bar ekibi oyunları ile başlayan yarışmamızı Erzurum müzikleri eşliğinde devam etti. Üç kategoride yapılan yemek yarışmasında Erzurum'un yerel ürünlerini tanıtmak ve öne çıkarmak istedik. Bunu da bir yarışma olarak düzenledik. Erzurumlu ev hanımları, üniversite ve kadın dernekleri büyük ilgi gösterdi. Yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler verildi. Halkımıza da çağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı ikram ettik."

Yarışmada kadın rakiplerini geride bırakarak yemek kategorisinde birinci olan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Trabzonlu Muhammed Salih (24), "Aslında kadınlar kesinlikle bizden daha iyidir. Ama biz daha çok restoran tarzı çalıştığımız için bu konuda onlardan daha öne geçtiğimizi düşünüyorum" dedi.

Etkinlikte, Çifte Minareli Medrese önünde ustalar tarafından kesilen 50 kiloluk çağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısından almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yemek yarışması

-Cemal Almaz ile röp

-Vali Azizoğlu ile röp

-Jüri üyeleri

-Çağ kebabı kuyruğu

-Valinin birinciye ödülünü vermesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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