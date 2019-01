DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kayıp şahıs Porsuk Çayı'nda aranıyor

Eskişehir'de, 2 gündür kayıp olan Kadir Öztürk (52) için Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Kadir Öztürk'ün yakınları, kendisinden 2 gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. Polis kayıp başvurusu üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Bugün öğlen saatlerinde bir vatandaş, Porsuk Çayı'nda su yüzeyinde, çanta içerisinde yüzen dizüstü bilgisayar buldu ve polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler, Öztürk'e ait olduğu belirlenen bilgisayarın bulunduğu bölgedeki apartman ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde Öztürk'ün bu sabah saat 05.00'te, en son Kırmızı Toprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta görüldüğü tespit edildi. Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Porsuk Çayı'nın su seviyesi düşürüldükten sonra ekipler arama çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri suya indirdikleri botla arama çalışması yaparken, diğer ekipler de karadan çalışmalara devam etti. Yaklaşık 2 saatlik arama sonunda ekipler herhangi bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Devrilen istinat duvarı 4 otomobil ile 2 eve hasar verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Olivia Park Sitesi'nin istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, bu sabah gürültüyle çöktü. Site içine doğru yıkılan duvar, 4 araçta maddi hasara yol açtı. Ayrıca sitenin iki bloğunun alt katındaki 2 evin camları da kırıldı. Dairelerin boş olması, o anda çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasını engelledi. Mahalle muhtarı İsmail Atal, hasar gören 4 otomobilden birinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.

'Umut bebek' ölüm yıl dönümünde anıldı

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu tüm vücudu felç olan ve ailesi bulunamadığı için Gülsüm Kabadayı'nın koruyucu anneliğini yaptığı 'Umut', ölümünün birinci yıl dönümünde mevlit okutularak, anıldı. Rus uyruklu olduğu belirlenen ancak üzerinden kimliği çıkmadığı için 10 yıl boyunca gerçek adı öğrenilemeyen 'Umut'a öz evladı gibi bakan Kabadayı, "Umut'u Allah'tan aldım, Allah'a gönderdik. O benim Umut'umdu. Umut bir rüyaydı. Bir güneşti, bir aydı. Yıldız oldu, bulut oldu" dedi.

Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008 tarihinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailesine ulaşılamayan üzerinden kimlik de çıkmayan gence, hastanede 'Umut' adı verildi. Vücudu felç olan Umut'a, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Kabadayı, Umut'u da yanına alarak, Korkuteli ilçesine yerleşti.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

'Mustafa Öz' adına kimlik düzenlenen ve doğum tarihi 1 Ocak 1992 olarak yazılan Umut, geçtiğimiz yıl 13 Ocak günü ağırlaştı. Çağrılan ambulansla götürüldüğü özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Umut, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 23 Ocak 2018 günü hayatını kaybetti.

Umut, ölümünün birinci yıldönümünde Korkuteli'nde mevlit okutularak, anıldı. Antalya Valiliği, Korkuteli Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi'nin katkılarıyla Çayırlı Camii'nde gerçekleştirlen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide gelenleri Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı karşıladı. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da mevlide katılarak, Gülsüm Kabadayı'ya destek oldu. Mevlit sonrası Kaymakam Ömer Çimşit, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ile Gülsüm Kabadayı, helva ve tatlı dağıttı.

'UMUT BİR RÜYAYDI'

Gülsüm Kabadayı, "Umut'un ölümünün birinci yılında onun için mevlit programı düzenledik. Umut'u Allah'tan aldım, Allah'a gönderdik. O benim Umut'umdu. Umut bir rüyaydı. Bir güneşti, bir aydı. Yıldız oldu, bulut oldu. İnsanlık, merhamet, sevgi oldu bizlere. Ben on yıl kendi evladım gibi baktım. Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Hükümetimiz, çocuğum için ne gerekiyorsa yaptı. Herkesten Allah razı olsun" dedi. Marina Sorokina da Rusça bir açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde kendini yakmaya kalkıştı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Devlet Hastanesi'ndeki işinden 1,5 yıl önce ayrılan temizlik işçisi A.S. (46), tekrar başvurduğu işe alınmayınca İl Sağlık Müdürlüğü önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

3 çocuk babası A.S. 1,5 yıl önce kendi isteğiyle işinden ayrıldıktan sonra pişman olup, dönmek istedi. A.S., taşeron işçilerin kadroya geçmesi ve taşeron şirketin kapatılması nedeniyle kuruma alınmadı. Bunun üzerine bugün İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen A.S. üzerinde bazı yetkililerin isimlerinin bulunduğu 'Başıma geleceklerden bu kişiler sorumludur' yazılı döviz açarak beraberinde getirdiği bidondaki benzini başından aşağı döktü. Montunun cebinden çakmak çıkarıp kendini yakmaya çalışan A.S.'ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları müdahale etti ve kendini yakması engellendi. Olay yerine gelen polisler tarafından ekip aracına bindirilen A.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası 'Badem'

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.

4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu başta olmak üzere patlayıcı madde konusunda da eğitilen 'Badem' ekiplerin düzenlediği operasyonlara da katılıyor.

