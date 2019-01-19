DHA YURT BÜLTENİ -15

ADIYAMAN'ın Besni Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde aday gösterilmeyen İbrahim Öztürk, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

2014 yılında yapılan seçimleri Saadet Partisi adayı olarak kazanarak, Besni Belediye Başkanlığı görevine seçilen ve 2015 yılında AK Parti'ye katılan İbrahim Öztürk, 31 Mart seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilmedi. Yapılan anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında kendisinin istenmiş olmasına karşın aday gösterilmediğini öne süren İbrahim Öztürk, bu nedenle AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Besni halkının iradesinin kendisinin aday gösterilmeyerek yok sayıldığını öne süren Öztürk, açıklamasında şöyle dedi:

"2014 yılında benzer durum olunca Saadet Partisi'nden aday olarak seçimi kazanmıştık. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle partimize tekrar döndük ve vaadettiğimiz hizmetlerin birçoğunu tamamladık, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Ne yazık ki AK Parti İlçe Teşkilatı içerisinde bulunan ve şahsi menfaatlerini memleket menfaatlerinin üzerinde tutan insanlar, şahsımız nezdinde Besnililerin iradesini yok saydılar. Parti olarak düzenledikleri hiçbir toplantıya davet etmeyip, bizi dışladılar. Aynı şekilde bizim düzenlediğimiz hiçbir toplantıya da icabet etmediler. 2014 yılındaki aynı senaryo ve dayatma anlayışı, bugün de uygulanmaya konulmuştur. Besnililerin iradesi yine yok sayılmıştır. Bu haksızlığa ve halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden AK Parti’den üzülerek istifa ediyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni Belediyesi

- Belediye tabelası

- Besni Belediye Başkanının istifa açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Milli sporcu, antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı

KARABÜK'te, Milli dağ krosçusu Elif Aslan(20), Çamlık Tabiat Parkı'nda koşu yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına girerek köpeklerden kurtulan sporcu, olay yerine gelen polisler tarafından çalılıkların arasından alındı.

Milli Dağ krosçusu Elif Aslan, antrenman için arkadaşı Betül Savaş ile Çamlık Tabiat Parkı'na geldi. Bir turu arkadaşı ile koşan Elif Aslan, 2'nci turu ise yalnız koşmaya başladı. Bu sırada sokak köpeklerinin saldırına uğrayan Elif Aslan çığlıklar atarak koşmaya devam etti. Çalılıklar arasına saklanarak köpeklerden kurtulan Elif Aslan'ın arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler Elif Aslan'ı çalıklar arasında ağlarken buldu. Polis ekiplerine, köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyleyen Elif Aslan ve arkadaşı ekip otosuyla kontrol amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Belediye veteriner ekipleri sokak köpeklerini bulup götürmek için olay yerine geldi. Koşu parkurunda koşanlardan Çağan Çetin, "Kız öyle bir ağlıyordu ki sesi çok uzaklardan geliyordu. Ona doğru koşarak gittik. Daha önce bana da burada sokak köpekleri saldırdı. Toplansalar daha iyi olur." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koşu parkuru detay

-Elif Aslan ve Betül Savaş'ın polis otosuna binmesi

-Koşu parkurunda koşan Çağan Çetin röp

-Elif Aslan ve Betül Savaş'ın hastaneye gelmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Antalya'da Karadeniz rüzgarı esti

MURATPAŞA Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) iş birliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kemençenin susmadığı festivalde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve vatandaşlar horon tepti.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne Antalya'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün sürecek festivalin ilk gününe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi ile Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği, Antalya Laz Kültür Derneği ve Gümüşhaneliler Derneği başkanları da katıldı.

Karadeniz kültürünün tanıtılması, birlik ve beraberliğin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte yaklaşık 2 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arasında ikram edilen hamsiden almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan ocaklarda tavalarla pişirilip dağıtılan hamsiden almak isteyenlerin ilgisi yoğun olunca görevliler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kemençelerin susmadığı festivalde, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi horon kursuna da katıldı. Başkan Uysal daha sonra vatandaşlarla 'üç ayak' olarak bilinen horon tepti. Hamsinin Karadeniz için balıktan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Biz bu festivali Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlemek istedik ve Antalya'daki Karadeniz derneklerine teklifte bulunduk, onlar da kabul etti. Daha önce değişik yerlerde düzenlemişlerdi ama biz istedik ki; -Anadolu'muzun her bir parçası ayrı renkli- bu renklerin hepsi Muratpaşa'da yaşasın, yaşatalım. Bugün de 'hamsi' temasıyla bu festivali gerçekleştiriyoruz" dedi.

'HAMSİ BAHANE'

Hamsinin bahane olduğunu, önemli olanın insanları ve kültürleri bir araya getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, "Anadolu'muzun, kültürümüzün keyfini birlikte yaşamak, yaşatmak, kardeşliği ve komşuluğu artırmak için buradayız. Yerel yönetimin bir görevi de bu. Sadece asfaltla, kaldırımla olmaz. Sadece sosyal hizmetlerle de olmaz. Bir taraftan da şehirlerimizi, insanlarımızı birleştirmemiz ve kimliğimizi kuvvetlendirmemiz lazım" dedi.

Horonlar, kemençe ve tulum dinletileriyle devam eden festivalin ilk günü Karadeniz müziğinin güçlü sesi Mustafa İlhan konseriyle sona erdi.

Festival, yarın saat 17.00'da Muratpaşa Kent Meydanı'nda Selçuk Balcı konseriyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanından görüntü

- Hamsilerin pişirilme görüntüsü

- Festivaldeki balık ekmek kuyruğundan görüntü

- Balık ekmek kuyruğunda horon çeken vatandaşlardan görüntü

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan röp.

- Kemençe ve müzisyen görüntü

- Kuyruktaki vatandaşlardan röp.

- Horon hocasından röp.

- Başkan Uysal'ın vatandaşlarla horon oynaması

1.12 GB, 05:58'

Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-)

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Buzda kayan genç kız başından yaralandı

KARS’ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı.

Kars'ta buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan Okçuoğlu'nun yardımına vatandaşlar koştu. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir sağlık görevlisi, çağrılan 112 ekipleri gelene kadar genç kızı yalnız bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu'nu ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerde yatan genç kız

-Çevresindeki vatandaşlar

-Ambulansın gelmesi

-Ambulansa konulması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Hürriyet ve LC Waikiki işbirliğindeki 'Aile Buluşmaları' Denizli'deydi

HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki işbirliğiyle yıl boyunca 12 şehirde 12 uzmanla süren 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesinin 9'ncusu, Denizli'de yapıldı. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Program Sunucusu Özlem Tunca Esirgenç, anne- babalara çocuk yetiştirmenin sırlarını anlattı, "çocuğunuzla arkadaş değil anne-babası olun" dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda anne baba katıldı. Hürriyet Kitap ve LC Waikiki işbirliğiyle düzenlenen "LC Waikiki Aile Buluşmaları" projesinin moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt yaptı. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Program Sunucusu Özlem Tunca Esirgenç, söyleşi sonrası anne- babaların sorularını yanıtladı. Duygulu, söyleşide anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlattı, çocukla anne-baba ilişkisi ele alıp, "Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun" dedi. Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapma kararından, çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı, 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. Ayrıca, çekilişle LC Waikiki'den 50 kişiye 50 TL'lik hediye çekide verildi.

Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt, nasıl doğru çocuk yetiştirileceğini katılımcılara anlattıklarını belirterek, "LC Waikiki aile buluşmalarına geçen yıl 23 Nisan'da başladık. 200 adımda çocuk yetiştirme rehberi kitabımızı geçtiğimiz yıl uzmanlarımızın değerli görüşleriyle hazırlandı. Bu kitap kapsamında projeye başladık. Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik konularda farklı uzmanlarla birlikte halkımıza ücretsiz olarak kitabı götürmek istedik. Ayrıca uzmanlarımızın çok kıymetli görüşleriyle nasıl doğru çocuk yetiştirebileceğimizi aktarmak istedik ve proje kapsamında da hem anne babalarda buluşmuş olduk" dedi.

200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu, etkinliğin ailelere ulaşmak amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Geçmişten günümüzü değerlendirdiğimizde geleneksel aile yapısından çocuk merkezli aile yapısına döndüğümüzü görüyoruz. O nedenle bu bilgilendirmeler ve proje gerçekten çok önem taşıyor. Çünkü hem değişen ebeveyn tutumları hem de yeni nesil çocukları tanımak anlamında yeni bir aile tasarımına veya geçmişteki geleneksel aile yapısına belki bir anlamda tekrar dönmemiz gerektiğini göreceğiz. Çünkü hayatımızın merkezine çocuklarımızı koyduğumuzda biz, o çocuklarla sağlıklı iletişim kuramıyoruz aslında. Çocuklardan daha öte anne babayı doğru tanımlamak lazım. Sonra çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurarız onu anlatmak lazım. Umuyorum, sesimizi ulaşabildiği yere kadar ebeveynlere ulaşacak ve temel anlamda aile kavramını tekrar güzel bir dönüş yapmayı umuyorum. Biz yıllarca maalesef çocuklarla arkadaş olmanın çok önemli olduğunu ve böyle bir gereklilik olduğunu zannettik. Ama artık görüyoruz ki; çocuklarla arkadaş olmak değil, çocuklara anne-baba olmak çok önemli. Çünkü çocukların zaten arkadaşları var ve arkadaşlık ilişkisi ile ebeveyn ilişkisi birbirinden çok kesin sınırlarla ayrılmış durumda. Çünkü çocuklarla ebeveyn yerine arkadaş tutumu belirlersek, bu sefer çocuklar yalnızlaşacak. Yani onlara rehberlik edecek, onlara sınır koyacak ya da onları hayatı tanımlayacak anne-babaları eksik kalacak. Çünkü anne-babalık çok başka bir şey, çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkisi çok başka bir şey. Bunun sınırlarını doğru çizmek lazım. Yani hiçbir anne-baba çocuğunun arkadaşı değildir, olmaya çalışmamalıdır. Çocukların arkadaşlarından edinecekleri bilgiler ve hayat deneyimleri farklıdır. Anne-babaların çocuklarına vereceğiyle bütünleyici aile yapısı farklıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hürriyet Yazarı Ömür Kurt ile röp.

- Psikolog Serap Duygulu ile röp.

- Söyleşiden ve ailelerden detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()