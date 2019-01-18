DHA YURT BÜLTENİ - 15

MUŞ'un Varto ilçesinde ortaokul öğrencisi Maruf Demir (13), babasının kestiği koyunun derisinin yüzmek için ağaca astığı ipi toplarken karlı zeminde dengesini kaybedip düştü. Düşerken topladığı ipin boynuna dolandığı Demir, boynunun kırılması sonucu öldü.

Olay, dün Varto ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Yurttutan köyünde meydana geldi. Nesim Demir, bahçesinde kestiği küçükbaş hayvanı, bir ucunu ağaca bağladığı iple yukarı kaldırıp, derisini yüzdü. Yüzme işleminin ardından Demir, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olan oğlu Maruf'tan kesim sırasında ağaca bağladığı ipi toplamasını istedi. İpi, yere sarkan ucundan toplamaya başlayan Maruf Demir'in karlı zeminde ayağı kaydı. Dengesini kaybeden Maruf Demir'in topladığı ip, boynuna dolandı. Maruf sert bir şekilde yere düşerken, bir ucu hala ağaçta bağlı olan ipe asılı kaldı. Bu sırada Maruf Demir hareketsiz kaldı.

BOYNU KIRILMIŞ

Demir ailesinin diğer fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boynu kırıldığı tespit edilen Maruf Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Maruf Demir, köy mezarlığında bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

KARNELERİN DAĞITILDIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Maruf Demir'in öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda karne dağıtan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, acılı aileyi unutmadı. Karne alması gereken günde toprağa verilen Maruf Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Kaçmaz, baba Nesim Demir'e baş sağlığı dileyip, bir süre görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuldan görüntü

Öğrencilerden görüntü

Karnelerin verilişi görüntü

Taziye evinden görüntü

Taziye den görüntü

Konuşmalar

Öğrenciler röp

Hakan Karataş veli röp.

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()

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EŞİNİN BAŞKA KADIN İLE DÜĞÜN YAPTIĞINI ÖĞRENİNCE BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ



MANİSA'da yaşayan Özge K. (25) eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti

Manisa'da bir dönercide garson olarak çalışan Özge K., 22 Ağustos 2013 tarihinde, işyerinin yanında giyim mağazasında çalışan aynı yaştaki Naim K. ile aşk evliliği yaptı. Çiftin bu evlilikten şu an 4.5 yaşında olan bir erkek çocukları dünyaya geldi. Evli çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldı. Özge K., geçen 15 Aralık'ta eşi Naim K. ile konuşarak anlaşmalı boşanma için Manisa 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 16 Ocak 2019'a verilen dava gününün gelmesini bekleyen Özge K., geçen 30 Aralık'ta cep telefonuna bir arkadaşından gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyen Özge K., "Telefonum çaldı. Açtığımda telefondaki arkadaşım, 'Eşin yine birinin başını yakmış' dedi. Önce sevgilisi var sandım. Çünkü, sürekli başka kadınlarla fotoğraflarını görüyordum. İnanmayıp, fotoğraf göndermesini istedim. Daha sonra videosunu da gönderdi. Eşim düğünde damatlık giymiş, gelinle karşılıklı oynuyordu. Gerçekten daha benden boşanmadan başka biriyle düğün yapmış, şok oldum. Nasıl bir devirde yaşıyoruz, bilemedim" dedi.

Eşinin başka biriye düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiğini belirten Özge K., "2016 yılı Ağustos ayında biz evlerimizi ayırdık ama eşim hiçbir zaman boşanma taraftarı değildi. Eşimi arayıp, 'Boşanalım, 5 kuruş para istemiyorum' dedim. Kreşe giden, 4.5 yaşında bir çocuğum var. Bu nedenle düzenli bir hayatım olsun istedim. Zaten eşim, çocuğuyla görüşmüyor. Anlaşmalı boşanmak için 16 Ocak'a gün almıştık. Ancak, daha benimle boşanmadan başka biriyle düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtim. Bu durumu düğün yaptığı kadın da biliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özge K.ile röp.

-Naim K. boşanmadan başka bir kadınla yaptığı düğünden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, )

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İnterpol'ün takibindeki lüks araç Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

INTERPOL tarafından bir suçla ilgili aranan lüks otomobil, Kahramanmaraş'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ağır hasarlı araçların change yapıldığı şüphesiyle iki kaportacıyı takibe aldı. Ekipler, iş yerlerindeki araçların plakasını incelediğinde 35 plakalı son model lüks otomobilin aynı plaka ile hem İzmir'de hem de Kahramanmaraş'ta trafikte olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede, Kahramanmaraş'taki aracın sahte plaka ve ruhsat ile 'ikiz' araç yapıldığı, aynı zamanda da bir suçla ilgili Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı. İş yerlerindeki diğer araçların da hacizli arandığı ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Polis iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hacizli aranan 3 araç, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan lüks otomobil ele geçirildi. Polis, M.A.B. ve H.V.S.'yi gözaltına aldı.

SORGUDA CHANGE YAPTIĞINI İTRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.B., sorgusunda ikiz plakalı aracı kabul etti. Şüpheli, yanarak ağır hasar oluşan bir başka araçla aynı marka hacizli aracı başka bir ilde 'change' yaptırıp getirdiğini itiraf etti. Diğer şüpheli H.V.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet logosu

- Lüks otomobil

- Otomobillerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

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Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı (2)

KIZININ CESEDİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞ

Edirne'nin Keşan ilçesinde dönerci ustası Hasan Uslu'nun oryantal kızı Didem Uslu'yu öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hasan Uslu'nun kızını yaklaşık 1 ay önce evde çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü belirlendi. Baba Uslu'nun cinayetten sonra eve yeni derin dondurucu aldığı ve kızının cesedini parçalayıp, burada sakladığı tespit edildi. Didem Uslu'ya ait parçaları çanta içerisinde farklı günlerde evden çıkarıp ormanlık alanda keserle açtığı çukurlara gömdüğü belirlenen Hasan Uslu'nun, yeni aldığı derin dondurucuyu da ceset parçalarının tamamını evden çıkardıktan sonra ikinci el eşya satan dükkana sattığı saptandı. Polis ekiplerince derin dondurucuya el konulurken, içerisinde özel ışıkla kan incelemesi yapıldı. Derin dondurucudaki örneklerin, Didem Uslu'dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı kaydedildi.

Didem Uslu cinayetine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne Satı ile baba Hasan Uslu'nun sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber: Engin ÖZMEN-Ünsal YÜCEL / EDİRNE ()

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Balık tutmak isterken kayalıklardan düştü

ANTALYA'da amatör balıkçı Hakan Bircan, balık tutmak için indiği falezlerde dengesini kaybedince yaklaşık 6 metreden kayaların üzerine düştü. Yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde bulunan Bircan'a, itfaiye ekipleri güçlükle ulaştı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan'a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı.

Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen Mehmet Altuntaş adlı amatör balıkçı, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Şahsın düştüğü yerde yatarken görüntüsü

İtfaiye ve sağlık ekibinin yaralı şahsa müdahalesi

Yaralının sedye ile düştüğü yerden alınması

Sedyenin sahil güvenlik botuna verilmesi

Botun yat limanına gidişi

RÖP: Mehmet Altınbaş ( Olayı gören kişi )

İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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TARIM ARAZİLERİNDE YARALAR SARILIYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış örtü altı üretimi vurdu. Geniş bir alana yayına tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yaralar da sarılmaya başlandı. Suların çekilmesinin ardından üretim alanına inen çiftçiler, 20 bin dönüm üzerindeki seranın fırtına nedeni ile parçalanan naylon kaplamalarını değiştirmeye koyuldu. Öte yandan çadırlarını su basan Suriyeli tarım işçileri de suların çekilmesi ile birlikte yaşam alanlarına döndü.

Görüntü Dökümü

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- Üreticilerin fotoğrafları

- Kaplamaların değişiminden görüntü

SÜRE: 00'42" BOYUT: 76.6 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Yozgat'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı

YOZGAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı.

Yozgat il genelinde etkili olan tipi ve kar yağışının ardından, jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yerleşim alanları dışında bulunan bölgelere, götürdükleri yiyecekleri bıraktı. Kuşların görebilecekleri açık alanlara buğday döken ekipler, ağaç dallarına da ekmek koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmaların yiyecekleri taşıması

-Kuşlar için yem bırakılması

-Yabani hayvanlar için ekmek

-Detay

Haber-Kamera: YOZGAT,()