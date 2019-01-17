DHA YURT BÜLTENİ-15

Suriyeli savaş mağduru yetimlere yardım

SURİYE’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.

Yapılan dağıtımlardan Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuk faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Hayırseverler tarafından gönderilen mont ve çizmelerin Suriyeli yetimlere dağıtıldığını ifade eden Tosun, “Kış mevsiminin soğuğundan olumsuz etkilenen savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Adana ilimizdeki bağışçılarımızın vakfımıza göndermiş olduğu mont ve çizmeleri İdlib, Afrin ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan yetimlerimize ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan bin 146 yetimimiz istifade etti. Yetimlerimizin soğuktan korunmalarına ve tebessümlerine vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere yönelik gıda, barınma, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Yardımlar yapılırken

-Çocuklara giydirilirken

-Detay görüntüler

SÜRE: 1’39’’ BOYUT: 185 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Bolu'da FETÖ evine operasyon: 4 gözaltı

BOLU,(), BOLU'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ soruşturması kapsamında aranan iki şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerinde FETÖ'ye ait 'gaybubet' evinde örgüt üyelerinin saklandığının tespit edildi. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli ile daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve dijital cihazlar ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında sim kartlarının olmaması dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen delillere el konulurken E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin evine girilmesi

-Şüphelilerin evden çıkarılması

-Polis aracına indirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Adana'da sel mağduru çiftçiler, borçlarına erteleme istiyor

KARATAŞ Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, sağanak yağış ve baraj kapaklarından bırakılan sular nedeniyle ilk tahminlere göre Adana genelinde 200 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını söyledi. Yeşilyaprak, devletin su taşkınlığı yaşanan bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçinin devlete olan kredi borçlarının 2 yıl ertelenmesini istedi.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, sağanak yağışın neden olabileceği taşkın riski nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açıldığını ve saniyede 815 metreküp suyun Seyhan Nehri'ne bırakıldığını söyledi.

Barajdan suların bırakılması nedeniyle taşan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasındaki Karataş ilçesinde ilk belirlemelere göre 80 bin, Adana genelinde ise 200 bin dönüm civarında arazinin sular altında kaldığını vurgulayan Yeşilyaprak, şunları söyledi:

"Bu arazilerde genellikle buğday, marul, lahana, kara lahana, karpuz ekili ve narenciye bahçeleri var. Hava çok soğuk, dünden beri don riski var. Dalında olan meyveler büyük zarar gördü. Rüzgar dün saatte 100 kilometre hızla esiyordu ve meyvelerin dökülmesine sebep oldu. İhracatta da kalite düşüklüğü oldu. Yer yer dolu yağışları meydana geldi. Devletin acil şekilde burayı afet bölgesi ilan edip çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçlarını en az 2 yıl ertelemesini arzu ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sular altındaki bahçelerden tarlalardan drone görüntüsü

- Muhabir Nuri Pir anons

- Mustafa Yeşilyaprak ile röportaj

SÜRE: 3' 35" BOYUT: 401 MB

Haber: Nuri PİR Kamera: Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana), ()

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Tuncelili çocuklar, mangal partisinde Vali Sonel ile kar topu oynadı

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, çocuklar için özel tasarlanan 'Çocuklar Sokağı'nda' yaklaşık 500 çocuğa mangal partisi verdi. Vali, çocuklar ile kar topu oynadı.

Tuncay Sonel, kent merkezinde belediye tarafından kurulan 'Çocuklar Sokağı'nda, çocuklarla bir araya geldi. Sonel, burada 500 çocuk ile ailelerine mangal partisi verdi. Pişirilen etleri ekmek arası yapıp kendi elleriyle çocuklara ikram ett. Vali Sonel, tek tek ilgilendiği çocukların kar topu oynama ısrarını da kırmadı. Vali Sonel ve çocuklar kar topu oynadı. Çocukların kar toğu yağmuruna tuttuğu Vali Sonel yaptığı konuşmada, Tunceli'nin artık huzur şehri olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hoşça vakit geçireceği parklar, bahçeler, çocuk sokakları, oyun alanları yaptık. Karın da ayrı bir güzellik kattığı Tunceli’de çocuklarımızla mangal keyfi yapıp, kar topu da oynadık. Hep beraber keyifli bir gün geçirdik. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Izgaralar pişerken çocukların bekleyişi

- Valinin çocuklar sokağına gelişi

- Valinin çocuklar ile ilgilenmesi

- Vali çocuklara ızgara ikram ederken

- Izgaraların çocuklara dağıtılması

- Vali çocuklar ile kartopu oynaması

- Vali bir çocuk ile kar içinde yuvarlanırken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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Sivaslı kadınlar, alışveriş filesi yapmayı öğreniyor

SİVAS Cumhuriyet Kadınları Derneği'nce kadınlara yönelik açılan alışveriş filesi yapma kursu büyük ilgi görüyor.

Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin 2013 yılında başlayan ve halen devam eden file yapım kursuna ilgi son günlerde arttı. Dernek binasında bir araya gelen kadınlar, emekli el sanatları öğretmenleri tarafından verilen kursları dikkatle dinleyerek file yapmayı öğreniyor.

Dernek Başkanı Nurten Yanalak, marketlerde poşetlerin paralı olmasını desteklerini ifade ederek "Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak 2013 yılından bu zamana file kursu yapıyoruz, file örüyoruz. Bu yaptığımız fileleri dönemin valilerine, belediye başkanlarına, Sivas'a gelen misafirlere hediye olarak verdik. Şimdi bildiğiniz gibi Sıfır Atık Projesi ile poşet kullanımı ücretli oldu. Aslında yasaklanması ve kullanımı azaltılması gereken bir üründü. Biz de bunlara yüzde yüz destek veriyoruz. Hatta diyebilirim ki öncülüğünü yaptık. 2013 yılından beri biz file kullanılsın diye zaman zaman kullanımlarımız oldu. Şimdi bu gelişmeyle kullanımı daha da arttı ve kadınlara bir iş alanı çıktı. Burada gördüğünüz arkadaşlarımız daha önceden de file yapıyorlardı ve bundan sonra da devam edecek. Kadınlara bir meslek edindirme, para kazandırma yolu açıldı. Hem ülkemizin topraklarını atıklardan korurken, kadın arkadaşlarımıza bir meslek edindirme kursumuzu başlatmış olduk. Bir poşet alıp 25 kuruş verene kadar bundan sonra fileleri ömür boyu kullanabilecekler. Bir fileye 15-20 kilo ürün sığıyor. File ile eski geleneklerimize, sanatlarımıza dönmüş oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kurstan görüntüler

-File yapan kadınlar

-Dernek Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()