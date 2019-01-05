DHA YURT BÜLTENİ -15

Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacak (2)

'EN BÜYÜK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin İstanbul'da yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Levent Yıldız, şunları söyledi:

"Katilin yakalanmasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gereken cezayı alır. İki tane geleceğe umutla bakan canı, birbirinden değerli iki kızı parçalayarak öldüren bu vahşinin gerekli en büyük cezayı almasını istiyorum. Kimsenin geleceğini elinden alınmamasını ve bu tür kişilerin canilere örnek olacak ceza almasını talep ediyorum. Bütün yetkililerimize, bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi bildiririyorum. Büyük bir ceza almasını talep ediyorum."

Görüntü Dökümü

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- Babanın konuşması

- Evin içindeki yakınlar

- Ağıt yakan bir yakını

- Buket'in fotoğrafları

SÜRE:01'06" BOYUT:123 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), ()

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İkiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, kamyonete çarparak durabildi. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Çakır (19) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Gökhan Özcan yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi yönüne seyreden Ali Çakır, kullandığı 50 HA 274 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi, refüje çarptı. Kazada takla atan otomobil karşı şeride geçerek Gökhan Özcan (29) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gökhan Özcan ise, olay yerine gelen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre araç ulaşımına kapandı.

Görüntü Dökümü:

- Kazadan detaylar

- Trafiğin kapalı oluşundan detay

(SÜRE: 1.38 Dk) (BOYUT: 183 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME(Samsun), ()

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Kilis’te göçmen kaçakçılığına 1'i kamu görevlisi 6 tutuklama

KİLİS'te, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. 1'i kamu görevlisi, 5 Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına alan ekipler, evlerde yapılan aramada 7 av tüfeği, dürbün ve telsiz ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kamu görevlisi, 5'i Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler evlerde yaptığı aramalarda ise 7 av tüfeği, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 telsizi, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 24 telsiz bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 5 tabanca şarjörü, 24 av tüfeği fişeği, 1 piyade tüfeği fişeği ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamu görevlisi olduğu öğrenilen H.G. ile Suriye uyruklu A.Y., H.G., M.Ç., H.B. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakalanan eşyalardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Sürücü, sis nedeniyle çukuru fark edemedi, otomobil şarampole devrildi

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün fark etmediği çukura giren otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolu Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Kasım Çelik'in kullandığı 31 RU 353 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle yolda fark edilmeyen çukura girerek kontrolden çıktı. Takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çelik ile otomobildeki 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtulurken ismi henüz öğrenilemeyen eşi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Kasım Çelik, yoldaki çukura girdikten sonra kontrolü yitirdiğini ifade ederek, "Yolda sis vardı. Normal seyir halinde gidiyordum. Sisten dolayı görüş mesafesi çok azdı. Aniden önümdeki çukura girince araç kontrolümden çıktı. Taklalar atıp şarampole düştük. Allah için verdiğimiz sadakamız vardı. Yoldaki bu çukurların acilen doldurulması lazım. Aksi takdirde büyük kazalar yaşanabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen otomobil

- Sisli hava

- Kaza yapan sürücü ile röportaj

- Yoldan görüntü

- Genel ve Detay Görüntüler

HABER-KAMERA: HACİ BOZKURT / ADIYAMAN ()

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CHP'li Başkan Adayı Mustafa Bozbey Bursalılarla buluştu

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının kesinleşmesinin ardından Mustafa Bozbey Bursalılarla buluştu. Bozbey konuşmasında, "Bundan sonra kentin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi aynı olacak. Eşitsizliği kaldıracağız. Ötekileştirmeyi Bursa’da kaldıracağız" dedi.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının kesinleşmesinin ardından bir takım temaslar için Ankara'ya giden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey döndüğünde Bursalılarla buluştu. Kent meydanında toplanan Bursalılar Bozbey'i meşaleler, pankartlar ve sloganlarla karşıladı. Bozbey'e Bursalılara hitap ettiği konuşmasında CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın ile CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş'ta eşlik etti. Bozbey yaptığı konuşmada, "Sizlerin desteği ve isteğiyle buradayız. Hizmet ve Bursa’yı gülümsetmek için buradayız. Tarih boyunca hep önder olmuş, Yenişehir, İznik’i ile başkent olmuş Bursa. 17 ilçesiyle Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa” dedi.

Yapılar yüzünden Bursa’nın simgesi Ulu cami’nin, Tophane bölgesinin görünmediğini söyleyen Bozbey, "Bursa 60’lı yıllardan kurulan ilk fabrikalardan itibaren çehresi çok değişti. Uzun süreden beri var olan ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, işsizlik, turizm sorunu yok mu? Bu güzel kentte çok güzel eserler ve miraslar var. Hangileri ortada. Bunları ortaya çıkaracağız. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Bursa’da birlikte yönetim sorunu var. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor ama bitişiğimizde Nilüfer örneği var, birlikte yönettik ne hale geldi. Birlikte, beraber, demokrasi içinde yönetmeyi Bursa’da da göreceğiz. Hep birlikte bunu sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"BURSA YENİDEN YEŞİLE KAVUŞACAK"

31 Mart’ta Bursa'nın yeniden yeşili kavuşacağını söyleyen Bozbey, "Bursa’ya adanmış bir ömür var. Osmangazi’nin, Yıldırım’ın, Bursa’nın yüzü gülecek. Hepimizin yüzü gülecek. Burada olmayan yüz binlerin hangi partiye oy verdiği önemli değil, insan olması yeter. Bizim kalbimiz Bursa için atıyor. Bundan sonra kentin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi aynı olacak. Eşitsizliği kaldıracağız. Ötekileştirmeyi Bursa’da kaldıracağız. Çünkü biz insanız. Onun için birbirimize sarılacağız. Bütün sorunlarımızı birbirimize sarılarak çözeceğiz. Bursa’yı birlikte güçlü hale getireceğiz. Bursa bizimle gülümseyecek. O sene bu sene dostlar, buna inanın. O sene bu sene olacak. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız. Allah utandırmasın, yolumuzu açık etsin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Miting alanından detaylar

Süre: 1.01 Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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15 yaşındaki çocuk tüfekle annesini vurdu

KAYSERİ'de 15 yaşındaki V.Y., iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi, Diker Sokak'ta bulunan Özür Apartmanı'nda meydana geldi. V.Y. adlı erkek çocuk, iddiaya göre evde bulunan ruhsatsız av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne A.Y. göğsünden vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komuşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan A.Y.'yi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi. V.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan görüntüler

-Polis araçlarından görüntüler

-Detaylar

Haber:Emre KOLTUK - Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ-

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Domaniç'te kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zon anlar yaşatıyor.

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç Kocayayla mevkiinde araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma ile trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü dökümü:

-Domaniç Kocayayla mevkiinden,

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/

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