DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ESKİHİSAR'DA FERİBOT KUYRUĞU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman kuyruklar oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle köprüyü tercih ettiklerini söyledi. Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlara olan ilgi Osmangazi Köprüsü'ne yapılan son zamların ardından yeniden arttı. Gebze Eskihisar iskelesinin önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Eskihisar iskelesine giden yol üzerinde uzun araç kuyrukları oldu. İskelede bulunan görevliler araçlara feribotlara doğru yönlendirdi. Osmangazi Köprüsü'nde 71.75 TL olan 1. sınıf araç geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103.05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobiller ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor. İstanbul'dan Bandırma'daki oğlunu görmeye giden bir sürücü, "Köprünün zamlanması feribota yaradı. Bu kadar da zam olmaz. Feribot gidiş-geliş 100 TL, köprü ise 200 liraya mal oluyor. En ideali feribot." dedi.

Görüntü Dökümü

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Araç kuyruğundan görüntüler

Feribotlardan görüntü

Feribot iskelesinden detaylar

Sürücülerle röp.

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Haber: Büşra KAYA-Kamera: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), ()

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2)POLİS MEMURU, YARALI ŞAHİNİN ÜZERİNE YELEĞİNİ ÖRTTÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karayoluna inen şahine bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen polis memuru Ömer Çelik (47), şahinin üzerine yeleğini örttü. Olay, sabah Ankara- Bursa karayolunda meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, yönetimindeki 16 KMN 16 plakalı otomobil ile karayolunun ortasına inen şahine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin yaralandı. Aracını durduran Başkan Korkmaz, yaralı şahini yol kenarına alıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Ömer Çelik, hareketsiz yatan şahinin üzerine yeleğini çıkarıp örttü.

Yaralı şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde şahin in bacağının ve kanadının kırıldığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü;

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-Yaralı kuştan detaylar

-Polis memuru ile kuştan detaylar

-Genel detaylar

Süre: 1 dakika 21 saniye, Boyut: 11 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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3)MANİSA'DA SWİNGER OPERASYONU: 6'SI KADIN 18 GÖZALTI

MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden swinger yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.O., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek şüphelinin ise, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Şüpheli şahısların sağlık kontrolü için Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilme görüntüleri

(Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()