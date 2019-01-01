DHA YURT BÜLTENİ -15

YURT BÜLTENİ -15

Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü (2)

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.

Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.

PİLOT: MOTOR DURDU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile yanındaki Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.

Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Düşen uçağın görüntüsü

Pilot ve uçakta bulunan kadının hastaneye getirilmesi

Pilotun konuşması

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU

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Denizlililer naylon poşet uygulamasına hazırlıksız yakalandı

Denizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken bazıları tarafından ise eleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapan vatandaşları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı vatandaşlar, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen bazı vatandaşların aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirtip, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kasiyerlerden görüntü

-Poşet alan vatandaşlardan görüntü

-Alışveriş yapan Hazret Koçyiğit, Hatice Tıkır ve Hüseyin Tekin ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle, yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle araçlar kayarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. Yetkililer, gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafikteki araçlar

- Kar temizleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Taşköprü'de 6 kamyonun teybi çalındı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, gece saatlerinde Taşköprü Karasait Mahallesi'nde bulunan kamyonların park edildiği alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halinde bulunan 6 kamyonun teyplerini çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Kamyonlardan görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu)

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Van'da göreve giderken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya'nın (31), özel aracıyla görev yeri Gürpınar ilçesine giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda Sarıkaya için düzenlenen törene, Vali Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askerî erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı. Sarıkaya'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

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