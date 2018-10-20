DHA YURT BÜLTENİ 15

BİR OTURUŞTA 302 ÇÖP ŞİŞ YEDİ, 10 BİN TL ÖDÜL ALDI

ANTALYA'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme' rekor denemesine katılan İzzet Çayırtarla, 42 dakikada 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı. Rekor denemesi için İstanbul'dan gelen Çayırtarla 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

Antalya'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği yarışma öncesi restoranın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin daha önceki çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor. Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yedikleri görülürken son yapılan yarışma paylaşımında, İstanbul'dan Antalya'ya gelerek yarışmaya katılan İzzet Çayırtarla'nın, 42 dakikada tam 302 adet çöp şiş yiyerek rekora imza attığı görülüyor. Bugün kırılan rekorun sahibi İzzet Çayırtarla, şişlerin yanında 4 litre su, yarım litre şalgam suyu içerken, bir tabak da salata yedi. İşletmenin rekorunu kıran İzzet Çayırtarla, 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İzzet Çayırtarla şiş yerken

- İzzet Çayırtarla parayı alırken

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: ANTALYA-)

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YAYA OLARAK GİTTİĞİ SAHİLDE OTOPARK FİŞİ KESİLİP 12 TL ALINDI

ANTALYA'da hamile eşi Marina Çebi'nin isteğiyle yürüyüş için sahile giden Erol Çebi, yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti kesilip 12 TL alınmasına itiraz etti. Tüketici hakem heyetinin ücretin iadesine hükmettiğini belirten Erol Çebi, "Paramı vermezlerse icraya gideceğim" dedi.

Antalya'da oturan Erol Çebi, 7 ay önce hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı'na gitti. Plaja girip sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden plaj görevlileri kişi başı 6 TL ücret istedi. Çebi'nin, piknik yapmayacaklarını, yaya olarak giriş yapıp kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söylemesine rağmen görevliler, ısrarla kendisi ve eşi için toplamda 12 TL giriş ücreti istedi.

Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.

Kararda, Kıyı Kanunu'nun 5. Maddesi'nde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyalar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL'nin iadesini istedi.

'HESAP NUMARAMI GÖNDERDİM AMA ÖDEME YAPMADILAR'

Kararın ardından şirketin kurumsal mail adresine e-posta göndererek hesap numarasını paylaşan Erol Çebi, 12 TL'sinin iadesini talep etti. Şirketin kendisini dikkate almadığını belirten Çebi, "Ödeme yapmadılar. Ödeme yapmalarını bekliyorum. Yoksa icraya vereceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erol ve Marina Çebi çiftinden detay

Sahil genel detay

Çiftin bebekleriyle ilgilenmeleri

Çiftin yürüyüş yapması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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KADIN ÇİFTÇİLER ÜÇÜNCÜ KEZ YARIŞTI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın üçüncüsü sona erdi. Final yarışı sonunda Finike ilçesinden Asiye Akkaya birinci oldu.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM)düzenlenen finalle sonuçlandı.

14 Ağustos'ta Gündoğmuş ilçesinde başlayan yarışmaya 18 ilçeden 123 kadın çiftçi katıldı. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutuldu ve ilçe birincisi olmak için yarıştı. Yarışmalarda kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. İlçe yarışmasında dereceye giren kadın çiftçilere sırasıyla 2 bin, 1200 ve 800 TL ödül verildi.

18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce Antalya'da yapılan yarı finale katıldı. Finale kalmaya hak kazanan İbradı, Elmalı, Korkuteli, Finike, Kumluca, Gazipaşa, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinin temsilcileri, AKM'de bugün yapılan büyük finalde dereceye girmek için yarıştı.

Final yarışını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve il protokolü de izledi.

Yarış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çiftçi kadınların ev ve tarım işleri ile uğraşırken kendilerine zaman ayıramadıklarını belirterek, “Bu yarışma ile onların sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz. Türkiye'de tarımla ilgili ihraç edilen ne varsa yüzde 50'sinden fazlası, çoğunlukla yüzde 70-80-90'ı Antalya'dan ihraç ediliyor. Biz tarımı ihmal edersek, bırakın Türkiye'yi dünya bile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Vali Münir Karaloğlu ise tarım ve çiftçiliğin insanoğlunun en eski mesleği olduğunu belirterek, bu mesleğin modasının hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. İnsanın olduğu yerde gıdaya ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu, gıda için de tarıma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından finalist kadınlar 15 sorusuna doğru yanıtı vermeye çalıştı.

Yarışma sonunda 14 doğru yanıt veren Finike ilçesinden Asiye Akkaya birinci oldu. Elmalı'dan Ayşe Çoban İkinci, Kumluca'dan İmran Gün üçüncülük elde etti. Şampiyonluğu göğüsleyen kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin lira ödül verildi. Dereceye girenlere ödüllerini Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Vali Münir Karaloğlu ile Belediye Başkanı Menderes Türel verdi.

İlçe finalleri ile birlikte yarışmada toplam 102 bin TL ödül dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolün görüntüsü

- Salondaki kalabalıktan görüntü

- Köylü kadından görüntü

- Yarışmacılar ve ellerindeki ürünlerden görüntü

- Yarışma sorularından görüntü

- Yarışmacıların sorulara cevap vermesinden görüntü

- Jüri üyelerinden görüntü

- Salonun genel görüntüsü

- Birinci olan kadından görüntü

- Ödül töreni

- Dereceye giren kadınların ödüllerini verenlerle toplu görüntüsü

196 MB - 1.46'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Aç bırakılan 150 keçi telef oldu (2)

ÇİFTLİK 4.5 MİLYONA MAL OLMUŞ

Denizli'nin Çardak ilçesinde aç ve susuz bırakılması sonucu 150 keçinin telef olduğu çiftliğin, 2013 yılında 4.5 milyon liraya mal edilerek kurulduğu ortaya çıktı. Çiftliğin kurucusu Erol B.'nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da onay verildiği belirtilen proje kapsamında, çiftliği için AB fonları çerçevesinde 1 milyon 800 bin lira hibe desteği aldığı, çiftliğin o dönem Türkiye'de ilk kez küçükbaş hayvan süt sağım sistemiyle donatıldığı öğrenildi. Çiftlik sahibi Erol B.'nin FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik birimleri tarafından arandığı için çiftlikle ilgilenmediği ileri sürüldü.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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CANAN KARATAY: 'PASTIRMAYI GÜVENLE YİYEBİLİRSİNİZ'

Kayseri Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Canan Karatay, sevenleri ile bir araya geldi. Sağlıklı beslenme üzerine öneriler veren Karatay, "Pastırma zararlı diyorlar. Pastırma zararlı falan değil. Güvenle pastırma tüketebilirsiniz. Ama işlenmemiş doğal Kayseri pastırması olacak" dedi.

Kayseri'de 2'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, 'Sağlıklı beslenme' üzerine bir söyleşi programı gerçekleştirdi. Merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Slayt eşliğinde sunum yaparak konuşma yapan Prof. Dr. Karatay, "30 türlü yağ gerekli ve şarttır. 2 türlü yağ tehlikelidir. Bunlardan biri şekere ve una bağlı trigiliseridler, diğeri ise endüstrinin ürettiği bozulmuş trans yağlardır. Bütün hastalığın ana maddesi bu yağdır. Trigliseridler damar sertliği yapıyor" şeklinde konuştu.

'HASTALIKLAR GENETİK DEĞİLDİR'

Toplumda görülen bir çok hastalığa 'Genetik' yakıştırması yapıldığını ve bu durumun yanlış olduğunu da belirten Canan Karatay, " Hastalıklar genetik değildir. Önlenebilir. Aile içinde görülebilir. Genetik değil, aileseldir. Son 30 yılda genetik hastalık oluşmaz. En az 100- 200 yıl olması lazım ki genetiktir diyebilesiniz. Genetik hastalık diye bir şey yoktur. Çevresel faktörlerden hastalık olur" ifadelerine yer verdi.

'ALKOL GÖBEK YAPMAZ'

Obezite ve Karaciğer yağlanmasını problemlerine de değinen Prof. Dr. Karatay, "Göbeği biraz çıkmış olana alkol göbeği var diyorlar. Çocuklarda ki göbeği nasıl açıklayacağız. Çocuklarda mı alkol kullanıyor? Cipsler, kolalar, zararlı yiyecekler karaciğer yağlanması yapıyor. Göbeği alkole bağlamamak gerekiyor" dedi.

'PASTIRMAYI GÖNÜL RAHATLIĞI İLE YİYEBİLİRSİNİZ'

Kayseri'nin ünü dünyayı aşan yiyeceği pastırmanın zararlı olmadığını ifade eden Karatay, "Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Hiç bir zararı yoktur. Ama doğal olanını yiyeceksiniz. Kayseri'de son zamanlarda fabrikasyonla birlikte pastırmanın bozulduğunu duyuyor ve üzülüyorum. Hakiki Kayseri pastırmasının hiç bir zararı olmaz" diye konuştu.

'VÜCUDUMUZDAKİ SU, TUZLU SUDUR'

Vücudumuzun yüzde 60'ının su olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Kristal kaya tuzu faydalıdır. Ülkemizde çok güzel kaya tuzu mağaraları var. İşlenmemiş, rafine olmamış kaya tuzu sağlıklıdır. İşlenmemiş tuz 84 mineral taşır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur. Bu su, tuzlu sudur. Sizin bildiğiniz çeşme suyu değildir. Tuz ömrü uzatır, güç ve kuvvet verir. Hayvanlara da kaya tuzu yalatırlar. Tuzu yiyin dediğimizde kıyameti kopartıyorlar. Dağlarda yetişen çamlar, zeytin ağaçları kaya tuzu ile beslenir. yurt dışında tuz mağaralarında hastalar tedavi edilir. Tuz oda havasını temizler" ifadelerine yer verdi.

'TOPRAKLAR ÖLÜ'

Tarım ilaçlarının artması ile birlikte, topraktan yeterli demirin alınamadığına vurgu yapan Karatay, "Topraklarımız, artık yeteri kadar demir üretemiyor. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar, toprağın dengesini bozdu. Artık topraklar ölü. Mineralsiz topraktan dolayı yediğiniz domatesin faydasını göremiyorsunuz. Bundan dolayı da hastalıklar artıyor. Astım hastalığı son zamanlarda yüzde 4 bin arttı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Canan Karatay'ın salona geliş

-Canan Karatay sunumundan görüntü

- Canan Karatay ile röportaj

- Diğer, genel- detay görüntüler

Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()

3 dakika 16 saniye / 395MB

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PATİ ŞENLİĞİ'NDE 22 YAVRU KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

ESKİŞEHİR Kent Konseyi tarafından "Satın alma sahiplen" sloganı ile düzenlenen 'Pati Şenliği'nde vatandaşlar, barınaktan getirilen köpekleri sahiplendi.

Haller Gençlik Merkezi yanındaki parkta bu yıl 4'üncüsü yapılan 'Pati Şenliği'nde Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan getirilen 22 yavru köpek sahiplendirildi. Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm belediyelerin hayvan barınağı açması gerektiğini söyledi. Kurt şunları kaydetti:

"Hayvan barınağı kurmayan belediyelerin sorumluluğunu biz üstlendik. 12 ilçemizin hiçbirinde hayvan barınağı yok. Geçen yıl 2 milyon lira civarında bir bütçe ayırmışız ve harcamışız. Bunu az diye eleştirebilirsiniz. Ama ne yazık ki bizim belediye meclisimizde bu çok diye eleştirildi. Tersine, bunu daha da çoğaltmak istiyoruz. Daha da büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl bir doğal yaşam merkezi çalışması hayal ediyoruz. Bu hayvanları korumak konusunda daha büyük işleri birlikte yapalım istiyoruz. Bütün belediyeler barınak açmalıdır. Bu, yasal zorunluluk haline gelmelidir."

Yapılan konuşmaların ardından 22 yavru köpek, kısa sürede vatandaşlar tarafından sahiplendirildi. Hayvan sahiplenen vatandaşlara, köpeklerinin aşı ve bakımlarının belediye tarafından yapılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Pati şenliğine katılan çocukların, etkinlik alanıda bulunan sahipli köpekleri sevmeleri,

-Etkinliğe katılan AKUT ekibinin beraberinde getirdiği eğitilmiş köpeklerin görüntüsü,

-Barınaktan sahiplendirilmek için getirilen yavru köpeklerin görüntüsü,

-Yavru köpeklerin sahiplerilmesi,

-Odunpazı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması,

-Köpek sahiplenen vatandaşların ve çocukların konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

Boyut: 538.63 MB // Süre: 4 Dakika 48 saniye

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