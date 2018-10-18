DHA YURT BÜLTENİ 15

KOCAELİ VE SAKARYA'DA OTOMOBİL İLE ZİYNET EŞYASI ÇALANLAR YAKALANDI

KOCAELİ ve Sakarya'da evlerin önlerindeki park halindeki otomobiller ile girdikleri evlerden altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Kartepe ilçesinde 4 Nisan tarihinde bir eve giren 3 hırsız, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altını ve evin önünde park halinde duran 200 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Aynı hırsızlar geçtiğimiz Pazartesi günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 ayrı evden toplamda 55 bin liralık ziynet eşyası Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ise 2 ayrı evden 20 bin liralık ziynet eşyası ve 80 bin liralık fotoğraf makinesi ekipmanı çalarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin durumu fark edip polis ekiplerine bildirmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları inceleme altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından evlere giren hırsızların daha önce benzer suçlardan bir çok kaydı bulunan M.E.(23), B.M.(28), ve A.O.K.(99) olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızların adresini belirlerdi. A.O.K, İstanbul Sultanbeyli'de başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada yakalanırken diğer iki hırsızın kullandığı otomobilin İzmit Kuruçeşme Gültepe Tünelleri mevkine doğru ilerlediği bilgisini alan polis ekipleri otomobili durdurarak, M.E.(23) ve B.M.(28)'yi de gözaltına aldı. Hırsızların üzerleri ve otomobilde yapılan aramada 2 çanta içerisinde 5 fotoğraf makinesi, 3 objektif, kuru sıkı tabanca ve 20 bin liralık ziynet eşyası ele geçirdi. Hırsızlar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Hırsızların adliyeye götürülmesi

-Hırsızların otomobilinde ele geçirilen elektronik eşyalar ve kuru sıkı tabancanın fotoğrafları

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI ADANA’DA YAPILDI

ADANA’da Akbank’ın ‘Şehrin İyi Hali’ projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliği ile bölge oyunları yapıldı. 4 ilden gelen özel eğitim kurumu öğrencileri atletizm, masa tenisi, karma basketbol ve yüzme branşlarında mücadele etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 110 sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, oyunların toplumda özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri kapalı kapılar ardından çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Ünsür, “Tek hedefimiz vardı. Bu özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek, yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak. Ne mutlu bize ki, destekçilerimizle kocaman ve sevgi dolu bir aile olmayı başardık. ‘Hayat birlikte, oyun birlikte’ sloganını kendimize çatı yaparak her geçen gün bu aileyi biraz daha büyütüyoruz" dedi.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise, Özel Olimpiyatlar Türkiye’yi üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan, "Özel çocuklarımızı, ailelerini ve özel Olimpiyatlar Türkiye gönüllülerini üniversitemizde ağırlamaktan, böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Jimnastik Kulübü sporcuları ile Suhar Duru Dans Akademisi öğrencileri tarafından dans ve Jimnastik gösterileri sunuldu. Gün boyu eğlenmenin ve birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşayan özel bireyler, gün sonunda yarıştıkları branşta madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin genel ve detay görüntüleri

- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan'ın konuşması

- Down sendromlu kızın dansı

- Gösterilerden görüntüler

- Genel görüntü

SÜRE: 01'56" BOYUT: 214 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, ()

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MAHALLE SAKİNLERİNİN ÇOCUK PARKI DİRENİŞİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkının, belediye hizmet binası yapılacağı gerekçesiyle kaldırılmak istenmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Parkta toplanan mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin oyun parkında söküm işlemi yapmasına izin vermedi. Tepkiler üzerine ekip, malzemeleriyle birlikte parktan ayrıldı.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kurulu çocuk parkı, önceki gün belediye tarafından kaldırılmak istendi. Bir süre önce kamelyaları sökülen parktaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılması için ekipler parka geldi. Parkta toplanan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. 1500 metrekare olan park alanının 500 metrekarelik bölümüne belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Park alanında toplanan vatandaşlar yıkıma izin vermedi. Duruma müdahale eden polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları ikna edemedi. Söküm işlemine başlayamayan ekipler, park alanından ayrıldı.

YIKIMA DİRENDİLER

Ekiplerin bugün yeniden park alanına gelerek söküm işlemine başlayacağını duyan mahalle sakinleri, yeniden parkta toplandı. Mahalle sakinlerinin ekiplere direnmesi üzerine gerginlik yaşandı. Parka zabıta ekipleri de geldi. Bir süre sonra belediye ekipleri ellerindeki aletlerle alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla sakinleşen mahalle sakinleri, Kaymakamlığa konuya ilişkin 265 imzalı dilekçe verdiklerini hatırlatarak, parkın yıkılmamasını istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Parkta vatandaşların direnişi

Yaşanan gerginlik

HABER KAMERA: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), ()-

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DÜŞÜRDÜĞÜ PARASINA 10 GÜN SONRA KAVUŞTU

BURSA’nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), iş yerinin önünde bin lirasını düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan Sebahattin Kuri'yi (55), olaya ilişkin haberin basına yansıması ardından 10 gün sonra buldu. Adak'dan parasını teslim alan Kuri, "Demek ki insanlık ölmemiş. Yüzlerce kez teşekkür ederim" dedi.

Manav Cihan Adak, geçeh 8 Ekim tarihinde iş yerinin önünde 1000 lira buldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adak, parayı düşüren yaşlı adamın görüntüye yansıdığını gördü. Adak, paranın sahibini bulabilmek için görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Adak, paranın sahibini aradığına ilişkin haberin basına yansıması ardından, parayı düşüren Sebahattin Kuri'ye ulaştı. Haberi televizyonda izleyen komşusunun uyardığı Sebahattin Kuri, manav Cihan Adak'ın yanına gitti. Görüntüyü tekrar izleyen Adak, parayı Kuri'nin düşürdüğünü anladı ve 1000 lirayı kendisine teslim etti.

'İNSANLIK ÖLMEMİŞ'

Parasına kavuşan Sebahattin Kuri, düşürdüğü paranın emekli maaşı olduğunu söyleyerek, "Eve döndüğümde montumun cebine bıraktığım paranın olmadığını gördüm. Komşumuzun gelini sabah bana haber verdi. Biz de geldik paramızı aldık. Demek ki insanlık ölmemiş. Yüzlerce kez teşekkür ederim. Emekli paramdı. Borçlarımı ödeyeceğim. 10 gün sonra paramıza kavuştuk. Herkese teşekkür ediyorum. Umudumu kesmiştim; ama param bulundu" dedi.

'ŞOV YAPMADIĞIMIZI GÖSTERDİK'

Manav Cihan Adak ise, "Amcamıza parayı ulaştıracağımızı söylemiştik. İnşallah kimse bir daha burada para düşürmez. Bizim için yorucu oldu. Bazıları sosyal medyada reklam yaptığımızı düşündüler. Parayı teslim ederek şov yapmadığımızı göstermiş olduk" diye konuştu.

Sebahattin Kuri, parasını teslim eden manavcıdan meyve sebze alıp 50 liralık alışveriş yaptıktan sonra evine gitti.Görüntü dökümü

Görüntü Dökümü:

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-Paranın yaşlı adama teslimi

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Sebahattin Kuri ile röp.

-Manav Cihan Adak ile röp.

-Manavdan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()

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