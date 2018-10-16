DHA YURT BÜLTENİ 15

1)ÜNİVERSİTELİ BAŞAK, ODA ARKADAŞINA MEZARLIK FOTOĞRAFI GÖNDERİP İNTİHAR ETTİ

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi Başak A. (18), iddiaya göre, pansiyondaki oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı ve 'İntihar ediyorum' mesajı gönderdikten sonra mezarlıkta iple boynundan asılı halde, ölü bulundu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Başak A.'nın Hatay'da oturan annesi, bugün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.'yi telefonla arayıp, yardım istedi. Pansiyona giden Ö.G., Başak A.'nın odasına girdiği sırada, genç kızın arkadaşı cep telefonuna Başak'tan intihar mesajı geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.G., aracıyla hızla Bala Mezarlığı'na gitti. Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaymakam Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Aydın Kaplan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Başak A.'nın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Başak A.'nın, oda arkadaşının cep telefonuna mezarlık fotoğrafı ve 'İntihar ediyorum' notunun yer aldığı mesaj gönderdiği iddia edildi. Başak A.'nın son dönemde sürekli biriyle cep telefonuyla görüştüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaymakam ve başkanın olay yerindeki incelemesi

- Olay yerinden ambulansın ayrılması

- Cenazenin araca konulması ve aracın gidişi

- Başak A.'nın fotoğrafı

Haber- Kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), ()

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2)CAMİDEKİ KIBLE SAPMASI 37 YIL SONRA DÜZELTİLDİ

YALOVA'nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.

Yalova'ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki Sugören Merkez Camii'ne 1 yıl önce atanan imam İsa Kaya (24), camide geçmişten bu yana kıble sapması olduğu yönündeki söylentiler üzerine İl Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülük görevlilerinin camide yaptığı incelemede, kıblede 32 derecelik sapma belirlendi. Yeni belirlenen kıble yönünde cami içinde beyaz şeritler çekildi. Böylece camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

'CAMİMİZDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI'

İmam İsa Kaya, camide kıble sapması olduğu yönündeki duyumlar üzerine çalışma yaptığını söyleyerek, "Durumu bildirmem üzerine hocamız bizzat gelip yerinde tespit yaptı. Bu tespitten sonra durumu cami derneğimizle ve muhtarlığımızla paylaştım. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde yeni düzenleme yapılmıştır ve bu düzenleme müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir. 3 hafta önce bu şeritleri çektik" dedi.

'İÇ MİMAR İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Sugören Köyü Cami Yaptırma ve Onarma Derneği Başkanı Adem Apaydın ise, camide yeni düzenlemeler yapacaklarını söyleyerek, "İki mihrap olmaz. Onları yıkacağız. Halıları döndüreceğiz. Öndeki mermerleri kırmayı planlıyoruz. İç mimar arkadaşla görüşeceğiz. Mimar dizaynlarını yapacak. Biz de ona göre uygulamasını yapacağız" dedi.

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da, mevcut caminin 1980’lerde yıkılan eski caminin yerine aynı şekilde inşa edildiğini, hatanın geçmişten geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden dış görüntü

-Camiden iç detaylar

-Cemaat ile röp

-Dernek başkanı ile röp

-Detaylar

Boyut: 411 mb Süre:3.40 dk

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, ()

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3)EVİNDEKİ YANGINDA ÖLEN YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde çıkan yangında ölen 86 yaşındaki Elif Arslan, toprağa verildi. Belenardıç Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde, dün (pazartesi) saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İkinci katta yalnız yaşayan Arslan'ın evinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, alt katta oturan gelini Hamide Özence ile yanındaki komşusu Mustafa Erbiş'in evine de sıçradı. Haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Denizli, Güney, Buldan ve Akköy şubelerinden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için gönderildi. Üç evin yanarak zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabasıyla söndürüldü. Yangında evden çıkamayan Elif Arslan da yanarak öldü. İki katlı evin çatısı ve ara katı ise zemin kata çöktü. İtfaiye ekiplerinin, yangının söndürülmesinin ardından evden çıkardığı Elif Arslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çatı arasındaki elektrik kablolarından çıktığı tahmin ettiklerini söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Elif Arslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Arslan, Belenardıç Mahallesi'nde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan evden gündüz çekimleri

- Dumanların çıkması

- Yıkılan çatı ve ara kattan görüntüler

- Yanan evlerden detay görüntüler

- Ölen Elif Arslan'ın resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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4)BİSİKLETİYLE YAYA KALDIRIMDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA ŞOKU

MANİSA'da, iş yeri önündeki 50 metrelik yaya kaldırımını kullanan bisiklet sürücüsü Ali Gül'e, yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası kesildi. Cezaya şaşırdığını belirten Gül, "Bisikletimi satsam 235 lira etmez" dedi.Şehzadeler ilçesindeki bir kafeteryada çalışan evli, 4 çocuk babası Ali Gül, geçen 10 Ekim sabahı 2. Anafartalar Mahallesi, Aydın Tren Garı yakınındaki iş yerine gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı. İş yerinin önünde yaklaştığında, iddiaya göre trafik polisleri, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle kortej yürüyüşü yapılacağı için yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Ancak iş yerine gitmek için başka bir yol olmadığını belirten Gül, uyarıya aldırış etmeyip, kaldırımdan bisikletiyle 50 metre kadar ilerdeki iş yerine ulaşmak için yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine polis, bir süre ilerleyen Gül'ü durdurdu. Kendilerine direnen Gül'den kimliğini isteyen polis, 'bisikletiyle yaya yolunu kullandığı' gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası kesti.

Ceza ile şaşkına dönen Gül, "Bisikleti satsam 235 lira etmez. Bu cezayı ödeyecek durumum yok. 4 çocuğum var, 2'si öğrenci. 15 yıldır bisiklet kullanıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu cezayı ödeyebilecek durumum zaten yok. Böyle bir ceza kesildiğini de bilmiyordum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Gül'ün bisiklet kullanırken görüntüsü

-Ali Gül ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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5)DEREYE UÇAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan TIR, dereye uçtu. Bir kısma suya gömülen TIR'da sıkışan yaralı sürücü Murat Toklu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Balıkesir- Bursa karayolunun Çatalceviz mevkisinde meydana geldi. Murat Toklu yönetimindeki 41 R 6317 plakalı TIR, köprü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Murat Toklu, ön tarafı hurdaya dönen ve kısmen suya gömülen TIR'da sıkışarak yaralandı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Sürücünün kurtarılması

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Ender DURMAZ/ SUSURLUK (Balıkesir), ()

SÜRE: 1.20 BOYUT: 147 MB



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