DHA YURT BÜLTENİ 15

BOLU'da, D-100 Karayolu üzerinde 2 liselinin motosikletin üzerine yatarak yaptığı gösteri cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Bilgehan Kula(18) ve Sedat Ulaş'ı(18) yakalayarak cezai işlem uygularken motosikletler trafikten men edildi.Dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde kullandıkları motosikletle aşırı sürat yapan ve trafiği tehlikeye düşüren iki gencin yaptıkları cep telefonu ile görüntülendi. Sürücülerin motosikletin üzerine yatarak gittiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafil Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerdeki kişilerin lise öğrencileri Sedat Ulaş ve Bilgehan Kula olduğu tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde Sedat Ulaş'ın evine gidip 5 bin 950 TL ceza yazdı. Ulaş'ın yatak odasında bulunan motosikleti de dışarı çıkarılarak otoparka çekildi. Sedat Ulaş'ın babasından korktuğu için motosikleti odasına kilitlediği öğrenildi. Diğer sürücü Bilgehan Kula ise motosikletiyle seyir halindeyken yakalandı. Bilgehan Kula'ya da 2 bin 234 TL para cezası kesildi. Ayrıca motosikletler trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Motosiklet şovunun cep telefonu görüntüleri

-Fotoğraflar

/Süre: 01.00-Boyut: 113 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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KANSERDEN ÖLEN KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin (65) Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından İstanbul’da hayatını kaybetti. Gazi Gültekin, ailesine yönelik vasiyeti üzerine memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Gültekin, Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Kıbrıs Gazisi için kılınan cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

KASET BİLGİSİ: DV 1 dosya 3 dakika 29 saniye / 111 MB

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GAZİANTEP'TE ÇALINTI 10 MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'te polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 10 motosiklet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte değişik tarihlerde çalınan motosikletlerin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar sonucu değişik marka ve modellerde 10 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine verilmek üzere el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen motosikletler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB