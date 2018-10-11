DHA YURT BÜLTENİ 15

RAHİP BRUNSON, 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK (ek)

1)BRUNSON'A ELÇİLİK GÖREVLİSİNDEN ZİYARET

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ı bugün Konak ilçesine bağlı Alsancak'taki evinde ABD Büyükelçiliği'nden görevli ziyaret etti. Büyükelçilik görevlisi, saat 12.30'da girdiği Brunson'ın evinden 13.30'da ayrıldı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan görevlinin, yarınki duruşmayı da takip edeceği öğrenildi.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin Brunson'ın evinin bulunduğu sokaktaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()

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2)KAYSERİ'DE DEAŞ'IN GÖÇ VE LOJİSTİK KOMİTESİ SORUMLUSUNUN KARDEŞLERİ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan Rusya, Mısır, Suriye uyruklu 7 zanlı adliyeye sevkedildi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adliyeye getirilişlerinden görüntü

KAYSERİ/

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İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (ek)

3)YANGIN TÜPLERİNİ DEĞİŞTİREN İKİ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmir Adliyesi’nde sabah saatlerinde yaşanan gaz kaçağı, iki kardeşi hastanelik etti. Eskiyen ve boşalan tüpleri değiştirmek için adliyeye gelen Salih Ataoğlu (47) ile Osman Cemil Ataoğlu (42), burada çalıştıkları sırada meydana gelen gaz kaçağı sonrası fenalaştı. İşçi olan Salih Ataoğlu’nun, olay esnasında kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi ile yeniden hayata dönen Ataoğlu, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Teknisyen olan Osman Cemil Ataoğlu da İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeşin yakınlarından bazıları Tepecik Hastanesi’ne diğerleri de EÜ’ye geldi. Yaralıların babası İbrahim Ataoğlu, "Oğullarım adliyenin boş kalan ve eskiyen tüplerini değiştirmek isterken, sızan gazdan etkilendi. Oğlum Osman Cemil Ataoğlu’nun durumu iyi ama şekeri olduğu için kontrol altında tutuluyor. Diğer oğlum Salih Ataoğlu’nun da doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Ciğerleri temizleniyor" diye konuştu. Anne Hatice Ataoğlu ise fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gelen Hatice Ataoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Tansiyonu çıkan kadına, sağlık görevlileri müdahale etti.

Görüntü Dökümü

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-Yoğun bakımda tedavi altında olan Salih Ataoğlu’nun babasından görüntü

-Baba ile röp.

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

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4)TEK TAŞ YÜZÜĞÜ DRONE İLE İNDİRİP EVLENME TEKLİFİ YAPTI

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde çiftçilik yapan Sidar Akdeniz, sevgilisi Rojbin Oğur'a drone ile havadan indirdiği tek taş yüzüğü, diz çökerek evlenme teklifi yaptı. Heyecanlanan Rojbin Oğur, bu teklife 'Evet' yanıtını verince, çiftin arkadaşları da etraflarında konfeti patlattı.

Almanya'da ailesiyle birlikte yaşayan ve hemşirelik bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Rojbin Oğur, ailesiyle birlikte bir hafta önce tatil için geldiği Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyüne büyük bir süpriz ile karşılaştı.İki yıl önce tanıştığı ve sevdiği 22 yaşındaki Sidar Akdeniz ile görüşen Rojbin Oğur, Kalecik baraj gölü kıyısında gezintiye çıktılar. Arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı organize kapsamında, kırmızı kurdela ile droneye bağlı tektaş yüzüğü indiren Sidar Akdeniz, taşlardan yaptığı kalp işaretinin içerisine diz çöküp, Rojbin Oğur'un elini tutarak, 'Benimle evlenir misin? diye sordu. Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan Rojbin Oğur, önce kafasını sallayarak sonra da sözlü olarak 'Evet' demesinin ardından çiftin arkadaşları da etrafında konfeti patlattı. Rojbin Oğur ile Sidar Akdeniz, heyecandan dolayı konuşamazken, gelin adayı Rojbin Oğur'un önümüzdeki hafta ailesiyle birlikte Almanya'ya döneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yüzük yüklü dronenin gelmesi

-Tek taş yüzüğe bağlı kurdela

-Sidar Akdeniz'in diz çöküp evlenme teklifi etmesi

-Eliyle yüzünü kapatıp evet demesi

-Aşıkların birbirine sarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), ()-



