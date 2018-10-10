DHA YURT BÜLTENİ 15

OKULDAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ÇALDILAR, GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

KÜTAHYA'da 3 okula girip hırsızlık yaptıktan sonra kaçan yaşı küçük 4 şüpheliden 2'si, okulların güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'na giren yaşı küçük 4 şüpheli, yangın söndürme tüpüyle, okul müdürleri, öğretmen odaları ve kantin kapılarını kırarak içeride bulunan değerli eşya ve paraları çalıp, kaçtı.

KAMERA KAYIT CİHAZINI DA ÇALDILAR

Fatih Ortaokulu'nda bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan şüphelilerden 2'si, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından okulların güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaçan diğer 2 şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Okula giren şüphelilerin güvenlik kamerasına yakalandığı görüntüler

Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()-

Boyut: 125.65 MB

Süre: 3 dakika 10 saniye

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HIRSIZDAN İLGİNÇ SAVUNMA: DOLAR BİZİ DE ETKİLEDİ, KİMSENİN EVİNDE DOLAR BULAMIYORUZ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel aparatla açıp evlere girip değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 1'i erkek 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz" dedikleri öğrenildi.

Olay Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel plastik aparatla açıp eve girdikleri iddia edilen şüpheliler, girdikleri evde değerli eşya bulamadan evden ayrıldı. Ev sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından eve giren şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan bir çok kaydı bulunan 1'i erkek, 7 kişinin kimliğini belirledi. Kullandıkları otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis ekipleri, otomobili Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurarak E.S.(32), Y.G.(23), Y.S.(28), Ö.B.(17), Ş.G.(33), D.B.(21), ve R.S.(32)'yi gözaltına aldı. Araç içerisini ve şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 2 adet kendi tasarladıkları kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 13 adet çift küpe ele geçirdi. İfadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz." dedikleri öğrenilen hırsızlar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Hırsızların asayiş şube müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye götürülmesi

-Ele geçirilen değerli eşya ve kapı açma aparatının fotoğrafı

Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli),()

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İSLAHİYE'DE 400 ÇİFTÇİYE TOHUM DAĞITILDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 çiftçiye 150 ton buğday ve 49 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, bölge çiftçileri ile vatandaşlar katıldı.

Buğday ve arpa üretimi için dağıtılan 199 ton tohum dağıtımıyla milli ve yerli üretim hedeflendiği belirtilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli hukuki düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Çiftçi rahat olmazsa, huzurlu olmazsa, çiftçi toprağı ekemezse, biz dışa bağımlı olmaya devam edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, 'Bugün milli ve yerli savunma sanayi ne kadar önemliyse gıda güvenliği de o kadar önemlidir.' Biz yanlış yapanlara rağmen olacağız. 15 Temmuz’u yapanlara rağmen olacağız. Dolar kalleşliğini yapanlara rağmen birlik olacağız ve başaramayacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Meydanı

- Fatma Şahin'in konuşması

- Çiftçilerle fotoğraf

- Tohumların dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341 MB

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EVLERİN ÖNÜNDEKİ SOKAĞA TEMİZLEYEN KADINLARA BEYAZ EŞYA

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin önünden geçen ara sokakları her gün temizleyerek, evleri gibi bakım yapıp ilgilenen 8 ev hanımına, Kurtalan Belediyesi tarafından çamaşır ve bulaşık makinesi hediye edildi.

Kurtalan ilçesi Tekel mahallesinde yapılan bu uygulama kapsamında, evlerinin önündeki sokakları her gün su ile yıkayan ve süpürge ile temizleyerek evleri gibi bakan 8 kadına çamaşır ve bulaşık makinesi hediye edildi. Bu uygulamanın diğer mahallerde de hayata geçirileceğini belirten Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, "Belediye temizlik ekiplerimiz bu mahallemizi mercek altına aldı ve mahalleye temizleyen gelen ekipler, mahallenin sürekli temiz olduğunu fark edince konuyu bana ilettiler. Ben de bizzat buraya gelerek inceleme yaptım ve gördük ki ev hanımlarımız evleri temizledikleri gibi mahallelerini de temizliyorlar bunlara ödüllendirmek istedim. Ve isteklerine göre kimisine çamaşır, kimisine ise bulaşık makinesi alarak hediye ettik" dedi.

BEŞ AY BOYUNCA YAKIN TAKİBE ALDIK

Kurtalan Belediyesi Temizlik ekiplerinin ilçede bulunan Tekel mahallesini, temizlik konusunda yakın bir takibe aldıklarını belirten Başkan Karaatay, "Bu mahallemizin temizlik konusunda yaptıkları yakın bir takibe aldık ve buraya gelen temizlik ekiplerimiz verdiği rapor doğrultusunda bizler rapor oluşturduk. Kendilerini yaptıkları bu örnek davranışın tüm ilçe halkına örnek olmasını için hediye veriyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmamız diğer mahallerde uygulanacaktır" diye konuştu.

ÖNCE EV SONRA SOKAK

Sabah erken kalkarak ev temizliği ile birlikte evlerinin önündeki sokağı da temizlediklerini anlatan Safiye Soydan, "Biz belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizler bu mahallenin kadınları olarak sokağımızı temiz tutmak zorundayız çünkü burası bizim ortak yaşamımız ve bizler bu konuda her sabah evlerimizi temizledikten sonra kadınlar olarak toplanıyoruz ve sokaklarımızı temizliyoruz. Buraya gelen temizlik ekipleri sokakta bir sigara izmariti bile bulamıyor ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ekipler bunu Belediye Başkanımız Nevzat Karaatay'a iletmişler kendisi de buraya gelerek bizlerin yaptığı temizliği gördü ve bizlere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu bizler yok dedik ancak kendisi bizleri ödüllendireceğini belirtti ve bizlere çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi hediye etti kendilerine teşekkür ederiz" şeklindre konuştu.

Görüntü Dökümü;

Tekel Mahallesinden görüntü

Getirilen hediyelerin görüntüsü

Çamaşır ve Bulaşık makinelerin evlere verilir iken görüntüsü

Kadınları ile Başkanın diyalog görüntüsü

Belediye Başkanı Nevzat Karaatay'ın konuşması

Temizlik yapan kadınların konuşması

Mahallesini süpüren kadınların görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), ()-

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