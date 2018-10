DHA YURT BÜLTENİ 15

Çocuğa cinsel istismar suçlamasına 1 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sandıklı'da oturan H.U. adlı kız çocuğundan geçen 5 Ekim cuma günü haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, H.U. aynı geçe geç saatlerde eve geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte polis merkezine giden H.U., yaşları 18 ve 20 arasında değişen N.G., R.O., S.B. ve F.Ö.'nün kendisini istismar ettiğini öne sürdü.

Kızın ifadesi doğrultusunda polis 4 şüpheliyi 6 Ekim cumartesi günü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., S.B. ve F.Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Evli olduğu belirtilen N.G. ise çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak Sandıklı Cezaevi'ne gönderildi.

Kışanak ve Tuncel davasında yeniden mütalaa verilecek

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, duruşma savcısı birleşen dosyaların kendisine bırakılmasının ardından yeniden mütalaa verecek.

Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada 10'uncu duruşma görüldü. Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Tuncel ve Kışanak'ın mahkeme huzurunda bulunma taleplerinin olumlu değerlendirildiğini ancak duruşmaya ne bizzat gelerek ne de SEGBİS üzerinden katılmadıklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Türkoğlu, dava dosyasına Gültan Kışanak için Ankara ve Şanlıurfa, Sebahat Tuncel için ise Diyarbakır'dan benzer suçlarla ilgili birleşen dosyaların olduğunu kaydederek, iddia makamına taleplerini sordu. Duruşma savcısı, birleşen dosyanın tekrardan fiziki olarak kendisine tevdi edilmesinin ardından mahkemeye yeniden mütalaasını sunacağını kaydetti. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, Tuncel ve Kışanak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Mahkeme ayrıca, Kışanak ve Tuncel'in bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden hazır edilmesini, katılmamaları halinde susma hakkını kullandıkları yönünde karar verileceğine hükmetti.

Öte yandran yargılandıkları dava iddianamesinde, Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, 41 kez terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve 16 kez terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kamyonet ile tabela taşırken böyle düştü

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında tabela taşıyan kişinin araçtan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Türk Telekom Köprülü Kavşağında seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında reklam tabelası taşıyan bir kişi, dengesini kaybederek tabela ile birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın üzerine düştüğü kişi, arkadan gelen araç sürücülerin tarafından üzerine düşen tabela kaldırıldı. Kamyonetten düşen ve tabela altında kalan kişi daha sonra diğer sürücülerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, düşme anı saniye saniye Mobese kameralarına yansıdı.

Atatürk'ün Bandırma’ya gelişi coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişinin 93’üncü yıldönümü, törenlerle kutlandı.

İskele mevkiinde düzenlenen ilk törende, lise öğrencilerinin deniz yoluyla getirdiği Türk Bayrağı, Kaymakam Günhan Yazar'a teslim edildi. Ardından Kaymakam Yazar ve diğer protokol üyeleriyle halkın yer aldığı kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Buradaki törende konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, 93 yılın ardından Bandırma’nın savaşın yaralarını sardığını ve modern bir kent haline geldiğini söyledi. Mirza, "Bandırma, Atatürk çizgisinden asla sapmayan bir kent olarak gelişimini hızla sürdürmektedir. 1925 yılında Atatürk’ün dikkat çektiği harap kent, yaralarını kısa sürede sararak hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bandırmalıların çalışkanlığı ile harap görünümlü kasabadan günümüzün çağdaş kenti yaratılmıştır. Bandırma’yı daha çağdaş, daha mükemmel bir kent yapmak için bizler de var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız; sorunlarından kurtulmuş kent yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, mutlu insanlarıyla, Atatürk’ün özlemini duyduğu çağdaş bir kent anlayışını halkımıza sunmaktır." dedi. Başkan Mirza’nın konuşmasından sonra belediye halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi.

ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştirirken yakalandı

ERENLER(Sakarya),() - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirip 6 kişinin hesabından 30 bin lira çeken B.E., aynı bölgede farklı bir ATM'ye düzenek yerleştirirken suçüstü yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıoğlu Mahallesi'nde bir ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle kart bilgileri kopyalanan 6 kişinin hesabından 30 bin lira para çekildiğini belirledi. Düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek B.E.'nin peşine düştü. B.E. aynı mahalledeki farklı bir ATM'ye aynı düzeneği yerleştirmek istedi. Polis, şüpheliyi ATM'ye kadar takip etti. B.E. yanında getirdiği düzeneği çıkarıp kart giriş bölümüne yerleştirdiği sırada ortaya çıkan polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından B.E. yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen B.E. emniyete götürüldü. ATM'ye yerleştirilen düzenek çıkarılarak polis merkezine götürülürken, ekiplerin şüpheliyi yakaladıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sorgusu tamamlanan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Prof. Dr. Harzadın: Çocuklara her gün bir kaşık zeytinyağı içirin

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, zeytinyağının çocuklarda beyin gelişimi için son derece faydalı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Harzadın, annelere, çocuklarına her gün bir kaşık soğuk sıkım zeytinyağı içirmelerini önerdi.

'Sağlıklı Yaşıyoruz Grubu' ile Gömeç ilçesine gelen Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, bir zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkım zeytinyağının üretimini izledi ve bol bol zeytinyağı tattı. Zeytinyağının insan sağlığı için faydalarının bilindiğini anlatan Prof. Dr. Harzadın, soğuk sıkım zeytinyağının çocuklarda öğrenme kabiliyetini artırdığını belirtti.

Zeytinyağının faydaları üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Harzadın, "Son yapığımız deneyde soğuk sıkım zeytinyağının, yüksek polifenollü zeytinyağının deney hayvanlarının öğrenme, bellek kapasitesini artırdığını, anksiyete düzeylerini azalttığını bulduk. Bugün, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bir zeytinyağı sıkım tesisinde erken hasat zeytinyağının sıkımını izlemek için buradayız. Zeytinyağının tüm vücudumuza olumlu etkilerini zaten biliyorduk. Ama, biz beyne etkilerini, beyin gelişimine etkilerini araştırdık bu son çalışmamızda. Beyni olumlu etkiliyor. Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiliyor. Öğrenme bellek kapasitesini artırıyor. Ben, bütün annelere her gün soğuk sıkım zeytinyağını çocuklarına ve kendilerine vermelerini öneriyorum. Her gün bir kaşık zeytinyağı beyin gelişimi için son derece faydalı. Çocuklar daha iyi öğrenecektir. Daha iyi hatırlayacaklardır. Okul başarısını da etkileyecektir bu durum" dedi.

Parkta tabanca ile intihara kalkıştı

BURSA'da, parkta başına tabanca dayayıp intihara kalkışan bakkal Ufuk A. (33), polis tarafından ikna edildi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Kültürpark'ta, elindeki tabanca ile çimlerin üzerine oturan Ufuk A.'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek yaklaştıkları Ufuk A. ile konuştu. Polisler, zaman zaman tabancayı başına dayayıp, "Çok borcum var. Elimden geleni yaptım ama ödeyemiyorum" diyen Ufuk A.'yı ikna etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, "Biz sana yardımcı olacağız" diyerek, Ufuk A.'dan silahını bırakmasını istedi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda elindeki silahı polise teslim eden Ufuk A., ambulansla hastaneye götürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

