DHA YURT BÜLTENİ 15

AYŞE VE ANNESİNİN AZLETTİĞİ AVUKAT: BASKI ALTINDA OLDUKLARINI TAHMİN EDİYORDUM

ANTALYA'da, üvey kızı Ayşe K.'ye 'cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılanan Y.S., 25 yıla mahkum edildi. Karar sonrası mahkemeye başvuran Ayşe K., "Annem üvey babamdan ayrılsın diye yalan söyledim. Özür dilerim" şeklinde beyanda bulunup şikayetini geri çekti. Kararın ardından ailenin azlettiği avukatı Burcu Erten, "Ne zaman ceza kararı çıktı, bir şeyler oldu. Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum" dedi. Erten, dosyanın Yargıtay'da olduğunu, şikayetten vazgeçilmiş olunmasının, mahkemenin verdiği kararın yok sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Antalya'da Ayşe K., iddiaya göre 3 yıl önce üvey babası Y.S.'nin cinsel istismarına uğradı. Devam eden istismar olayına daha fazla dayanamayan Ayşe K., durumu teyzesi S.Ö. ile paylaştı. Olayın duyulmasının ardından aile, ilk olarak Ayşe'yi muayene edilmesi için hastaneye götürdü. Muayenede Ayşe'de istismar bulgusuna rastlanmadı, rapor verilmesinin güç olduğu belirtildi.

Y.S. hakkında boşanma davası açan Ayşe K.'nin annesi H.S., aynı zamanda şikayetçi oldu. Çift, süreçte boşandı. Yargılama aşaması devam ederken H.S., kızı Ayşe K.'yi yanına alarak ayrı bir evde yaşamaya başladı. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan H.S., bu süreçte Y.S. ile hiç görüşmedi.

2 KEZ BERAAT ETTİ, ÜÇÜNCÜDE 25 YIL ALDI

'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Y.S., beraat etti. Ailenin avukatı Burcu Erten, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi, eksiklikler nedeniyle kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını temyiz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yargılama yapıldı. İstinaf mahkemesi, Y.S.'ye bu kez 25 yıl hapis cezası verdi.

'ANNEMİN ÜVEY BABAMDAN BOŞANMASI İÇİN YALAN SÖYLEDİM'

Cezanın ardından tarafların tavrının bir anda değiştiğini savunan anne- kızın avukatı Burcu Erten, müvekkillerinin şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Ceza kararından sonra yaşananların normal olmadığını anlatan Erten, "Ne zaman ceza kararı çıktı, bir şeyler oldu. Baskı altında olduklarını tahmin ediyordum. Mahkemeye giderek beyanda bulunmuşlar. Ayşe K. mahkemede, 'Üvey babam Y.S.'nin annemden boşanması ve öz babamla yeniden barışması için böyle bir yalan söyledim. Özür dilerim' şeklinde beyanda bulunmuş" dedi.

Kararın şu an Yargıtay aşamasında olduğunu kaydeden Erten, şikayetten vazgeçilmiş olunmasının, mahkemenin verdiği kararın yok sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti. Davanın şikayete bağlı dava olmadığını, kamu davası niteliğinde olduğunu aktaran Erten, "Yargıtay'ın kararı ne yönde olacak, onu bilemeyiz. Şikayetin geri çekilmesini dikkate alabilir de almayabilir de" diye konuştu. Yargıtay kararı onarsa, üvey baba Y.S., tutuklanıp, hapse girecek.

AİLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Ailenin avukatlığını yaptığı sırada noterden gelen bir yazıyla avukatlık görevinden azledildiğini öğrendiğini ifade eden Erten, "Beni noter kanalıyla avukatlık görevimden azlettiler. Aileyle bir anda iletişimim kesildi. Neredeler bilmiyorum. Aile tarafından engellendim. Üvey babayla birlikte yaşadıklarını biliyorum. Ancak adres konusunda bilgim yok" diye konuştu.

'ÇOCUK GELİN YAPACAKLAR' İDDİASI

Ayşe K.'nin teyzesi S.Ö.'nün bir aile dostlarından öğrendiği iddiayı da paylaşan avukat Erten, Ayşe'nin bir güvenlik görevlisiyle nişanlandığını duyduğunu söyledi. Böyle bir iddianın gerçek olmamasını dilediğini belirten Erten, "Ben bir yorum yapamam, gerçek mi bilmiyorum? Doğru olmadığını umuyorum. Kızımız okula da gitmiyor. Ayrılmış. Ne durumda hiçbir bilgim yok. Zaten soruşturamam. Çünkü artık avukatları değilim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Avukat Burcu Erten’den detay

- RÖP: Burcu Erten

258 /// 02.20ö

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=======================

KIRIKKALE'DE SAĞLIKÇILAR KENT PARKINDA YÜRÜDÜ

KIRIKKALE' de 3 Ekim Dünya yürüyüş gününde kentte görev yapan sağlıkçılar kent parkında yürüdü.

Kırıkkale de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan yaklaşık 100 sağlıkçı, kent parkında bir araya geldi. 3 Ekim Dünya yürüyüş gününde bir araya gelen sağlıkçılar, parkta uzun süre yürüdü.

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Yılmaz, "Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın B.6 başlığının içeriği toplumun fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasına yönelik aktiviteleri kapsamaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 (beş) günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Detay görüntüler

-Toplu olarak görüntü

-Yürüyüşten görüntüler

-Dr. Yusuf Yılmaz'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,()

======================

KARADENİZ'DE NADİR GÖRÜLEN MAVİ YENGEÇ AĞLARA TAKILDI

SİNOP açıklarında balıkçıların ağına nadir olarak görülen mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında mavi yengeci görenler şaşkınlık yaşadı.

Ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşayan ve çok nadir olarak Karadeniz'de görülen mavi yengeç Sinoplu balıkçılar tarafından avlandı. Karadeniz'e palamut avı için açılan bir balınçının ağına mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında mavi yengeci gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını söyleyen Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi 2'nci Başkanı Ertekin Dinçer "Karadeniz insanı bu mavi yengeci çok nadir ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık fakat daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Görüntüsüyle vatandaşların dikkatini ve ilgisini çekiyor" dedi.

Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Mavi yengeç detay

-Sinop Su Ürünleri Fakültesi Avlama Bölümü Öğretim Üyesi Yakup Erdem Açıklamaları

-Detay

(SÜRE:1:47 Dk) (BOYUT: 198 MB MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

=============

111 YAŞINDAKİ AYŞE NİNE'DEN SAĞLIKLI YAŞAM SIRRI: EŞEĞİMİ KAYBEDERİM, NEŞEMİ KAYBETMEM

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye'nin en yaşlıları arasında kabul edilen 4 çocuk, 9 torun sahibi 111 yaşındaki Ayşe Uçar'ı evinde ziyaret etti. Ayşe Nine, "Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem, hiçbir şeyi dert etmem" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Dünya Yaşlılar Günü'nde Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan resmi kayıtlara göre 111 yaşında olan Ayşe Uçar'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Uçar'ın kızları Adile Demirtaş (92) Melek Bozkurt (88) Kadriye Daş (85) gelini Saadet Uçar (75) da annelerini yalnız bırakmadı. Sağlığı yerinde olan, geçmişe dönük çoğu anısını da hatırlayabilen Ayşe Uçar, "Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım, 4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat. Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem, hiçbir şeyi dert etmem" dedi.

'YAŞLANMAK GÜZELDİR AMA İHTİYARLAMAMAK, KENDİNİ İHTİYAR HİSSETMEMEK GEREKİR'

Ayşe Uçar, kendisini çok seven babasının askeriyenin develerine baktığını, bir sabah yoğun kar yağışında evden çıkıp işe giderken kar altında kalarak vefat ettiğini anlattı. Geçen seneye kadar dağlarda kekik topladığını, yakacak odun hazırladığını belirten Ayşe Nine, gelen misafiri bir tepsi baklava yaparak ağırlayacağını sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 111 yaşındaki Ayşe Nine ve 4 nesil bir arada olan ailesine sağlıkla daha nice mutlu yıllar diledi. Gürün, "Dünyaya gelmek, hayata başlamak kadar yıllar geçtikçe deneyim ve tecrübeler kazanarak yaşlanmak da çok özel bir durum. Hayatın akışı içerisinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadan günler geçiyor ve bizler yaş alıyoruz. Yaşlanmak güzeldir ama ihtiyarlamamak, kendini ihtiyar hissetmemek gerekir. 1907 doğumlu, Türkiye'nin ve Muğlamızın en uzun yaşayanı olarak kabul gören Ayşe Uçar belki de buna en güzel örneklerden biri. Bizleri güleryüzü ile karşılayan, bizleri anlattıkları ile geçmişe götüren en köklü çınarımız. Ailesinin anlattıklarına göre daha geçen yıla kadar dağlarda kekik toplayan Ayşe Ninemiz hayat enerjisi ile kızlarına, torunlarına, herkese örnek bir büyüğümüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayşe Uçar ile röp.

-Ayşe Uçar'ın otururken görüntüsü

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün Ayşe nineye çiçek takdim etmesi

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün Ayşe nine ve çocuklarıyla görüntüsü

-Gernel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA ()